Baby Boom 2025: Estos son los famosos que se convirtieron en papás este año

Famosas que tuvieron hijos en 2025

Megan Fox y Machine Gun Kelly

El 27 de marzo, Megan Fox y Machine Gun Kelly dieron la bienvenida a su primera hija juntos, una bebé que anunciaron como “nuestra pequeña semilla celestial”. La ahora ex pareja eligió el nombre de Saga Blade Fox‑Baker.

Cabe destacar que, para Fox, esta es su cuarta hija en total; ya es mamá de tres hijos varones con su ex esposo Brian Austin Green. Para Machine Gun Kelly, Saga Blade es su segunda hija.

Megan Fox (YouTube)

Rihanna y A$AP Rocky

La pareja dio la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre. La pequeña se une a sus dos hermanos mayores: RZA Athelston Mayers, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose Mayers, quien llegó en agosto de 2023.

El embarazo de Rihanna había sido confirmado públicamente en mayo de 2025, cuando la cantante hizo una aparición en la Met Gala, luciendo su baby bump con orgullo.

La noticia del nacimiento de Rocki fue revelada oficialmente el 24 de septiembre, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Rihanna. En la imagen compartida, se podía ver a la bebé envuelta en una manta rosa, con un lazo en la cabeza y unos guantes a juego con listones.

Rihanna dio la bienvenida a su hija Rocki. (Instagram)

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Este verano, Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi, quienes se casaron en 2024, anunciaron en sus redes sociales que adoptaron a su primera hija juntos.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Instagram)

Karlie Kloss y Joshua Kushner

El 18 de septiembre, la supermodelo Karlie Kloss y su esposo Joshua Kushner dieron la bienvenida a su hija, Rae Florence, su tercer hijo. Sus otros dos hijos son varones: Levi Joseph (nacido en marzo de 2021) y Elijah Jude (nacido en julio de 2023).