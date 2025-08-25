El mensaje de Nelly Furtado para quienes critican su cuerpo

Nelly Furtado resalta la importancia de ‘Body positive’

Nelly Furtado ha sido abierta: acepta su figura y los cambios que ha enfrentado su cuerpo a lo largo de los años. En enero, celebró el Año Nuevo compartiendo una selfie en bikini en Instagram junto a un mensaje en el que abordó el tema de su apariencia física y la importancia del amor propio.

Nelly Furtado (Instagram)

“Ten un cuerpo neutral 2025, pero lo más importante, ama con cada pulgada de tu corazón, gracias por todos los recuerdos de este año”, empezó su mensaje. “Este año me di cuenta de la presión estética de mi trabajo de una manera totalmente nueva, mientras que simultáneamente experimenté nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro”.

Además, recalcó que nunca se ha sometido a algún procedimiento estético o cirugía: “Para quien le importe, nunca he tenido ninguna cirugía de cara o corporal o aumento además de las carillas en la fila superior de mis dientes, hace poco. Hasta ahora, no he tenido ninguna inyección de cara o labios o rellenos de ningún tipo. Un día antes de las sesiones de fotos y las alfombras rojas, tomo mucha agua y duermo”, reconoció.

Nelly Furtado (Instagram)

Finalmente, señaló que su mensaje no tenía la intención de dañar o criticar a nadie, simplemente quiso compartir su historia: “Mi mensaje de Año Nuevo para 2025 es expresarte libremente, celebrar tu individualidad y saber que está perfectamente bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente. Todos somos pequeños y lindos humanos rebotando alrededor de la Tierra buscando abrazos”, concluyó.