Una vez más, Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la atención, no por un nuevo papel ni por un premio, sino por su vida personal. Tras su ruptura con el empresario Jonathan Davino, la actriz parece haber dado vuelta la página y estaría saliendo con el productor musical Scooter Braun .
Las primeras fotos del presunto romance de Sydney Sweeney y Scooter Braun
Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron vistos juntos en un restaurante de Los Ángeles
Tras semanas de rumores y especulaciones, finalmente han salido a la luz las primeras imágenes que vinculan a Sydney Sweeney y Scooter Braun. En ellas aparecen cenando con un pequeño grupo de amigos en Los Ángeles.
Aunque la salida no fue el plan más "fancy", ciertos gestos —como el momento en que Braun le abrió la puerta del coche a Sweeney al salir del restaurante— han sido interpretados como señales de una cercanía más allá de la amistad.
La elección del lugar tampoco pasó desapercibida: se trató de Jon & Vinny’s, un famoso restaurante ubicado en Brentwood muy frecuentado por celebridades.
Al respecto, una fuente cercana reveló a People que Sydney Sweeney “se está divirtiendo con Scooter y disfruta saliendo con él”, ya que “es un hombre con el que es fácil estar y es intrigante”.
A pesar del nuevo vínculo sentimental, la actriz no ha perdido el foco en su carrera. "Sin embargo, ya ha vuelto al trabajo", añadió la fuente. "Se siente muy afortunada de tener una carrera tan increíble. Es muy centrada y muy trabajadora".
¿Cómo se conocieron Sydney Sweeney y Scooter Braun?
Aunque públicamente no han confirmado su relación, las señales se habían acumulado durante meses. Se dice que su conexión se dio en junio durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Ahí, ambos coincidieron en el evento y se les vio compartiendo momentos con amigos en común.
También han circulado videos de la actriz y el productor en eventos previos, como un concierto de Lana Del Rey, lo que alimenta la teoría de que su acercamiento lleva tiempo gestándose.
Para Sweeney, esta nueva relación se da en un momento de reconstrucción personal. En marzo de este año, anunció que había cancelado su compromiso con Jonathan Davino tras siete años juntos, afirmando que quería reencontrarse consigo misma y poner el foco nuevamente en su carrera.
Braun, por su parte, atraviesa una etapa distinta: se divorcio de Yael Cohen hace ya varios años, aunque ha declarado públicamente que su relación con ella sigue siendo cercana, pues comparten tres hijos juntos.
¿Quién es Scooter Braun, el nuevo novio de Sydney Sweeney?
Scott Samuel, conocido públicamente como "Scooter" Braun, es un reconocido empresario, ejecutivo discográfico y personaje clave en la industria musical.
Aunque inició su educación en la Universidad Emory, abandonó sus estudios para dedicarse a organizar eventos musicales que lo introdujeron al mundo del marketing de entretenimiento.
Braun saltó a la fama tras descubrir a Justin Bieber en YouTube en 2008, y desde entonces ha gestionado la carrera de estrellas como Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin, Ozuna, Dan + Shay y The Kid Laroi.
Fundador de SB Projects, también ha incursionado en producción musical, televisión y cine —fue productor ejecutivo de Never Say Never (de Justin Bieber), Scorpion, Dave y más—, además de disciplinas de inversión tecnológica con compañías como Uber y Spotify.
Desde 2021, asumió el cargo de CEO de Hybe America y es miembro del consejo de Hybe Corporation, la compañía surcoreana que es hogar de BTS y otras figuras del K‑Pop.
La vida personal de Scooter Braun
Scooter Braun estuvo casado con la activista canadiense Yael Cohen Braun. La pareja comenzó su relación en 2013 y contrajo matrimonio el 6 de julio de 2014 en Whistler. Juntos tienen tres hijos: Jagger Joseph (2015), Levi Magnus (2016) y Hart Violet (2018).
Tras siete años de matrimonio, Braun solicitó el divorcio en julio de 2021 bajo el argumento de que tenían diferencias irreconciliables. El proceso se finalizó en septiembre de 2022.