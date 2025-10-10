Nicole Kidman habla por primera vez sobre su “doloroso” cambio de vida tras dejar a Keith Urban

Nicole Kidman habla sobre los "dolorosos" cambios de vida en medio del divorcio de Keith Urban

Tras semanas de especulación mediática y silencio público, Nicole Kidman ha compartido por primera vez una reflexión que muchos interpretan como una referencia a su reciente separación de Keith Urban. Aunque no menciona su nombre directamente, la actriz habló abiertamente para Harper’s Bazaar sobre el dolor emocional y del proceso de sanación que atraviesa, dejando entrever que su vida personal se encuentra en una etapa compleja.

“Hay algo en saber que, sin importar cuán doloroso, difícil o devastador sea algo, existe una forma de atravesarlo”, afirma.

Por otro lado, la actriz de 58 años se sinceró sobre el proceso emocional que implica atravesar en este largo camino: “Te vas a sentir rota, pero si avanzas con suavidad y lentitud, y puede tomar muchísimo tiempo, eventualmente, pasa", reflexionó.

Keith Urban cambió la letra de una canción dedicada a Nicole Kidman en pleno concierto. (Getty Images)

La ganadora del Oscar agregó que la “mejor parte” de la vida y de envejecer son las experiencias que uno adquiere y las lecciones que esas experiencias pueden brindar: “Entonces piensas: 'Ya he pasado por esto. Ahora sé cómo manejar esto'”, explicó. “O quizás no haya estado en esta situación, pero he vivido algo similar y sé que lo superaré", señaló.

Nicole Kidman encuentra fuerza en la maternidad tras su separación de Keith Urban

En la misma entrevista, Nicole Kidman reveló que su mayor motivación en este momento de su vida proviene de su papel como mamá La actriz es mamá de dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, fruto de su matrimonio con Keith Urban . Ambas han crecido alejadas del foco mediático, en parte gracias al esfuerzo consciente de sus papás por proteger su privacidad.

En medio del dolor personal que atraviesa, Kidman encuentra en la maternidad un ancla emocional y un motivo para seguir adelante. Para ella, ser mamá no solo implica amor y cuidado, sino también responsabilidad.

“Estoy agradecida de estar sobreviviendo como mujer, como actriz y como productora, tanto en lo profesional como en lo personal… mis hijas me dan el propósito de ser su protectora y su guía", apuntó.