Tras rumores de desaire, mamá de Selena Gomez revela quién la entregó en el altar

Selena Gomez se casó con Benny Blanco en California y su abuelo materno la llevó al altar, un gesto emotivo que generó rumores sobre su relación con su madre.
lun 29 septiembre 2025 09:20 AM
Boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California
Boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California (Instagram / Petra F. Collins para Selena Gomez)

El pasado 27 de septiembre, Selena Gomez se casó con el productor musical Benny Blanco en una ceremonia íntima y llena de detalles afectivos.

Un día después, su madre, Mandy Teefey, compartió en Instagram un dato que ha generado especulación y conversación en el mundo del espectáculo: la cantante fue llevada al altar por su abuelo materno, David Michael Cornett.

Fue la mamá de Selena, Mandy Teefey, quien confirmó la noticia a través de una publicación en redes sociales, compartiendo imágenes del evento junto con un emotivo mensaje:

“Fue un cuento de hadas hecho realidad, y fue profundamente conmovedor ver a mi padre llevarla del brazo hasta el altar. ¡XO!”“¡La noche no pudo haber sido más hermosa y perfecta!”.

Tras difundirse esta revelación, comenzaron a circular rumores que apuntaban a que Mandy Teefey se habría sentido desairada por no haber tenido un rol más protagónico en la boda. Sin embargo, ella misma desmintió categóricamente esas versiones a través de sus historias de Instagram, calificando dichos rumores como “ridículos”.

“¡Esto es ridículo! Fue muy emotivo ver a mi padre llevarla al altar”.

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California
Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California (Instagram / Petra F. Collins para Selena Gomez )

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, Selena tomó esta decisión como un homenaje a su abuelo, quien nunca tuvo la oportunidad de llevar a su propia hija Mandy al altar.

En declaraciones anteriores, la cantante mencionó en una entrevista que deseaba incluir a su abuelo en un momento tan especial porque significaba mucho para ella y para la historia familiar.

El papá de Selena Gomez, ausente en la boda de la cantante

En la boda no estuvo presente el papá biológico de Selena Gomez, Ricardo Joel Gomez, quien, según ha expresado la propia cantante en distintas ocasiones, nunca mostró interés en formar parte activa de su vida.

Selena Gomez
Selena Gomez junto a su papá Ricardo Joel Gómez.

Desde los cinco años, tras el divorcio de sus padres, fue su madre, Mandy Teefey, quien asumió por completo su crianza y apoyo incondicional. “Siempre hemos sido mi mamá y yo”, dijo Selena, destacando el fuerte lazo que la une con su mamá y la figura materna como pilar fundamental en su vida personal y profesional.

