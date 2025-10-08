La mujer que amó al monstruo: ¿quién fue Adeline Watkins, la supuesta novia de Ed Gein?

Con el estreno de la tercera temporada de la serie Monstruo: La historia de Ed Gein en Netflix, un nombre vuelve a generar curiosidad: Adeline Watkins, la mujer que, según algunos reportes, habría sido la única persona cercana sentimentalmente al asesino de Wisconsin.
¿Quién fue Adeline Watkins, la supuesta novia de Ed Gein?
Adeline Watkins ha capturado la atención del público tras su aparición en la serie de Netflix Monstruo: la historia de Ed Gein. Pero ¿quién fue realmente esta mujer que aseguró haber tenido una relación sentimental con uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos?
Adeline Watkins era una residente de Plainfield, Wisconsin, y tenía aproximadamente 50 años cuando Ed Gein fue arrestado en 1957 por los crímenes que inspirarían películas como Psicosis y El silencio de los inocentes.
En medio del escándalo mediático, Watkins sorprendió al afirmar públicamente que había mantenido una relación amorosa con Gein durante casi 20 años.
En declaraciones al Minneapolis Tribune, Watkins describió a Gein como un hombre “bueno, dulce y amable”, y aseguró que compartían intereses como el cine, la literatura y charlas sobre crímenes. También relató que, en 1955, Gein le habría propuesto matrimonio, aunque ella lo rechazó porque no se sentía a la altura de lo que él quería.
Su testimonio fue respaldado parcialmente por su madre, quien dijo que Gein solía acompañar a su hija a casa tras sus encuentros, y que lo consideraba un hombre correcto.
Adeline Watkins se retractó de ser la novia de Ed Gein
Pocos días después de sus primeras declaraciones, Adeline Watkins se retractó públicamente en una entrevista con el Stevens Point Daily Journal. Afirmó que había exagerado su vínculo con Gein y que la relación no fue romántica ni duró tantos años.
“Nos vimos algunas veces, pero nunca fui su novia”, declaró. También negó haber visitado la casa del asesino o saber algo de sus actividades criminales.
Este giro inesperado sembró dudas sobre la veracidad de su relato inicial. ¿Intentaba ganar notoriedad en medio del escándalo, o buscaba protegerse del rechazo por haber tenido una relación con un asesino?
Por su parte, Gein nunca confirmó ni negó la existencia de una relación con Watkins.
Adeline Watkins: de la realidad a la ficción
La figura de Adeline Watkins cobró nueva relevancia gracias a la serie de Netflix, donde es interpretada por la actriz Suzanna Son. En la ficción, su personaje tiene un papel más activo e incluso cómplice, lo cual ha generado polémica, ya que no existen pruebas de que Watkins estuviera implicada en los crímenes de Gein.
Al día de hoy, Adeline Watkins sigue siendo una figura enigmática. Su nombre aparece brevemente en archivos y notas periodísticas de la época, pero no existen registros oficiales que confirmen o desmientan su versión.