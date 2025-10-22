Adiós a los grandes: celebridades que murieron en 2025

El 2025 será recordado por la industria del entretenimiento, la ciencia y el deporte como un año en el trascendieron varias figuras.
De Ozzy Osbourne hasta Jane Goodall, aquí te mostramos un recap de algunos personajes destacados que fallecieron inesperadamente y dejaron un valioso legado en sus respectivos ámbitos.
Publicidad
Celebridades que murieron en 2025
Val Kilmer
El actor estadounidense Val Kilmer, conocido por películas como Top Guno Batman Forever, murió el 1 de abril a causa de neumonía, tras años de lucha contra el cáncer de garganta y complicaciones respiratorias.
Kilmer había sido diagnosticado en 2014 y, aunque había sobrevivido el cáncer, nunca recuperó completamente su salud.
Su muerte marcó el adiós a uno de los rostros más memorables del cine de acción de los años ochenta y noventa.
Ozzy Osbourne
El legendario frontman de la banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, falleció el 22 de julio a los 76 años en su casa de Birmingham.
Su salud estaba seriamente comprometida desde hace tiempo, incluyendo la enfermedad de Parkinson, lo que finalmente llevó al deterioro que concluyó en su muerte.
La noticia de su partida fue compartida por su familia a través de un comunicado: "Osbourne estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", menciona el escrito.
Su legado musical trasciende décadas, ayudando a moldear el sonido de un género y conquistando a millones de fanáticos en todo el mundo.
Incluso, Ozzy fue considerado uno de los pioneros del heavy metal y su influencia en la industria de la música es innegable.
Hulk Hogan
Dos días después de la muerte de Ozzy Osbourne, el 24 de julio falleció Hulk Hogan (figura icónica de la lucha libre) a los 71 años.
Según el informe forense del condado de Pinellas, Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, murió por un infarto agudo al miocardio.
Cabe destacar que, en sus últimos meses, el deportista estaba enfrentando en silencio dos padecimientos graves: leucemia linfocítica crónica, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, y fibrilación auricular, una condición cardíaca que altera el ritmo del corazón.
El legado de Hulk Hoganva más allá del ring: ayudó a llevar la lucha libre al mainstream y participó en la cultura pop masiva.
Jane Goodall
La destacada primatóloga británica dejó este plano el pasado 1 de octubre a los 91 años mientras participaba en una gira de conferencias en California.
Aunque inicialmente, el Instituto Jane Goodall informó que su muerte se debió a causas naturales, el certificado de defunción publicado por TMZ informó quela científica falleció por un paro cardiopulmonar.
Asimismo, el medio estadounidense reveló que la etóloga padecía epilepsia, una enfermedad que fue listada como contribuyente en su certificado de defunción, aunque no se ha confirmado si jugó un papel directo en su muerte.
Jane Goodall dejó un legado invaluable como pionera en el estudio del comportamiento de los chimpancés y defensora incansable de la naturaleza.
Su trabajo en Gombe, Tanzania, transformó la comprensión de los primates y reveló la profunda conexión entre humanos y animales.
Más allá de la ciencia, dedicó su vida a la conservación ambiental y a inspirar nuevas generaciones a proteger el planeta a través del Instituto Jane Goodall y su programa juvenil Roots & Shoots.
Diane Keaton
De acuerdo con un comunicado difundido por la familia y publicado en la revista People, Diane Keaton , ganadora del Óscar por Annie Hall, falleció el 11 de octubre a los 79 años de edad a causa de neumonía.
En el texto, sus seres cercanos expresan gratitud por las manifestaciones de cariño recibidas durante esos días.
“Es con el corazón roto que confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Diane el 11 de octubre de 2025, a causa de neumonía. Su partida fue pacífica, en su hogar rodeada de amor. Diane era un espíritu libre, una madre devota y una defensora apasionada de causas que le importaban profundamente. Amaba a sus animales por encima de todo y apoyaba firmemente a la comunidad sin hogar. Agradecemos de corazón los mensajes de amor y apoyo recibidos en estos días difíciles. En lugar de flores, honren su memoria con donaciones a bancos de alimentos locales o refugios de animales. Pedimos privacidad mientras navegamos este duelo. Con gratitud, la familia Keaton”.
Publicidad
Otros famosos que partieron en 2025
Gene Hackman
El actor ganador del Óscar Gene Hackman murió el 26 de febrero junto a su esposa en su casa de Santa Fe, Nuevo México. Se informó que su fallecimiento obedeció a complicaciones por una enfermedad viral combinada con problemas cardíacos.
Hackman fue uno de los grandes actores de cine de los años setenta y ochenta, con películas emblemáticas como French Connection y Unforgiven.
David Lynch
El 16 de enero murió el director de cine David Lynch a los 78 años. Fue víctima de un paro cardíaco derivado de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
El creador de Twin Peaksy director de clásicos como Blue Velvet, Mulholland Drive y The Elephant Man fue uno de los grandes innovadores del cine moderno. Su estilo surrealista marcó generaciones y redefinió la frontera entre el sueño y la realidad en la pantalla.
Lynch también fue pintor, músico y promotor de la meditación trascendental, dejando un legado artístico tan enigmático como influyente.
Robert Redford
El actor de Hollywood Robert Redford falleció el 16 de septiembre a los 89 años en su casa de Sundance, Utah. La causa no fue divulgada oficialmente, aunque su salud ya se encontraba deteriorada.
Actor, director y activista, Redford brilló en películas como Butch Cassidy andthe Sundance Kid,The Sting y All the President’s Men.
Ganó el Óscar a Mejor Dirección por Ordinary Peopley fundó el Festival de Sundance, impulsando el cine independiente estadounidense.
Su muerte marca el adiós de una leyenda que combinó talento y compromiso social dentro y fuera de la pantalla.