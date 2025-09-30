Las rupturas de celebridades más sonadas e inesperadas del 2025

Las rupturas de celebridades más sonadas del 2025

Katy Perry y Orlando Bloom

Una de las rupturas más comentadas del año fue la de Katy Perry y Orlando Bloom. Tras casi 10 años de relación y una propuesta de matrimonio en 2019, la pareja confirmó su separación el 3 de julio de este año. Según sus representantes, la decisión fue tomada de común acuerdo y enfatizaron que seguirán trabajando juntos para el bienestar de su hija, Daisy Dove, quien nació en 2020.

Katy Perry y Orlando Bloom (Getty Images)

Por otro lado, ha circulado información que durante meses, la ex pareja estuvo transitando una relación más distante y con agendas diferentes: Katy había estado enfocada en su gira The Lifetimes Tour, mientras que Bloom ha tenido compromisos como actor y viaje por separado.

Aunque evitaron entrar en detalles íntimos, fuentes señalan que las tensiones laborales, las constantes ausencias y diferencias en prioridades personales jugaron un papel importante en la decisión.

Katy Perry y Orlando Bloom (Getty Images)

Tim Burton y Monica Bellucci

Otro caso que captó la atención por su inesperada naturaleza fue el del director Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci. En septiembre de este año, anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, donde aseguraron que la decisión se tomó con “respeto y profundo aprecio”.

Tim Burton y Monica Bellucci (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

La pareja había hecho apariciones públicas en eventos cinematográficos desde que comenzaron su relación alrededor de 2023, tras colaborar profesionalmente en la película Beetlejuice Beetlejuice.

Días después que la pareja anunció su separación, Monica Bellucci dio su versión sobre la ruptura en una entrevista para Vogue Italia. En esa conversación, la modelo confesó que, aunque los caminos de ella y de Burton “se cruzaron para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse”, él siempre tendrá “un lugar único” en su corazón.

Aunque no se han dado explicaciones detalladas, el hecho de que su relación no estaba marcada por un compromiso formal (como matrimonio) y que ambos mantienen carreras con proyectos exigentes hace sentido que las exigencias de tiempo y prioridades hayan influido en el distanciamiento.

Monica Bellucci y Tim Burton terminan su relación. (Amy Sussman/Getty Images)

Nicole Kidman y Keith Urban

Uno de los rompimientos que más sorprendió fue el de Nicole Kidman y Keith Urban , quienes recientemente anunciaron su separación tras casi 20 años de matrimonio. La separación fue confirmada por fuentes cercanas a la ex pareja y reportada por medios como TMZ, que señalan que el distanciamiento comenzó a principios del verano de 2025. Desde entonces, Keith Urban habría dejado la casa familiar y se habría instalado en una nueva residencia en Nashville.

Medios internacionales señalan que Nicole intentó salvar el matrimonio, y que gran parte de las tensiones se originaron por la dificultad de conciliar sus comprometidos horarios. Kidman, por su parte, ha estado trabajando en el rodaje de Practical Magic 2 en Londres, mientras que Urban continuaba con su gira musical High and Alive.

Nicole Kidman y Keith Urban (Instagram)

Un punto crítico fue el momento en que Urban consiguió su propio espacio: según fuentes, ese acto marcó un quiebre decisivo en la relación.

Hasta el momento, ninguno ha hecho declaraciones extensas sobre causas específicas, aunque allegados sugieren que con el paso del tiempo vivían más como compañeros que como pareja.