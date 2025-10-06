Este año, una gran lista de celebridades dieron la bienvenida a nuevos miembros en sus familias. Desde Rihanna, Megan Fox, Millie Bobby Brown hasta Calvin Harris. Aquí te dejamos un recap de quiénes fueron, cuándo ocurrió y algo de historia sobre cada una.
Baby Boom 2025: Estos son los famosos que se convirtieron en papás este año
Famosas que tuvieron hijos en 2025
Megan Fox y Machine Gun Kelly
El 27 de marzo, Megan Fox y Machine Gun Kelly dieron la bienvenida a su primera hija juntos, una bebé que anunciaron como “nuestra pequeña semilla celestial”. La ahora ex pareja eligió el nombre de Saga Blade Fox‑Baker.
Cabe destacar que, para Fox, esta es su cuarta hija en total; ya es mamá de tres hijos varones con su ex esposo Brian Austin Green. Para Machine Gun Kelly, Saga Blade es su segunda hija.
Rihanna y A$AP Rocky
La pareja dio la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre. La pequeña se une a sus dos hermanos mayores: RZA Athelston Mayers, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose Mayers, quien llegó en agosto de 2023.
El embarazo de Rihanna había sido confirmado públicamente en mayo de 2025, cuando la cantante hizo una aparición en la Met Gala, luciendo su baby bump con orgullo.
La noticia del nacimiento de Rocki fue revelada oficialmente el 24 de septiembre, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Rihanna. En la imagen compartida, se podía ver a la bebé envuelta en una manta rosa, con un lazo en la cabeza y unos guantes a juego con listones.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
Este verano, Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi, quienes se casaron en 2024, anunciaron en sus redes sociales que adoptaron a su primera hija juntos.
“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron.
Karlie Kloss y Joshua Kushner
El 18 de septiembre, la supermodelo Karlie Kloss y su esposo Joshua Kushner dieron la bienvenida a su hija, Rae Florence, su tercer hijo. Sus otros dos hijos son varones: Levi Joseph (nacido en marzo de 2021) y Elijah Jude (nacido en julio de 2023).
Los bebés de celebs que llegaron en 2025
Calvin Harris y
Vick Hope
Calvin Harris y la presentadora británica Vick Hope anunciaron la llegada de su primer hijo juntos, Micah, quien nació el 20 de julio de este año. A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió un álbum de fotos del bebé y escribió: “Our boy arrived. Micah is here!” y expresó admiración hacia su esposa, diciendo que ella es “una superheroína”.
Saoirse Ronan y Jack Lowden
La actriz Saoirse Ronan pasó a otra faceta de su vida este año: convertirse en mamá por primera vez junto a su esposo Jack Lowden. Aunque los detalles exactos de la fecha de nacimiento del bebé no se han divulgado al público, el pasado 11 de septiembre, el medio The Sun publicó unas fotos donde los actores fueron captados en una caminata tranquila en un parque londinense junto a su bebé.
Penn Badgley y Domino Kirk
Penn Badgley y su esposa Domino Kirke agrandaron su familia con la llegada de sus gemelos idénticos este año. En febrero, la pareja anunció que estaba esperando dos bebés para el verano, describiendo la noticia como un “plot twist” debido a lo inesperado de tener gemelos espontáneos.
El pasado 3 de septiembre, el actor de Gossip Girl anunció el nacimiento de sus bebés a través de un post que compartió en su cuenta de Instagram, mientras promocionaba su nuevo libro "Crushmore".
"Interrumpo la licencia de paternidad de gemelos para anunciar un evento en vivo @podcrushed en @symphonespace el 14 de octubre en Nueva York para apoyar el lanzamiento de nuestro libro CRUSHMORE", escribió en un pie de foto.
En el video, mostró a sus seguidores los pies de sus bebés mientras susurraba su anuncio para no despertarlos.