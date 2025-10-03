Del fraude universitario a la cárcel y el divorcio: así terminó el matrimonio de Lori Loughlin y Mossimo Giannulli

Lori Loughlin y Mossimo Giannulli: El escándalo universitario que sacudió Hollywood

En 2019, un escándalo cimbró al mundo académico y al espectáculo. La actriz Lori Loughlin y su esposo, el diseñador Mossimo Giannulli, fueron protagonistas del caso conocido como Operation Varsity Blues o el escándalo de admisión universitaria, cuando se descubrió que habían pagado sobornos para que sus hijas fueran admitidas en la Universidad del Sur de California (USC) como reclutas deportivas ficticias.

Los documentos oficiales revelaron que la pareja acordó pagar 500 mil dólares disfrazados como una donación a una fundación benéfica, para engañar al comité de admisiones universitarias. Las hijas fueron presentadas como participantes del equipo de remo a pesar de que nunca habían practicado ese deporte.

Lori Loughlin (EFE.)

En un principio, Lori y Mossimo negaron cualquier implicación, pero poco después accedieron a declararse culpables ante la presión legal. Lori aceptó un cargo de conspiración por fraude postal y electrónico, mientras que Mossimo se adjudicó cargos adicionales relacionados con servicios honestos fraudulentos

El pago, según documentos judiciales, se canalizó mediante sobornos y diseño de perfiles falsos —fichas deportivas fraudulentas, coordinaciones con entrenadores ficticios, manipulación de expedientes— todo con el objetivo de librar los procesos académicos estándares.

Lori Loughlin (Getty Images)

El fallo fue contundente: Lori fue sentenciada en 2020 a dos meses de prisión, además de una multa y un periodo de supervisión posterior con servicio comunitario. Mossimo fue condenado a cinco meses en prisión y el pago de una multa mayor, supervisión y horas de trabajo comunitario.

Más allá del sistema legal, el escándalo causó estragos mediáticos: críticas moralistas, debates sobre desigualdad educativa y cuestionamientos sobre la integridad de sus hijas.

Con el paso del tiempo, la relación entre Lori y Mossimo también se fracturó. Tras años de escándalo, reconstrucción mediática y desgaste personal, anunciaron su separación luego de casi 28 años juntos.

Lori Loughlin rompe el silencio: “Todos cometemos errores, pero hay que aprender a perdonar”

En abril de 2024, Lori Loughlin ofreció su primera entrevista tras el escándalo de admisiones universitarias que afectó profundamente su vida personal y profesional. Aunque evitó referirse directamente al caso durante su conversación con First for Women Magazine, la actriz reflexionó sobre el perdón, la resiliencia y la importancia de seguir adelante.

"Intento ser indulgente. No soy de las que se aferran a las cosas. A todos nos pasan cosas. Todos hemos estado en situaciones de pedir perdón, pero para pedirlo, hay que aprender y saber perdonar también", dijo Loughlin sobre las lecciones que ha aprendido en los últimos años.

Lori Loughlin (Getty Images)

La actriz, conocida por su papel en Full House, también se refirió a los valores que marcaron su infancia y cómo estos le han ayudado a manejar momentos difíciles: "Mi familia no era de las que guardaban rencor. No crecí en un hogar donde si cometías un error no te perdonaban", continuó. "Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Así que siempre me decían que dejara ir las cosas. Y creo que, por tu propia salud, tienes que dejar ir las cosas porque no puedes aferrarte a la negatividad. La vida es demasiado corta".

Estas declaraciones llegaron en un momento en que Loughlin intentó reconstruir su imagen pública tras cumplir una condena por su implicación en el escándalo que involucró sobornos para asegurar el ingreso universitario de sus hijas. Aunque la actriz ha mantenido un perfil bajo desde entonces.