¿Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras Selena Gomez se casaba con Benny Blanco?

Selena Gomez y Benny Blanco contrajeron matrimonio el sábado 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima y privada. El enlace se llevó a cabo en un lujoso espacio de Montecito, California, rodeado de jardines exuberantes y vistas al océano.
Aunque no se ha confirmado el lugar exacto, se especula que podría haber sido en San Ysidro Ranch o Sea Crest Nursery.
¿Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras Selena Gomez se casaba?
Pocas horas después de su boda, Selena Gomez compartió las primeras fotos oficiales del enlace con Benny Blanco, luciendo un elegante vestido blanco, sonriente y tomada de la mano de su esposo, mientras que Justin Bieber publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos jugando básquetbol.
El artista canadiense compartió durante la tarde del sábado varias imágenes del juego de basquetbol que tuvo el viernes en The League en Los Ángeles, además de reportarse que se reunió con Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss en un estudio de grabación.
Pero lo que llamó la atención no fueron las fotos deportivas, sino la canción que acompañó su publicación: “I DO”, una balada romántica sobre su matrimonio con su esposa, Hailey Bieber, incluida en su nuevo álbum “SWAG”.
El título de la canción significa “Acepto” o “Sí, quiero”, las mismas palabras que tradicionalmente se pronuncian en una boda y al analizar la letra se pueden encontrar frases que muchos fans interpretaron como una confesión dirigida a la actriz y cantante.
“Nunca te amé más que ahora mismo”, “Siempre serás la persona que elija”, “Nadie puede tocarte, yo sí”, “Apúrate, ven aquí, no me hagas esperar”y ”#sos sentimientos (los míos) no se irán”, son algunas frases de la canción.
Las primeras fotos de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
La publicación de Justin Bieber llegó horas después de que Selena Gomez se casara con Benny Blanco.
El sábado, la estrella de Only Murders in the Building recurrió a su cuenta de Instagram para compartir las primeras fotos de su boda con el productor musical.
Las imágenes y los vídeos muestran a los recién casados abrazándose y tomándose de la mano.
Tanto la novia como el novio lucieron diseños de Ralph Lauren: Gomez lució un vestido de satén con cuello halter, drapeado a mano y bordado , mientras que Blanco lució un esmoquin negro clásico y moño.
La lista de invitados incluyó a celebridades y amigos cercanos. Entre los asistentes confirmados estuvieron Taylor Swift (quien llegó desde Kansas City y se alojó en el Rosewood Miramar por motivos de seguridad), Paris Hilton, Steve Martin y Martin Short (coprotagonistas de Selena en Only Murders in the Building).