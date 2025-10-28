Christian Nodal compareció ante la Fiscalía General de la República ayer 27 de octubre en relación con la demanda que interpuso Universal Music contra el cantante y sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, por haber presentado 32 contratos con presuntas firmas falsas de un notario.
Christian Nodal comparece por presunta falsificación de documentos contra Universal Music
Tanto Cristian Nodal como sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, fueron citados para comparecer como parte del caso en que Universal Music los acusa de haber falsificado contratos. La familia Nodal también ha cambiado de abogados para continuar con el proceso.
El intérprete de Adiós amor llegó de forma muy discreta a la FGR sin llamar la atención de los medios de comunicación que estaban en el lugar. Hasta el momento, ni el cantante, ni sus padres, ni los abogados, han dado una declaración sobre las actualizaciones del caso.
Si bien aún no se ha estipulado una fecha para una audiencia inicial, la Fiscalía ya ha dado acceso a la carpeta de investigación a los nuevos abogados de Christian para que puedan preparar una defensa.
¿Cuál es el conflicto entre Universal Music y Christian Nodal?
Universal Music acusó a Christian Nodal y sus padres de haber utilizado documentos falsos para reclamar la titularidad de los tres primeros álbumes del cantante: Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY! (2020). La disquera argumenta que en realidad los contratos originales les pertenecen a ellos.
El problema surgió en 2021 cuando Christian Nodal demandó a Universal Music para reclamar la propiedad de sus canciones, su evidencia fueron los 32 contratos presuntamente falsos, razón por la que la disquera lo contrademandó.
Universal Music presentó pruebas de grafoscopía cuyo resultado fue que las firmas de los contratos no coinciden con las del notario que supuestamente fue el encargado de certificar dichos documentos, Luis Fernando Ruibal Coker, quien, de acuerdo con la carta enviada de la FGR a la familia Nodal, ha manifestado no haber prestado ningún servicio a Christian o a sus padres.
¿La familia Nodal podría ser encarcelada?
Ya que la falsificación de documentos es un delito federal, de ser demostrado que los contratos sí son falsos, Christian y sus padres podrían enfrentar una pena de 4 a 8 años de cárcel, así como multas económicas.
Hasta el momento, la demanda sigue siendo investigada hasta que se dictamine una fecha para la audiencia inicial, donde Nodal, sus padres y sus abogados deberán presentar su defensa. A pesar de la controversia, Christian Nodal ha continuado con su vida personal y profesional.