La mujer que amó al monstruo: ¿quién fue Adeline Watkins, la supuesta novia de Ed Gein?

¿Quién fue Adeline Watkins, la supuesta novia de Ed Gein?

Adeline Watkins ha capturado la atención del público tras su aparición en la serie de Netflix Monstruo: la historia de Ed Gein. Pero ¿quién fue realmente esta mujer que aseguró haber tenido una relación sentimental con uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos?

Adeline Watkins era una residente de Plainfield, Wisconsin, y tenía aproximadamente 50 años cuando Ed Gein fue arrestado en 1957 por los crímenes que inspirarían películas como Psicosis y El silencio de los inocentes.

Adelina Watkins, la novia de Ed Gein. (COURTESY OF NETFLIX)

En medio del escándalo mediático, Watkins sorprendió al afirmar públicamente que había mantenido una relación amorosa con Gein durante casi 20 años.

En declaraciones al Minneapolis Tribune, Watkins describió a Gein como un hombre “bueno, dulce y amable”, y aseguró que compartían intereses como el cine, la literatura y charlas sobre crímenes. También relató que, en 1955, Gein le habría propuesto matrimonio, aunque ella lo rechazó porque no se sentía a la altura de lo que él quería.

Charlie Hunnam es Ed Gein (COURTESY OF NETFLIX)

Su testimonio fue respaldado parcialmente por su madre, quien dijo que Gein solía acompañar a su hija a casa tras sus encuentros, y que lo consideraba un hombre correcto.

