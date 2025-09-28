¿Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras Selena Gomez se casaba con Benny Blanco?

¿Qué estaba haciendo Justin Bieber mientras Selena Gomez se casaba?

Pocas horas después de su boda, Selena Gomez compartió las primeras fotos oficiales del enlace con Benny Blanco, luciendo un elegante vestido blanco, sonriente y tomada de la mano de su esposo, mientras que Justin Bieber publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos jugando básquetbol.

El artista canadiense compartió durante la tarde del sábado varias imágenes del juego de basquetbol que tuvo el viernes en The League en Los Ángeles, además de reportarse que se reunió con Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss en un estudio de grabación.

Justin Bieber (Instagram)

Pero lo que llamó la atención no fueron las fotos deportivas, sino la canción que acompañó su publicación: “I DO”, una balada romántica sobre su matrimonio con su esposa, Hailey Bieber, incluida en su nuevo álbum “SWAG”.

El título de la canción significa “Acepto” o “Sí, quiero”, las mismas palabras que tradicionalmente se pronuncian en una boda y al analizar la letra se pueden encontrar frases que muchos fans interpretaron como una confesión dirigida a la actriz y cantante.

“Nunca te amé más que ahora mismo”, “Siempre serás la persona que elija”, “Nadie puede tocarte, yo sí”, “Apúrate, ven aquí, no me hagas esperar”y ”#sos sentimientos (los míos) no se irán”, son algunas frases de la canción.