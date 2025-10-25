Nelly Furtado dice adiós a la música luego de sufrir meses de ataques por su aumento de peso

Nelly Furtado se despide de la música a 25 años de lanzar su álbum debut 'Whoa, Nelly!'

A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, la cantante Nelly Furtado recordó los inicios de su carrera en la industria musical y aprovechó para anunciarle a sus fans que se despide de los escenarios.

Y aunque no citó los recientes ataques que ha sufrido por el evidente aumento de peso que ha tenido, y que la han vuelto blanco de constante ataques por su físico, la cantante de 46 años celebró sus logros, agradeció a sus fans y aseguró que buscará nuevos retos creativos que, dijo, considera “más adecuadas” a sus circunstancias actuales.

“Hoy hace 25 años se lanzó mi primer álbum, Whoa, Nelly! En la primera foto, tengo 20 años y estoy a punto de dar mi primer concierto como artista profesional en Lilith Fair. Fui a una tienda llamada "Original" en Queen West, Toronto, y compré ese vestido rosa y unos zapatos de plataforma brillantes para actuar. Fue muy significativo y mi yo artístico se sintió completamente realizado”, recordó Nelly junto a un par de imágenes que publicó en Instagram.

Nelly Furtado dice adiós a los escenarios (Romain Maurice/Getty Images)

“25 años después, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz. En el año 2000, recuerdo sentir un propósito al esperar que algún niño desempolvara el vinilo de Whoa, Nelly! algún día en una tienda de discos y pensara que era genial o inspirador. ¡Así que nunca imaginé que habría tantas formas nuevas de descubrir música ‘antigua’ en 2025!”, confesó, al reconocer cómo ha vivido la forma en que se ha consumido música en el primer cuarto del siglo 21.

“Que tanta gente redescubra mi música ha sido surrealista y alegre. Ha sido muy divertido aprovechar esta oportunidad, volver a subirme a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia”, añadió.