Sydney Sweeney celebra sus 28 años con un homenaje a Britney Spears y con Scooter Braun como invitado especial

Sydney Sweeney, conocida por su papel en Euphoria, celebró su cumpleaños 28 con una fiesta inspirada en personajes galácticos en donde rindió homenaje a la icónica Britney Spears. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido, Scooter Braun , el supuesto ligue de la actriz estuvo como invitado especial en el evento.
Sydney Sweeney celebró sus 28 años con una divertida fiesta que reflejó perfectamente su estilo y personalidad. La actriz tomó el control absoluto de su evento temático, “Planet Syd” (inspirado en personajes galácticos), que se llevó a cabo el domingo por la noche en el Vibiana de Los Ángeles.
El lugar estuvo ambientado con detalles inspirados en galaxias y elementos del universo, con una estética que evocaba la temática espacial de la NASA. Los invitados, por su parte, se sumaron al concepto con disfraces futuristas y looks en tonos metálicos que hicieron match con la temática de la fiesta.
Al evento asistieron varias celebridades como Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quienes compartieron diversos momentos con la actriz. Otras de las celebridades que estuvieron en la fiesta fue el rapero Wiz Khalifa, Diplo, el actor Glen Powell, entre otros.
Un día después del festejo, la actriz de Euphoria publicó un recap de la noche a través de su cuenta de Instagram, en donde nos hizo testigos de lo mucho que disfrutó de su fiesta acompañada de sus amigos cercanos y una que otra celebridad de Hollywood: "Welcome to planet Syd", escribió la actriz.
Sobre la elección de su look, Sydney Sweeney portó un mini vestido plateado brillante con estrellas que causó conmoción en redes sociales. Más allá de su impacto visual, la pieza rindió homenaje a un momento icónico del pop: se trata del mismo diseño que Britney Spears usó en el shoot de su álbum Circus, lanzado en 2008.
El vestido, cubierto de estrellas metálicas, forma parte de la colección Primavera/Verano 2009 de la firma The Blonds, conocida por su increíble estética. A casi dos décadas de su debut, el diseño mantiene su vigencia, especialmente cuando lo lleva una figura como Sweeney en un evento tan personal.
Scooter Braun, el invitado especial a la fiesta de Sydney Sweeney
En medio de los rumores sobre una posible relación entre Sydney Sweeney y el productor musical Scooter Braun, su presencia en la fiesta no pasó desapercibida. Braun fue uno de los invitados al exclusivo evento y llegó caracterizado como un Jedi, haciendo un guiño a la saga de Star Wars.
Aunque apareció varias horas después de que Sydney ya había hecho su entrada, su llegada fue captada por los paparazzi, quienes rápidamente lograron fotografiarlo al ingresar al recinto.