El mensaje de Nelly Furtado para quienes critican su cuerpo

De manera inteligente y durante el concierto que ofreció en Manchester, Inglaterra, Nelly Furtado respondió a quienes critican su cuerpo.
La cantante de 46 años causó sensación al subir al escenario en la semana del Orgullo LGBTQ+ en Inglaterra con una playera con el mensaje "Mejor que nunca".
La respuesta de Nelly Furtado a quienes critican su físico
Nelly Furtado respondió con ingenio y buen humor a las críticas sobre su físico durante el concierto que ofreció en Manchester: sorprendió al portar una camiseta con la silueta de una mujer y el mensaje “Mejor que nunca”, gesto que fue celebrado por sus fans.
La playera parecía hacer referencia al tipo de cuerpo que la cantante tenía en los años 2000, cuando lanzó su álbum debut Whoa, Nelly!, pues la hebilla del cinturón de la imagen tenía precisamente el nombre de su disco.
La cantante ya había sido tendencia en redes sociales luego de recibir críticas por su cuerpo durante su actuación en el Big Festival de Glastonbury, en Reino Unido.
Sin embargo, hace algunos años, distintos medios reportaron que Nelly Furtado fue diagnosticada con lipedema, una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación anormal de grasa bajo la piel, principalmente en piernas y muslos. Aunque su caso generó atención mediática, la cantante ha preferido no ahondar públicamente en su experiencia personal ni en la polémica sobre los cambios físicos derivados de esta enfermedad.
Nelly Furtado resalta la importancia de ‘Body positive’
Nelly Furtado ha sido abierta: acepta su figura y los cambios que ha enfrentado su cuerpo a lo largo de los años. En enero, celebró el Año Nuevo compartiendo una selfie en bikini en Instagram junto a un mensaje en el que abordó el tema de su apariencia física y la importancia del amor propio.
“Ten un cuerpo neutral 2025, pero lo más importante, ama con cada pulgada de tu corazón, gracias por todos los recuerdos de este año”, empezó su mensaje. “Este año me di cuenta de la presión estética de mi trabajo de una manera totalmente nueva, mientras que simultáneamente experimenté nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro”.
Además, recalcó que nunca se ha sometido a algún procedimiento estético o cirugía: “Para quien le importe, nunca he tenido ninguna cirugía de cara o corporal o aumento además de las carillas en la fila superior de mis dientes, hace poco. Hasta ahora, no he tenido ninguna inyección de cara o labios o rellenos de ningún tipo. Un día antes de las sesiones de fotos y las alfombras rojas, tomo mucha agua y duermo”, reconoció.
Finalmente, señaló que su mensaje no tenía la intención de dañar o criticar a nadie, simplemente quiso compartir su historia: “Mi mensaje de Año Nuevo para 2025 es expresarte libremente, celebrar tu individualidad y saber que está perfectamente bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente. Todos somos pequeños y lindos humanos rebotando alrededor de la Tierra buscando abrazos”, concluyó.