Las 5 colaboraciones musicales más inesperadas (no sabíamos que las necesitábamos)

Taylor Swift y Sabrina Carpenter

Aunque no es ninguna sorpresa que Taylor y Sabrina hayan entablado una gran amistad después de que Sabrina fue la encargada de abrir 26 de los conciertos de su Eras Tour, el anuncio de su colaboración en The Life of a Showgirl fue una gran sorpresa para sus fans.

Las cantantes tienen estilos muy diferentes, motivo por el que será muy interesante ver cómo fusionan sus personalidades en la canción principal del nuevo álbum de Taylor, The Life of a Showgirl, disponible a partir de mañana en todas las plataformas digitales.

NEWARK, NEW JERSEY - SEPTEMBER 12: (L-R) Taylor Swift and Sabrina Carpenter attend the 2023 MTV Video Music Awards at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for MTV) (Theo Wargo/Getty Images for MTV)

Shakira y Ed Sheeran

La superstar colombiana regresa al soundtrack de Zootopia en su segunda edición, y esta vez viene acompañada del irlandés Ed Sheeran, junto a quien se espera que interprete la canción principal de la película, Zoo.

Shakira volverá a interpretar a Gazelle, mientras que Ed tendrá un nuevo personaje: una oveja llamada Ed Shearin que aparece unos segundos en el tráiler oficial de la película. El soundtrack de Zootopia 2 está disponible a partir del 10 de octubre y la película llegará a los cines de nuestro país el 27 de noviembre.

(Fuente: Getty Images)

Alejandro Sanz y Grupo Frontera

A inicios de este año, Alejandro Sanz sorprendió con su canción Hoy no me siento bien en colaboración con Grupo Frontera. La canción es una mezcla de cumbia norteña y pop tropical con un importante mensaje sobre la salud mental: "Sentirse mal también está bien".

La canción llevó a Alejandro Sanz y Grupo Frontera al top 10 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard, demostrando que salir de la zona de confort siempre trae buenos resultados para los artistas.

((Instagram - @grupofrontera y @alejandrosanz))

El 2025 ha sido un gran año en términos musicales: desde íconos de la industria uniendo fuerzas con estrellas en ascenso hasta favoritos del público compartiendo escenario y probando nuevos ritmos para sorprendernos a todos. Mientras entramos a la recta final del año, sólo podemos preguntarnos quiénes serán los siguientes artistas en volarnos la cabeza con sus colaboraciones.