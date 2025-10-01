Barron, hijo menor de Donald Trump, cerró un piso entero de la Trump Tower para tener una cita romántica

Barron Trump cerró un piso entero de la Trump Tower para tener una cita

Desde que nació, Barron Trump, hijo de Donald y Melania Trump, ha vivido una vida marcada por la protección y la atención mediática inevitable. Sin embargo, a sus 19 años, ya muestra señales de querer tener su espacio privado en medio del entorno público que lo acompaña.

De acuerdo con medios internacionales, el joven solicitó el cierre de un piso completo del edificio que su papá posee en Nueva York, la famosa Trump Tower, para tener una cita romántica en privado.

Barron Trump pidió cerrar un piso entero de la Trump Tower para tener una cita romántica. (Spencer Platt/Getty Images)

El edificio, que cuenta con 58 niveles, fue parcialmente blindado para este fin: el piso reservado fue cerrado solo para el uso del joven y sus acompañantes en ese momento. Según fuentes citadas, esta medida no responde únicamente al deseo de privacidad, sino a motivos de seguridad, dados los estándares que acompañan a su figura como miembro de una familia política.

Aunque podría interpretarse como un acto ostentoso, el propósito detrás trasciende el exhibicionismo. Barron está bajo la protección del Servicio Secreto, lo que implica que cada movimiento debe ser cuidadosamente planificado. De hecho, fuentes cercanas declaran que el personal del servicio de seguridad está plenamente capacitado para permitirle tener citas personales con discreción.

Donald Trump, Melania Trump, y Baron Trump (Getty Images)

No es la primera vez que la vida amorosa de Barron genera rumores. Hace unos meses, se difundieron versiones sobre una posible relación sentimental. Según fuentes cercanas a la familia Trump, Barron pasa tiempo con una mujer a quien describe como “muy agradable” y cercana. Hasta ahora, esa persona no ha sido identificada públicamente, ni Barron ha confirmado oficialmente el vínculo.