Barron, hijo menor de Donald Trump, cerró un piso entero de la Trump Tower para tener una cita romántica

Aunque el joven mantiene un perfil reservado, la forma en que llevó a cabo su jugada—y las razones detrás de él— revelan tanto las medidas de protección que lo rodean como su intención de tener momentos personales lejos del ojo público.
Barron Trump cerró un piso entero de la Trump Tower para tener una cita
Desde que nació, Barron Trump, hijo de Donald y Melania Trump, ha vivido una vida marcada por la protección y la atención mediática inevitable. Sin embargo, a sus 19 años, ya muestra señales de querer tener su espacio privado en medio del entorno público que lo acompaña.
De acuerdo con medios internacionales, el joven solicitó el cierre de un piso completo del edificio que su papá posee en Nueva York, la famosa Trump Tower, para tener una cita romántica en privado.
El edificio, que cuenta con 58 niveles, fue parcialmente blindado para este fin: el piso reservado fue cerrado solo para el uso del joven y sus acompañantes en ese momento. Según fuentes citadas, esta medida no responde únicamente al deseo de privacidad, sino a motivos de seguridad, dados los estándares que acompañan a su figura como miembro de una familia política.
Aunque podría interpretarse como un acto ostentoso, el propósito detrás trasciende el exhibicionismo. Barron está bajo la protección del Servicio Secreto, lo que implica que cada movimiento debe ser cuidadosamente planificado. De hecho, fuentes cercanas declaran que el personal del servicio de seguridad está plenamente capacitado para permitirle tener citas personales con discreción.
No es la primera vez que la vida amorosa de Barron genera rumores. Hace unos meses, se difundieron versiones sobre una posible relación sentimental. Según fuentes cercanas a la familia Trump, Barron pasa tiempo con una mujer a quien describe como “muy agradable” y cercana. Hasta ahora, esa persona no ha sido identificada públicamente, ni Barron ha confirmado oficialmente el vínculo.
¿Quién es Barron Trump, el hijo de Donald y Melania Trump?
Barron William Trump es el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la primera dama Melania Trump. Nació el 20 de marzo de 2006 en Nueva York, y es el único hijo en común de la pareja, aunque tiene cuatro medios hermanos por parte de su padre: Donald Jr., Ivanka, Eric y Tiffany Trump, fruto de matrimonios anteriores.
Desde su nacimiento, Barron ha estado bajo el foco mediático, pero ha llevado una vida relativamente privada, especialmente en comparación con el resto del clan Trump. Su mamá, Melania, ha sido particularmente firme en proteger su intimidad, sobre todo durante los años en que Donald Trump ocupó la presidencia (2017–2021). De hecho, Melania retrasó su mudanza a la Casa Blanca hasta que Barron terminó el año escolar en Nueva York, un gesto que dejó claro el deseo de mantener cierta normalidad en su crianza.
Durante su infancia en la Casa Blanca, Barron fue raramente visto en actos públicos, aunque acompañó a sus papás en algunos eventos oficiales, como la investidura presidencial o los actos de Pascua. A diferencia de otros hijos presidenciales, no fue expuesto a la vida política de manera activa ni participó en campañas. A medida que creció, su estatura comenzó a llamar la atención del público: actualmente mide más de 2 metros, lo que lo convierte en el miembro más alto de la familia Trump.
Barron asistió a varias escuelas privadas de élite. En Washington D.C. estudió en St. Andrew’s Episcopal School, y actualmente se encuentra estudiando en la Universidad de Nueva York (NYU). Aunque no se ha confirmado públicamente qué carrera estudia ni su enfoque académico, fuentes cercanas a la familia indican que ha considerado mantener un perfil bajo, al estilo de su mamá, y se mantiene alejado de la política y los medios.
En los últimos años, ha aparecido esporádicamente en eventos familiares y ha sido objeto de especulaciones por su creciente independencia, su vida social en Nueva York y Washington, y su papel como figura pública en formación. Su seguridad sigue siendo gestionada por el Servicio Secreto, y cada uno de sus movimientos es cuidadosamente protegido.