¿Indirecta para Nicole Kidman? Keith Urban confiesa que se sentía "solo y miserable" antes de su divorcio

Keith Urban lanza una indirecta a Nicole Kidman en su reaity show

Durante el reciente estreno de su nuevo reality musical The Road, Keith Urban sorprendió al público no solo por el formato del programa (que sigue a 12 músicos emergentes compitiendo por ser quien le abra los shows a Keith durante una gira por Estados Unidos), sino por una declaración que el público interpretó como una posible indirecta hacia su ex esposa, Nicole Kidman.

En una escena del reality, el cantante de country aparece en plena presentación: Urban sube al escenario para interpretar su canción “Straight Line”, incluida en su más reciente álbum High, y acompaña la actuación con una reflexión cargada de emociones, en la que deja entrever lo que significa sentirse atrapado en una vida que ya no se percibe como propia.

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

Al hablar del mensaje detrás de la canción, Urban explicó que trata sobre “querer salir de una rutina que te absorbe el alma en la que puedes estar atrapado”. Y añadió: “Tal vez en una relación, en un trabajo, con la creatividad, contigo mismo… ¡lo que sea!”.

El cantante de country detalló que su intención con el tema era transmitir la necesidad de “sentirse vivo de nuevo y salir de debajo de esa nube oscura”, una frase que no tardó en ser interpretada como una posible alusión a su matrimonio con Kidman, justo cuando ambos atraviesan una separación pública tras 19 años juntos.

Nicole Kidman (Getty Images)

Durante otro segmento del programa, Urban compartió con los concursantes y la audiencia lo difícil que puede ser la vida. Se refirió a sí mismo como “solo y miserable” mientras hablaba de lo que implica hacer una gira: despertarse a las 3:30 a. m., enfermo, agotado, lejos de su familia, pero obligado a seguir con el show sin importar lo que esté pasando en su vida personal.

Finalmente, Urban aseguró que su álbum (que se estrenó en septiembre de 2024) abordará una amplia gama de emociones y temas, pero que “un espíritu muy humano los atraviesa todos”. Esa honestidad emocional, sumada al momento en que se da (apenas semanas después de confirmarse su divorcio), hace que cada palabra cobre una dimensión personal más fuerte.