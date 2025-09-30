Sydney Sweeney celebra sus 28 años con un homenaje a Britney Spears y con Scooter Braun como invitado especial

Sydney Sweeney celebra sus 28 años con un homenaje a Britney Spears

Sydney Sweeney celebró sus 28 años con una divertida fiesta que reflejó perfectamente su estilo y personalidad. La actriz tomó el control absoluto de su evento temático, “Planet Syd” (inspirado en personajes galácticos), que se llevó a cabo el domingo por la noche en el Vibiana de Los Ángeles.

El lugar estuvo ambientado con detalles inspirados en galaxias y elementos del universo, con una estética que evocaba la temática espacial de la NASA. Los invitados, por su parte, se sumaron al concepto con disfraces futuristas y looks en tonos metálicos que hicieron match con la temática de la fiesta.

Sydney Sweeney celebró su cumpleaños 28 en Los Ángeles. (Instagram)

Al evento asistieron varias celebridades como Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quienes compartieron diversos momentos con la actriz. Otras de las celebridades que estuvieron en la fiesta fue el rapero Wiz Khalifa, Diplo, el actor Glen Powell, entre otros.

Lauren Sánchez estuvo en la fiesta de Sydney Sweeney. (Instagram)

Un día después del festejo, la actriz de Euphoria publicó un recap de la noche a través de su cuenta de Instagram, en donde nos hizo testigos de lo mucho que disfrutó de su fiesta acompañada de sus amigos cercanos y una que otra celebridad de Hollywood: "Welcome to planet Syd", escribió la actriz.

Sydney Sweeney y sus amigas en su fiesta de cumpleaños. (Instagram)

Sobre la elección de su look, Sydney Sweeney portó un mini vestido plateado brillante con estrellas que causó conmoción en redes sociales. Más allá de su impacto visual, la pieza rindió homenaje a un momento icónico del pop: se trata del mismo diseño que Britney Spears usó en el shoot de su álbum Circus, lanzado en 2008.

Sydney Sweeney rindió homenaje a Britney Spears en su fiesta de cumpleaños. (Shutterstock)

El vestido, cubierto de estrellas metálicas, forma parte de la colección Primavera/Verano 2009 de la firma The Blonds, conocida por su increíble estética. A casi dos décadas de su debut, el diseño mantiene su vigencia, especialmente cuando lo lleva una figura como Sweeney en un evento tan personal.