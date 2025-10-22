La mansión de terror de Epstein recién remodelada reabre viejas heridas en testimonio de abusos de Virginia Giuffre

La mansión de terror de Jeffrey Epstein resurge tras remodelación millonaria

De acuerdo con un artículo del New York Post, Virginia Giuffre, quien fue víctima de abuso sexual por parte de Jeffrey Epstein y del Príncipe Andrés, narra en su libro de memorias que un cuarto de la ex mansión del financiero ubicada en el número 9 Este de la calle 71, en el prestigioso barrio del Upper East Side de Nueva York, era un espacio escalofriante.

Estaba decorado con mármol negro, alfombras rojo sangre, mobiliario acabado en negro, fotos perturbadoras en las paredes y una escalera trasera cuyo pasamanos estaba decorado con ojos que “te miraban al subir o bajar”. Ella interpreta que “el mensaje era claro: ‘Siempre te estamos observando’”.

“Gabinetes lacados en negro, alfombras rojo sangre, un enorme tigre disecado y un juego de ajedrez hecho a medida cuyas piezas eran mujeres escasamente vestidas”, eran elementos de la decoración de este escalofriante espacio que describe Giuffre en su relato.

Virginia Giuffre recuerda en su nuevo libro los abusos que vivió en la ex mansión de Jeffrey Epstein ubicada en Upper East Side en Nueva York. (Scott Heins/Getty Images)

Este pasaje de sus memorias aporta una imagen casi cinematográfica del ambiente dentro de la mansión de Jeffrey Epstein, un escenario que ella denominó “The Dungeon” ("El Calabozo") que, según su testimonio, fue usado para abusos sexuales, torturas, vigilancia constante y sesiones de control.

El Congreso de Estados Unidos tendrá acceso a documentos clave relacionados con la red de tráfico sexual en la que estuvo involucrado Jeffrey Epstein. (Getty Images)

La propiedad en cuestión, conocida como la Herbert N. Straus House, fue originalmente construida en la década de 1930 para un heredero de la tienda Macy’s y luego adquirida por el magnate Les Wexner, quien la compró en 1989 por unos 13.2 millones de dólares.

Posteriormente, Jeffrey Epstein la pasó a controlar y la compró formalmente en 1998 por unos 20 millones de dólares.

La mansión tiene más de 28 mil pies cuadrados y siete plantas. Además, es considerada la residencia privada más grande de Manhattan.