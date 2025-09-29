Las primeras fotos del presunto romance de Sydney Sweeney y Scooter Braun

Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron vistos juntos en un restaurante de Los Ángeles

Tras semanas de rumores y especulaciones, finalmente han salido a la luz las primeras imágenes que vinculan a Sydney Sweeney y Scooter Braun. En ellas aparecen cenando con un pequeño grupo de amigos en Los Ángeles.

Aunque la salida no fue el plan más "fancy", ciertos gestos —como el momento en que Braun le abrió la puerta del coche a Sweeney al salir del restaurante— han sido interpretados como señales de una cercanía más allá de la amistad.

Sydney Sweeney y Scooter Braun (AMCO, SXAC/Backgrid/The Grosby Group)

La elección del lugar tampoco pasó desapercibida: se trató de Jon & Vinny’s, un famoso restaurante ubicado en Brentwood muy frecuentado por celebridades.

Al respecto, una fuente cercana reveló a People que Sydney Sweeney “se está divirtiendo con Scooter y disfruta saliendo con él”, ya que “es un hombre con el que es fácil estar y es intrigante”.

A pesar del nuevo vínculo sentimental, la actriz no ha perdido el foco en su carrera. "Sin embargo, ya ha vuelto al trabajo", añadió la fuente. "Se siente muy afortunada de tener una carrera tan increíble. Es muy centrada y muy trabajadora".

Sydney Sweeney y Scooter Braun (AMCO, SXAC/Backgrid/The Grosby Group)

¿Cómo se conocieron Sydney Sweeney y Scooter Braun?

Aunque públicamente no han confirmado su relación, las señales se habían acumulado durante meses. Se dice que su conexión se dio en junio durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Ahí, ambos coincidieron en el evento y se les vio compartiendo momentos con amigos en común.

También han circulado videos de la actriz y el productor en eventos previos, como un concierto de Lana Del Rey, lo que alimenta la teoría de que su acercamiento lleva tiempo gestándose.

Sydney Sweeney (Getty Images)

Para Sweeney, esta nueva relación se da en un momento de reconstrucción personal. En marzo de este año, anunció que había cancelado su compromiso con Jonathan Davino tras siete años juntos, afirmando que quería reencontrarse consigo misma y poner el foco nuevamente en su carrera.

Braun, por su parte, atraviesa una etapa distinta: se divorcio de Yael Cohen hace ya varios años, aunque ha declarado públicamente que su relación con ella sigue siendo cercana, pues comparten tres hijos juntos.