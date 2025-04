Eric Dane, actor de 'Euphoria’, revela que fue diagnosticado con ELA

Eric Dane pide respeto por el duro momento que atraviesa

Eric Dane pidió respeto por el duro momento que está atravesando y anunció que tiene deseos de retomar su trabajo muy pronto: "Estoy deseando volver al set la semana que viene", aseguró.

La noticia de su enfermedad, se da luego de que el actor y su esposa, Rebecca Gayheart, decidieron cancelar su proceso de divorcio que mantenían desde hace siete años, debido a que han decidido enfrentar juntos esta nueva etapa.

Esta no es la primera vez que Eric Dane enfrenta una situación de salud, en 2017, el actor tuvo que abandonar el rodaje de la serie The Last Ship, debido a una fuerte depresión: "Eric ha pedido parar para tratar problemas personales. Sufre depresión y ha pedido unas semanas de descanso, y los productores han aceptado su propuesta amablemente", reveló la producción en aquel momento.