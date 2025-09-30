Tequila, mezcal y whiskey... las estrellas tienen una botella con su nombre en la etiqueta, y algunas de ellas realmente valen la pena.
Tequilas, mezcales y whiskeys creados por celebs
Dos Hombres, el mezcal de Bryan Cranston y Aaron Paul
Empecemos por el mundo del agave porque ahí se está dando el verdadero boom. Bryan Cranston y Aaron Paul, los mismísimos Walter White y Jesse Pinkman, dejaron de cocinar blue meth para cocinar agave en Oaxaca y crear Dos Hombres Mezcal. El resultado es un destilado ahumado pero elegante, con notas frutales que lo hacen perfecto para quienes quieren entrarle al mezcal sin que les queme la garganta.
Teremana de Dwayne Johnson
Del lado del tequila, hay propuestas que se han convertido en verdaderos fenómenos. Teremana, de Dwayne “The Rock” Johnson, es una de las más exitosas. Su lema de “tequila of the people” no es puro marketing, es cien por ciento agave Azul Weber, hecho en lotes pequeños y con un perfil de sabor bastante amable.
Lobos 1707 de King James
Si te gusta algo más sofisticado, Lobos 1707 es un must. Respaldado por King James y otros inversionistas, esta marca usa técnicas de maduración en barricas de vino Pedro Ximénez que le dan un toque diferente a cada expresión. Flecha Azul, de Mark Wahlberg junto con los empresarios mexicanos Abraham Ancer y Aron Márquez, también ha llamado la atención por su compromiso con hacer tequila libre de aditivos, algo que en la industria no es tan común como crees.
Kendall Jenner y 818 Tequila
Pero hablemos del elefante en la habitación, Kendall Jenner y su 818 Tequila. Sí, fue criticada por apropiación cultural cuando salió, pero también ha ganado premios internacionales y presume de procesos sostenibles en Jalisco, donde reutilizan bagazo y agua para la comunidad. Si lo pruebas, encontrarás un reposado dulcecito, con vainilla y especias. ¿Vale la pena? Si te gusta el tequila suave y no te molesta la etiqueta celebrity, sí.
Botella 200 Copas by Casa Dragones de Karol G
No podemos dejar fuera el toque latino con 200 Copas by Casa Dragones, el tequila cristalino de Karol G inspirado en su propia canción. La colombiana participó en la creación de un añejo filtrado que huele a flores y cítricos, perfecto para brindar en un mood sentimental.
McGregor y su Proper No. Twelve Irish Whiskey
Y si quieres cambiar de categoría, el mismísimo Conor McGregor te invita un trago de su Proper No. Twelve Irish Whiskey, triple destilado y pensado para ser suave, accesible y con un toque de miel. Incluso lanzó una versión de manzana que se ha vuelto popular en cocteles. McGregor ya vendió la mayoría de la marca por unos 600 millones de dólares, pero sigue siendo la cara oficial.
Al final, lo interesante de esta tendencia es ver que no todas las botellas son puro nombre. Algunas celebridades realmente se involucran en el proceso y le apuestan a productos de calidad, mientras otras prefieren usar la etiqueta para vender una estética. Lo divertido es que ahora tenemos más opciones para descubrir, desde un mezcal con historia en Oaxaca hasta un tequila cristalino firmado por una de las artistas latinas más escuchadas del mundo.
Así que la próxima vez que armes una reunión en casa o te lances a un bar, date la oportunidad de probar uno de estos destilados. Tal vez termines encontrando tu nueva botella favorita… y sí, de paso, un poco del star power de tu celeb favorita en cada trago.