Adiós a los grandes: celebridades que murieron en 2025

Celebridades que murieron en 2025

Val Kilmer

El actor estadounidense Val Kilmer, conocido por películas como Top Gun o Batman Forever, murió el 1 de abril a causa de neumonía, tras años de lucha contra el cáncer de garganta y complicaciones respiratorias.

Kilmer había sido diagnosticado en 2014 y, aunque había sobrevivido el cáncer, nunca recuperó completamente su salud.

Su muerte marcó el adiós a uno de los rostros más memorables del cine de acción de los años ochenta y noventa.

Val Kilmer en enero de este 2017 en un partido de Los Angeles Lakers. (Getty Images)

Ozzy Osbourne

El legendario frontman de la banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, falleció el 22 de julio a los 76 años en su casa de Birmingham.

Su salud estaba seriamente comprometida desde hace tiempo, incluyendo la enfermedad de Parkinson, lo que finalmente llevó al deterioro que concluyó en su muerte.

Ozzy Osbourne (AFP)

La noticia de su partida fue compartida por su familia a través de un comunicado: "Osbourne estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", menciona el escrito.

Su legado musical trasciende décadas, ayudando a moldear el sonido de un género y conquistando a millones de fanáticos en todo el mundo.

Incluso, Ozzy fue considerado uno de los pioneros del heavy metal y su influencia en la industria de la música es innegable.

Ozzy Osbourne (Getty Images)

Hulk Hogan

Dos días después de la muerte de Ozzy Osbourne, el 24 de julio falleció Hulk Hogan (figura icónica de la lucha libre) a los 71 años.

Según el informe forense del condado de Pinellas, Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, murió por un infarto agudo al miocardio.

Cabe destacar que, en sus últimos meses, el deportista estaba enfrentando en silencio dos padecimientos graves: leucemia linfocítica crónica, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, y fibrilación auricular, una condición cardíaca que altera el ritmo del corazón.

El legado de Hulk Hoganva más allá del ring: ayudó a llevar la lucha libre al mainstream y participó en la cultura pop masiva.

Hulk Hogan (Getty Images)

Jane Goodall

La destacada primatóloga británica dejó este plano el pasado 1 de octubre a los 91 años mientras participaba en una gira de conferencias en California.

Aunque inicialmente, el Instituto Jane Goodall informó que su muerte se debió a causas naturales, el certificado de defunción publicado por TMZ informó que la científica falleció por un paro cardiopulmonar.

Asimismo, el medio estadounidense reveló que la etóloga padecía epilepsia, una enfermedad que fue listada como contribuyente en su certificado de defunción, aunque no se ha confirmado si jugó un papel directo en su muerte.

Jane Goodall fue la primera en saber que el príncipe Harry y Meghan Markle dejaría la Casa de Windsor. (Michel Porro/©Getty Images 730587)

Jane Goodall dejó un legado invaluable como pionera en el estudio del comportamiento de los chimpancés y defensora incansable de la naturaleza.

Su trabajo en Gombe, Tanzania, transformó la comprensión de los primates y reveló la profunda conexión entre humanos y animales.

Más allá de la ciencia, dedicó su vida a la conservación ambiental y a inspirar nuevas generaciones a proteger el planeta a través del Instituto Jane Goodall y su programa juvenil Roots & Shoots.

Jane Goodall (Getty Images)

Diane Keaton

De acuerdo con un comunicado difundido por la familia y publicado en la revista People, Diane Keaton , ganadora del Óscar por Annie Hall, falleció el 11 de octubre a los 79 años de edad a causa de neumonía.

En el texto, sus seres cercanos expresan gratitud por las manifestaciones de cariño recibidas durante esos días.

“Es con el corazón roto que confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Diane el 11 de octubre de 2025, a causa de neumonía. Su partida fue pacífica, en su hogar rodeada de amor. Diane era un espíritu libre, una madre devota y una defensora apasionada de causas que le importaban profundamente. Amaba a sus animales por encima de todo y apoyaba firmemente a la comunidad sin hogar. Agradecemos de corazón los mensajes de amor y apoyo recibidos en estos días difíciles. En lugar de flores, honren su memoria con donaciones a bancos de alimentos locales o refugios de animales. Pedimos privacidad mientras navegamos este duelo. Con gratitud, la familia Keaton”.