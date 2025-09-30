Tequilas, mezcales y whiskeys creados por celebs

Dos Hombres, el mezcal de Bryan Cranston y Aaron Paul

Empecemos por el mundo del agave porque ahí se está dando el verdadero boom. Bryan Cranston y Aaron Paul, los mismísimos Walter White y Jesse Pinkman, dejaron de cocinar blue meth para cocinar agave en Oaxaca y crear Dos Hombres Mezcal. El resultado es un destilado ahumado pero elegante, con notas frutales que lo hacen perfecto para quienes quieren entrarle al mezcal sin que les queme la garganta.

Teremana de Dwayne Johnson

Del lado del tequila, hay propuestas que se han convertido en verdaderos fenómenos. Teremana, de Dwayne “The Rock” Johnson, es una de las más exitosas. Su lema de “tequila of the people” no es puro marketing, es cien por ciento agave Azul Weber, hecho en lotes pequeños y con un perfil de sabor bastante amable.

Lobos 1707 de King James

Si te gusta algo más sofisticado, Lobos 1707 es un must. Respaldado por King James y otros inversionistas, esta marca usa técnicas de maduración en barricas de vino Pedro Ximénez que le dan un toque diferente a cada expresión. Flecha Azul, de Mark Wahlberg junto con los empresarios mexicanos Abraham Ancer y Aron Márquez, también ha llamado la atención por su compromiso con hacer tequila libre de aditivos, algo que en la industria no es tan común como crees.

Kendall Jenner y 818 Tequila

Pero hablemos del elefante en la habitación, Kendall Jenner y su 818 Tequila. Sí, fue criticada por apropiación cultural cuando salió, pero también ha ganado premios internacionales y presume de procesos sostenibles en Jalisco, donde reutilizan bagazo y agua para la comunidad. Si lo pruebas, encontrarás un reposado dulcecito, con vainilla y especias. ¿Vale la pena? Si te gusta el tequila suave y no te molesta la etiqueta celebrity, sí.