Es falso: Keith Urban y su guitarrista Maggie Baugh no tienen una relación amorosa

Keith Urban y Maggie Baugh no andan, asegura amiga de la guitarrista

Luego de que surgieran especulaciones sobre un posible romance entre Keith Urban y su guitarrista Maggie Baugh en medio de su divorcio con Nicole Kidman, Alexandra Kay, una amiga cercana de la joven desmintió los rumores en una reciente entrevista.

“Sinceramente, me rompió el corazón por ellos porque el escrutinio mediático es una locura y las cosas que dice la gente”, dijo en una entrevista retomada por el New York Post. “Están alimentando rumores sobre Maggie Baugh, y yo les digo: 'Es una buena amiga mía y sé que eso es totalmente falso'”.

“Conocí a su novio y ella está muy feliz y no tiene nada que ver con toda esa relación (con Urban)”, añadió Kay.

Maggie Baugh y Keith Urban (Hubert Vestil/Getty Images)

“Me entristece que todos los involucrados estén haciendo eso y descuartizando su vida privada”, continuó el artista. “Rezo por su paz y por que todos tengan privacidad”, aseguró la amiga de Maggie.

Singer Alexandra Kay Addresses Rumors Maggie Baugh, Keith Urban Are Dating: https://t.co/ybMpKkUfh0 pic.twitter.com/0ycoD6k4d7 — E! News (@enews) October 24, 2025

La especulación sobre una posible relación romántica surgió tras la separación de Urban con la actriz Nicole Kidman, después de 19 años de matrimonio. Algunos medios sugirieron que el cantante podría estar involucrado con otra mujer, aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas.

Sin embargo, los rumores cobraron fuerza tras una actuación en vivo en la que el cantante modificó la letra de su canción "The Fighter". Originalmente escrita para su esposa Nicole Kidman, Urban reemplazó la línea "When they're tryin' to get to you, baby I'll be the fighter" por "When they're tryin' to get to you, Maggie, I'll be your guitar player", mientras señalaba a Baugh en el escenario.

La guitarrista compartió el video en su cuenta de Instagram con la leyenda "Did he just say that ", lo que avivó aún más las especulaciones entre los seguidores.