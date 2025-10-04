¿Obtener un título sin ir a la universidad? Conoce a 10 famosos que recibieron un Doctorado Honoris Causa

Te presentamos a 10 celebridades que, además de triunfar en la música, cine, televisión y deporte, han sido reconocidas con este título por el gran impacto que han tenido en la cultura y la sociedad.
¿Qué es un Doctorado Honoris Causa?
Al oír “doctorado” automáticamente pensamos en el grado académico más alto al que uno puede llegar con años de estudio. Pero… ¿cómo es que hay tantas celebridades que han recibido títulos de doctor sin siquiera terminar la licenciatura?
El Doctorado Honoris Causa no se obtiene al estudiar o pasar un examen súper difícil: es un título que otorga una universidad o una institución a personas destacadas por su logros en ámbitos artísticos, culturales, políticos o educativos. Esta es una forma de reconocer su trabajo sobresaliente y el impacto que ha tenido en la sociedad.
10 famosos con Doctorado Honoris Causa
Nicky Jam
Esta semana, en específico el 2 de octubre de 2025, el reggaetonero Nicky Jam recibió un Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural por parte de la Universidad de la Costa en Colombia.
Este reconocimiento celebra su impacto en la música urbana y su aporte cultural en Latinoamérica.
Mayim Bialik
La Amy de The Big Bang Theory lo es también en la vida real. Mayim Bialik se graduó en Neurociencia y Estudios Judaicos y Hebreos y luego, en 2007, obtuvo un Doctorado en Neurociencia de parte de la Universidad de California (UCLA), demostrando que la ciencia es parte de su vida dentro y fuera de la serie.
Hay que aclarar que ella sí obtuvo el título luego de completar todo el proceso académico que requiere y que no fue por causa del honor.
Meryl Streep
Meryl Streep no es solo considerada una de las mejores actrices de todos los tiempos, también ha sido reconocida en el ámbito académico.
Ha recibido un total de cuatro doctorados honoris causa, tres de ellos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos: Yale, Princeton y Harvard, gracias a su talento cinematográfico y su trabajo en la promoción de la mujer.
También, por parte de la Universidad de Indiana recibió un Doctorado en Bellas Artes.
Shaquille O’Neal
Shaq, una de las estrellas más reconocidas en el mundo del deporte, no sólo brilló en las canchas de basketball.
En 2012, recibió un Doctorado en Educación por la Universidad Barry especializado en Aprendizaje Organizacional y Liderazgo.
Taylor Swift
Sabemos que Taylor Swift ha dejado huella en la industria de la música y su título honorario de Doctora en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York lo confirma.
Este reconocimiento fue otorgado gracias a su influencia en la música, demostrando que además de conquistar escenarios ha tenido un gran impacto cultural.
Denzel Washington
El ganador del Oscar y el Tony cuenta con dos doctorados honoris causa: uno por parte de la Universidad de Pensilvania, donde dio el discurso de graduación en 2011, y el otro en Letras Humanitarias por parte de la Universidad Dillard de Nueva Orleans.
Jessica Chastain
Después de obtener su licenciatura en Bellas Artes, Jessica Chastain tuvo la excusa perfecta para regresar a su alma mater.
Gracias a sus “contribuciones destacadas” en el cine y el teatro, The Juilliard School le otorgó un título honorario.
Sir Paul McCartney
Paul McCartney recibió un Doctorado en Música por Yale, en reconocimiento por sus logros musicales como solista y como miembro de la legendaria banda The Beatles.
Oprah Winfrey
Oprah es otra de las personalidades más reconocidas y cuenta con cuatro doctorados honoris causa, otorgados por su labor en filantropía y negocios.
Sus títulos son de escuelas reconocidas como Princeton, Howard University, Duke University y Harvard.
Rafael Nadal
Rafael Nadal se convirtió en el primer deportista en recibir la máxima distinción de la Universidad de Salamanca, donde se le reconoce por su esfuerzo y talento físico.
Pero, este no es su primer título honorario: en 2015 recibió uno por parte de la Universidad Europea.