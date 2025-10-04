¿Obtener un título sin ir a la universidad? Conoce a 10 famosos que recibieron un Doctorado Honoris Causa

10 famosos con Doctorado Honoris Causa

Nicky Jam

Nicky Jam (Jason Koerner/One Voice: Somos L/Getty Images)

Esta semana, en específico el 2 de octubre de 2025, el reggaetonero Nicky Jam recibió un Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural por parte de la Universidad de la Costa en Colombia.

Este reconocimiento celebra su impacto en la música urbana y su aporte cultural en Latinoamérica.

Mayim Bialik

Mayim Bialik (Tommaso Boddi/Getty Images for Los Angeles LGB)

La Amy de The Big Bang Theory lo es también en la vida real. Mayim Bialik se graduó en Neurociencia y Estudios Judaicos y Hebreos y luego, en 2007, obtuvo un Doctorado en Neurociencia de parte de la Universidad de California (UCLA), demostrando que la ciencia es parte de su vida dentro y fuera de la serie.

Hay que aclarar que ella sí obtuvo el título luego de completar todo el proceso académico que requiere y que no fue por causa del honor.

Meryl Streep

Meryl Streep (Pool/Getty Images)

Meryl Streep no es solo considerada una de las mejores actrices de todos los tiempos, también ha sido reconocida en el ámbito académico.

Ha recibido un total de cuatro doctorados honoris causa, tres de ellos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos: Yale, Princeton y Harvard, gracias a su talento cinematográfico y su trabajo en la promoción de la mujer.

También, por parte de la Universidad de Indiana recibió un Doctorado en Bellas Artes.

Shaquille O’Neal

Shaquille O'Neal (Paras Griffin/Getty Images for Pepsi Stronger )

Shaq, una de las estrellas más reconocidas en el mundo del deporte, no sólo brilló en las canchas de basketball.

En 2012, recibió un Doctorado en Educación por la Universidad Barry especializado en Aprendizaje Organizacional y Liderazgo.

Taylor Swift

Taylor Swift (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Sabemos que Taylor Swift ha dejado huella en la industria de la música y su título honorario de Doctora en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York lo confirma.

Este reconocimiento fue otorgado gracias a su influencia en la música, demostrando que además de conquistar escenarios ha tenido un gran impacto cultural.