Taylor Swift revela la verdad: esta es la razón por la que no cantará en el Super Bowl 2026

La razón por la que Taylor Swift no cantará el medio tiempo del Super Bowl 2026

Antes de que Bad Bunny fuera confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, comenzaron a circular fuertes rumores sobre una supuesta negativa de Taylor Swift a participar en el evento. Se especulaba que la cantante habría rechazado la oferta por diferencias relacionadas con los derechos de imagen y propiedad del material grabado durante la presentación.

La NFL, históricamente, mantiene la propiedad sobre las grabaciones del Halftime Show, lo que para algunos artistas puede representar un obstáculo. Sin embargo, la cantante estadounidense aclaró los rumores durante una reciente entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Taylor desmintió categóricamente que su decisión estuviera motivada por temas contractuales. “Esto no tiene nada que ver con Travis”, le dijo a Fallon. “Estoy demasiado concentrada”. Además, reveló que aunque su equipo y Roc Nation (la productora detrás del show) han tenido conversaciones, nunca existió una oferta formal real para que ella encabezara el evento.

Lo que realmente llevó a la intérprete de Karma a alejarse del espectáculo fue algo mucho más personal: su deseo de estar emocionalmente presente durante la temporada de fútbol de su prometido, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

“Estoy enamorada de un hombre que practica ese deporte en el campo. Es como ajedrez violento, gladiadores sin espada”, dijo. Luego agregó: “La temporada entera, estoy bloqueada en lo que ese hombre está haciendo allá afuera”.

Taylor Swift y Travis Kelce (Getty Images)

Asimismo, Swift explicó por qué no se siente en condiciones de dividir su energía entre un espectáculo tan demandante y el seguimiento emocional de la temporada de Kelce:

“¿Te imaginas si él estuviera ahí cada semana arriesgando su vida en este deporte tan peligroso, tan exigente e intenso y yo dijera: ‘Me pregunto cuál debería ser mi coreografía. Creo que deberíamos hacer dos versos de Shake It Off, pasar a Blank Space y luego a Cruel Summer?’”.

Taylor también quiso dejar claro que su decisión no tiene relación con falta de apoyo por parte de Travis, sino es todo lo contrario: “A Kelce le encantaría que yo hiciera el espectáculo de medio tiempo en algún momento”, afirmó. Pero, por ahora, su enfoque está en acompañarlo en una etapa clave de su carrera deportiva, dejando en pausa (al menos temporalmente) la posibilidad de subirse al escenario más visto del año en Estados Unidos.