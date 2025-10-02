Un gran artista sabe reconocer a otro más allá de su ritmo o país. Así es como nacen las colaboraciones más inesperadas pero cool de la música, y este año nos hemos sorprendido una y otra vez con alianzas que nunca nos habríamos imaginado, pero al escucharlas entendemos por qué tienen todo el sentido del mundo. Te compartimos nuestras favoritas de lo que va del 2025.
Las 5 colaboraciones musicales más inesperadas (no sabíamos que las necesitábamos)
Carín León y Ricky Martin
Ricky Martín anunció recientemente el re-lanzamiento de su clásico "A medio vivir" en colaboración con la estrella del regional mexicano, Carín León.
¿Lo curioso? Carín subió su propio cover de la canción a YouTube hace 5 años. El video, que alcanza más de medio millón de vistas, es el precedente de lo que podemos esperar de esta nueva versión que se estrena hoy. En el adelanto pre-estreno podemos ver a ambos artistas con varios bailarines sintiendo el ritmo, ¡ya queremos escucharla!
Belinda, Kenia OS y Danna
"Una apuesta" es como Kenia definió la colaboración entre las tres reinas del pop mexicano actualmente. Aunque todavía no hay más detalles sobre el nombre y la fecha de lanzamiento, estamos listos para ver su canción en la cima de las listas de popularidad.
Las tres cantantes han destacado por su versatilidad en géneros musicales, con el pop siendo el principal, pero siempre listas para innovar hacia nuevos sonidos y aprovechando su gran carisma para colaborar con diferentes músicos.
Sin duda alguna, romperá el internet una vez que salga.
Taylor Swift y Sabrina Carpenter
Aunque no es ninguna sorpresa que Taylor y Sabrina hayan entablado una gran amistad después de que Sabrina fue la encargada de abrir 26 de los conciertos de su Eras Tour, el anuncio de su colaboración en The Life of a Showgirl fue una gran sorpresa para sus fans.
Las cantantes tienen estilos muy diferentes, motivo por el que será muy interesante ver cómo fusionan sus personalidades en la canción principal del nuevo álbum de Taylor, The Life of a Showgirl, disponible a partir de mañana en todas las plataformas digitales.
Shakira y Ed Sheeran
La superstar colombiana regresa al soundtrack de Zootopia en su segunda edición, y esta vez viene acompañada del irlandés Ed Sheeran, junto a quien se espera que interprete la canción principal de la película, Zoo.
Shakira volverá a interpretar a Gazelle, mientras que Ed tendrá un nuevo personaje: una oveja llamada Ed Shearin que aparece unos segundos en el tráiler oficial de la película. El soundtrack de Zootopia 2 está disponible a partir del 10 de octubre y la película llegará a los cines de nuestro país el 27 de noviembre.
Alejandro Sanz y Grupo Frontera
A inicios de este año, Alejandro Sanz sorprendió con su canción Hoy no me siento bien en colaboración con Grupo Frontera. La canción es una mezcla de cumbia norteña y pop tropical con un importante mensaje sobre la salud mental: "Sentirse mal también está bien".
La canción llevó a Alejandro Sanz y Grupo Frontera al top 10 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard, demostrando que salir de la zona de confort siempre trae buenos resultados para los artistas.
El 2025 ha sido un gran año en términos musicales: desde íconos de la industria uniendo fuerzas con estrellas en ascenso hasta favoritos del público compartiendo escenario y probando nuevos ritmos para sorprendernos a todos. Mientras entramos a la recta final del año, sólo podemos preguntarnos quiénes serán los siguientes artistas en volarnos la cabeza con sus colaboraciones.