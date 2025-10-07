Ed Sheeran, ofendido por no ser informado del compromiso de Taylor Swift; ella aclara por qué no le contó

Durante su aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Taylor Swift respondió al comentario de Ed Sheeran sobre cómo se enteró de su compromiso con Travis Kelce. En medio de bromas, Swift contó su versión de lo que pasó y dio detalles sobre cómo nació su amistad con el cantante.
Taylor Swift explica por qué Ed Sheeran se enteró de su compromiso por redes sociales
Ed Sheeran, quien mantiene una relación cercana con Taylor Swift, dijo que se enteró del compromiso de la cantante con Travis “como todos los demás”, es decir, por redes sociales. Ese comentario despertó cuestionamientos dada la larga amistad entre ambos artistas.
Sin embargo, la intérprete de Bad Blood no solo confirmó esa versión: fue más allá al explicar por qué ocurrió así. Según lo relatado, Sheeran no tiene teléfono: “Tengo la excusa perfecta: ¡no tiene teléfono! O mejor dicho, no tiene uno que funcione”, confesó Swift durante la entrevista con Jimmy Fallon.
Luego explicó que ese "rasgo excéntrico" hace difícil comunicarse con él de las formas convencionales: “Cuando se publicó la noticia, fue como: ‘Dios mío, ¡se nos olvidó avisar a Ed!’”, añadió, mientras revelaba que él no estaba en sus contactos por esa razón. “Lo adoro, pero no tiene teléfono”, señaló.
Taylor admits Ed Sheeran learned about Taylor's engagement from Instagram— Captain Atom (@captainatomIDC) October 7, 2025
La entrañable amistad entre Taylor Swift y Ed Sheeran
La amistad entre Taylor Swift y Ed Sheeran comenzó hace más de una década, cuando ambos formaban parte del mismo círculo musical emergente. En 2012, Ed colaboró con la cantante estadounidense en la canción Everything Has Changed, incluida en el álbum Red.
Dicha colaboración marcó el inicio de una relación artística cercana. Más adelante, en el Red Tour (2013‑2014), Sheeran acompañó a Taylor como telonero en los shows en Norteamérica. Durante ese período, tuvieron una relación bastante cercana que incluyó: vuelos compartidos, escenarios, ensayos y giras.
Incluso, Ed recuerda que vivió en Nashville mientras Taylor también tenía bases allí, y que durante aproximadamente seis meses estuvieron viajando, actuando y “haciendo todo tipo de cosas juntos”, prácticamente con contacto diario.
Con el paso del tiempo, sus caminos tomaron direcciones distintas, mientras Swift explotaba su fama global con giras multitudinarias, álbumes regrabados, etc.; Ed también siguió su rumbo, componiendo éxitos, formando su familia y estableciéndose profesionalmente, sin embargo, la amistad seguía presente.
Aunque ya no conviven tantas giras juntos, mantienen la cercanía de formas auténticas. Ed dijo que ahora se ven “unas cuatro veces al año”, pero esas reuniones no son cualquier cosa: “proper sit‑down, seis‑hour catch‑ups”, que traducido sería pasar horas conversando, poniéndose al día de la vida, de la música, de lo personal.
Han colaborado musicalmente en varias canciones más allá de Everything Has Changed: End Game (en el álbum Reputation de Taylor), The Joker & The Queen y otras piezas donde sus estilos se fusionan. También han compartido escenarios en presentaciones sorpresa, como cuando Sheeran subió al escenario con Swift en su show en Wembley durante la Eras Tour.
Otro componente importante es la nostalgia: Ed ha confesado que recurre a mensajes antiguos, fotos, textos de los primeros días de su amistad o simplemente para recordar quiénes eran cuando estaban comenzando. Esa nostalgia no parece motivo de tristeza, sino de aprecio, reconocimiento de lo que han recorrido ambos.