Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras casi 20 años juntos

Nicole Kidman no quería separarse de Keith Urban

Fuentes cercanas afirman que la actriz no deseaba la ruptura y ha estado sosteniendo a la familia durante este periodo difícil, enfocándose en el cuidado de sus hijas y “manteniendo unida a la familia”, como reveló una fuente a TMZ.

Urban, por su parte, anunció recientemente el inicio de su gira mundial High And Alive World Tour, tras tres años de pausa profesional, con fechas que arrancan el 22 de mayo de 2025 en Orange Beach, Alabama, y se extienden hasta octubre, con invitados como Chase Matthew, Alana Springsteen y Karley Scott Collins.

Nicole y Keith podrían estar pasando por una crisis de pareja (Mike Coppola/Getty Images for CMT)

En un comunicado oficial al anunciar la gira, Urban expresó: “Tocando en vivo es lo que vivo para hacer. Mirar desde el escenario y ver a la gente cantando, olvidando todo el estrés en sus vidas, soltándose y sintiéndose VIVOS — eso es lo que se trata para mí”. Esta decisión, aunque presentada como temporal, ha generado una dinámica familiar compleja que podría haber precipitado la separación, especialmente con la última aparición pública juntos en la FIFA Club World Cup el 20 de junio de 2025.

Hasta el momento, ni Kidman ni Urban han emitido declaraciones oficiales sobre un posible divorcio, y representantes de ambos declinaron comentar cuando contactados por Daily Mail. La separación se mantiene como un proceso privado, aunque los movimientos de Urban —incluida la adquisición de una nueva residencia— sugieren una ruptura más definitiva, con rumores previos de divorcio circulando desde julio de 2025.

Antes de Urban, Nicole Kidman estuvo casada con Tom Cruise entre 1990 y 2001, con quien adoptó dos hijos: Isabella y Connor. Keith Urban, por su parte, no tuvo matrimonios previos conocidos, aunque mantuvo relaciones con modelos y figuras del entretenimiento antes de conocer a Kidman.

Tom Cruise y Nicole Kidman (Getty Images)

Mientras Urban se embarca en su gira, Kidman continúa con sus proyectos cinematográficos y el desarrollo de la carrera de su hija Sunday Rose, quien recientemente debutó en la Semana de la Moda de Nueva York. La actriz ha demostrado fortaleza ante la adversidad, y su entorno cercano asegura que está enfocada en sus hijas y en mantener la estabilidad familiar.