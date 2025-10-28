Christian Nodal comparece por presunta falsificación de documentos contra Universal Music

Christian Nodal comparece ante la FGR

Tanto Cristian Nodal como sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, fueron citados para comparecer como parte del caso en que Universal Music los acusa de haber falsificado contratos. La familia Nodal también ha cambiado de abogados para continuar con el proceso.

Los padres de Christian Nodal también están demandados junto a Christian Nodal. (Instagram - @chingonasde_jg)

El intérprete de Adiós amor llegó de forma muy discreta a la FGR sin llamar la atención de los medios de comunicación que estaban en el lugar. Hasta el momento, ni el cantante, ni sus padres, ni los abogados, han dado una declaración sobre las actualizaciones del caso.

Si bien aún no se ha estipulado una fecha para una audiencia inicial, la Fiscalía ya ha dado acceso a la carpeta de investigación a los nuevos abogados de Christian para que puedan preparar una defensa.