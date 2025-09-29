Tras rumores de desaire, mamá de Selena Gomez revela quién la entregó en el altar

Fue la mamá de Selena, Mandy Teefey, quien confirmó la noticia a través de una publicación en redes sociales, compartiendo imágenes del evento junto con un emotivo mensaje:

“Fue un cuento de hadas hecho realidad, y fue profundamente conmovedor ver a mi padre llevarla del brazo hasta el altar. ¡XO!”“¡La noche no pudo haber sido más hermosa y perfecta!”.

Tras difundirse esta revelación, comenzaron a circular rumores que apuntaban a que Mandy Teefey se habría sentido desairada por no haber tenido un rol más protagónico en la boda. Sin embargo, ella misma desmintió categóricamente esas versiones a través de sus historias de Instagram, calificando dichos rumores como “ridículos”.

“¡Esto es ridículo! Fue muy emotivo ver a mi padre llevarla al altar”.

Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California (Instagram / Petra F. Collins para Selena Gomez )

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, Selena tomó esta decisión como un homenaje a su abuelo, quien nunca tuvo la oportunidad de llevar a su propia hija Mandy al altar.

En declaraciones anteriores, la cantante mencionó en una entrevista que deseaba incluir a su abuelo en un momento tan especial porque significaba mucho para ella y para la historia familiar.