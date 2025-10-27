Es falso: Keith Urban y su guitarrista Maggie Baugh no tienen una relación amorosa

Los recientes rumores que vinculaban al cantante de country Keith Urban con su guitarrista Maggie Baugh han sido oficialmente desmentidos por fuentes cercanas a ambos artistas. La cantante Alexandra Kay, amiga cercana de Baugh, expresó su sorpresa ante las especulaciones, calificándolas de "locas" y aclarando que Baugh está felizmente en una relación con su novio, sin ningún vínculo romántico con Urban.
Luego de que surgieran especulaciones sobre un posible romance entre Keith Urban y su guitarrista Maggie Baugh en medio de su divorcio con Nicole Kidman, Alexandra Kay, una amiga cercana de la joven desmintió los rumores en una reciente entrevista.
“Sinceramente, me rompió el corazón por ellos porque el escrutinio mediático es una locura y las cosas que dice la gente”, dijo en una entrevista retomada por el New York Post. “Están alimentando rumores sobre Maggie Baugh, y yo les digo: 'Es una buena amiga mía y sé que eso es totalmente falso'”.
“Conocí a su novio y ella está muy feliz y no tiene nada que ver con toda esa relación (con Urban)”, añadió Kay.
“Me entristece que todos los involucrados estén haciendo eso y descuartizando su vida privada”, continuó el artista. “Rezo por su paz y por que todos tengan privacidad”, aseguró la amiga de Maggie.
Singer Alexandra Kay Addresses Rumors Maggie Baugh, Keith Urban Are Dating: https://t.co/ybMpKkUfh0 pic.twitter.com/0ycoD6k4d7— E! News (@enews) October 24, 2025
La especulación sobre una posible relación romántica surgió tras la separación de Urban con la actriz Nicole Kidman, después de 19 años de matrimonio. Algunos medios sugirieron que el cantante podría estar involucrado con otra mujer, aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas.
Sin embargo, los rumores cobraron fuerza tras una actuación en vivo en la que el cantante modificó la letra de su canción "The Fighter". Originalmente escrita para su esposa Nicole Kidman, Urban reemplazó la línea "When they're tryin' to get to you, baby I'll be the fighter" por "When they're tryin' to get to you, Maggie, I'll be your guitar player", mientras señalaba a Baugh en el escenario.
La guitarrista compartió el video en su cuenta de Instagram con la leyenda "Did he just say that ", lo que avivó aún más las especulaciones entre los seguidores.
¿Quién es Maggie Baugh, la guitarrista de Keith Urban?
Maggie Baugh es una cantante y multiinstrumentista estadounidense originaria de Boca Ratón, Florida. Desde que era una niña, mostró talento para la música, comenzando a tocar el violín a los seis años y debutando en el Carnegie Hall a los once. A los trece años, lanzó su primer álbum, y a los dieciocho se mudó a Nashville para perseguir su sueño en la música country.
Su carrera despegó en 2022 con la serie en TikTok "Finish the Lick", donde interpretaba y completaba riffs de guitarra icónicos, acumulando más de 40 millones de vistas y consolidándose como una sensación en redes sociales. En 2023, lanzó su álbum debut Dear Me, que recibió elogios en plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music, y alcanzó el puesto #19 en la lista de álbumes country de iTunes en Estados Unidos y el #9 en Australia.
A mediados de 2024, Maggie Baugh fue invitada a unirse a la banda de Keith Urban como guitarrista principal para su gira “High and Alive World Tour”, un hito que marcó su salto a escenarios internacionales y le dio una proyección global. Desde entonces, ha acompañado al cantante australiano en conciertos por Estados Unidos, Europa y Oceanía.
A finales de aquel año, Baugh debutó en el Grand Ole Opry y ha compartido escenario con artistas como Trace Adkins, Kelly Clarkson, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel.
Actualmente, se prepara para lanzar su segundo álbum, Entertainers Heart, y una gira mundial titulada "One of Us", que incluye fechas en el Reino Unido y en Estados Unidos.