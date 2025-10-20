Tras el estreno de su nuevo reality show The Road, el cantante Keith Urban ha dado de qué hablar. En el primer episodio transmitido el 19 de octubre, salió al escenario para interpretar “Straight Line”, canción que él mismo definió como una metáfora de querer escapar de una "rutina que chupa el alma", una frase que muchos interpretan como un reflejo directo de los problemas en su matrimonio con Nicole Kidman
¿Indirecta para Nicole Kidman? Keith Urban confiesa que se sentía "solo y miserable" antes de su divorcio
Keith Urban lanza una indirecta a Nicole Kidman en su reaity show
Durante el reciente estreno de su nuevo reality musical The Road, Keith Urban sorprendió al público no solo por el formato del programa (que sigue a 12 músicos emergentes compitiendo por ser quien le abra los shows a Keith durante una gira por Estados Unidos), sino por una declaración que el público interpretó como una posible indirecta hacia su ex esposa, Nicole Kidman.
En una escena del reality, el cantante de country aparece en plena presentación: Urban sube al escenario para interpretar su canción “Straight Line”, incluida en su más reciente álbum High, y acompaña la actuación con una reflexión cargada de emociones, en la que deja entrever lo que significa sentirse atrapado en una vida que ya no se percibe como propia.
Al hablar del mensaje detrás de la canción, Urban explicó que trata sobre “querer salir de una rutina que te absorbe el alma en la que puedes estar atrapado”. Y añadió: “Tal vez en una relación, en un trabajo, con la creatividad, contigo mismo… ¡lo que sea!”.
El cantante de country detalló que su intención con el tema era transmitir la necesidad de “sentirse vivo de nuevo y salir de debajo de esa nube oscura”, una frase que no tardó en ser interpretada como una posible alusión a su matrimonio con Kidman, justo cuando ambos atraviesan una separación pública tras 19 años juntos.
Durante otro segmento del programa, Urban compartió con los concursantes y la audiencia lo difícil que puede ser la vida. Se refirió a sí mismo como “solo y miserable” mientras hablaba de lo que implica hacer una gira: despertarse a las 3:30 a. m., enfermo, agotado, lejos de su familia, pero obligado a seguir con el show sin importar lo que esté pasando en su vida personal.
Finalmente, Urban aseguró que su álbum (que se estrenó en septiembre de 2024) abordará una amplia gama de emociones y temas, pero que “un espíritu muy humano los atraviesa todos”. Esa honestidad emocional, sumada al momento en que se da (apenas semanas después de confirmarse su divorcio), hace que cada palabra cobre una dimensión personal más fuerte.
¿Por qué se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban?
Tras casi dos décadas de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban anunciaron su separación en septiembre de 2025. De acuerdo con documentos oficiales, Kidman declaró “dificultades matrimoniales” y “diferencias irreconciliables” como motivo de la ruptura.
Según fuentes cercanas a la pareja, varios factores contribuyeron al deterioro de la relación. En primer lugar, ambos llevaban vidas cada vez más separadas por los compromisos profesionales: él con su extensa gira musical, ella con intensos proyectos de actuación internacionales. El exceso de tiempo lejos, los distintos husos horarios y agendas apretadas fueron generando una distancia emocional difícil de salvar.
Asimismo, se menciona que el cantante de country se había mudado a otra casa, lo cual fue interpretado como una señal de que la separación era casi inevitable. “Su círculo cercano sentía que la ruptura era inevitable”, dijo una fuente. Otro punto que trascendió fue que Kidman sentía que Urban ya no le brindaba el mismo nivel de apoyo profesional que ella le había dado a él durante años; según medios, ella habría querido mayor respaldo en su carrera actoral.
Aunque hace años Keith tuvo que enfrentar problemas de adicción (ingresó a rehabilitación pocos meses después de casarse en 2006) fue Nicole quien lo apoyó en ese momento. Ese capítulo no fue el detonante ahora, pero forma parte del contexto de tensiones acumuladas a lo largo del tiempo.
Por su parte, la separación fue presentada legalmente sin acusaciones específicas de infidelidad ni agresión, y lo que sí figura en documentos es el citado “diferencias irreconciliables”. Además, el acuerdo de custodia de sus dos hijas adolescentes: Sunday Rose y Faith Margaret, quedó ya establecido semanas antes de que Kidman presentara la demanda.