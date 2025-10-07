Ed Sheeran, ofendido por no ser informado del compromiso de Taylor Swift; ella aclara por qué no le contó

La entrañable amistad entre Taylor Swift y Ed Sheeran

La amistad entre Taylor Swift y Ed Sheeran comenzó hace más de una década, cuando ambos formaban parte del mismo círculo musical emergente. En 2012, Ed colaboró con la cantante estadounidense en la canción Everything Has Changed, incluida en el álbum Red.

Dicha colaboración marcó el inicio de una relación artística cercana. Más adelante, en el Red Tour (2013‑2014), Sheeran acompañó a Taylor como telonero en los shows en Norteamérica. Durante ese período, tuvieron una relación bastante cercana que incluyó: vuelos compartidos, escenarios, ensayos y giras.

Hozier, Taylor Swift, Ed Sheeran y Ariana Grande. (Getty Images)

Incluso, Ed recuerda que vivió en Nashville mientras Taylor también tenía bases allí, y que durante aproximadamente seis meses estuvieron viajando, actuando y “haciendo todo tipo de cosas juntos”, prácticamente con contacto diario.

Con el paso del tiempo, sus caminos tomaron direcciones distintas, mientras Swift explotaba su fama global con giras multitudinarias, álbumes regrabados, etc.; Ed también siguió su rumbo, componiendo éxitos, formando su familia y estableciéndose profesionalmente, sin embargo, la amistad seguía presente.

Aunque ya no conviven tantas giras juntos, mantienen la cercanía de formas auténticas. Ed dijo que ahora se ven “unas cuatro veces al año”, pero esas reuniones no son cualquier cosa: “proper sit‑down, seis‑hour catch‑ups”, que traducido sería pasar horas conversando, poniéndose al día de la vida, de la música, de lo personal.

Taylor Swift y Ed Sheeran (Theo Wargo)

Han colaborado musicalmente en varias canciones más allá de Everything Has Changed: End Game (en el álbum Reputation de Taylor), The Joker & The Queen y otras piezas donde sus estilos se fusionan. También han compartido escenarios en presentaciones sorpresa, como cuando Sheeran subió al escenario con Swift en su show en Wembley durante la Eras Tour.

Otro componente importante es la nostalgia: Ed ha confesado que recurre a mensajes antiguos, fotos, textos de los primeros días de su amistad o simplemente para recordar quiénes eran cuando estaban comenzando. Esa nostalgia no parece motivo de tristeza, sino de aprecio, reconocimiento de lo que han recorrido ambos.

