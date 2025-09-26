¿Quién es D4vd, rapero relacionado con el caso de la muerte de una joven de 15 años?

La relación de D4vd con el caso del asesinato de Celeste Rivas

Desde que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas Hernández en la cajuela de un Tesla registrado a su nombre, han surgido una serie de coincidencias que, aunque no constituyen pruebas legales, han intensificado la atención pública sobre D4vd.

Uno de los más llamativos es un tatuaje que la adolescente tenía en el dedo índice derecho: la palabra “Shhh”, escrita en tinta roja. Este detalle ha captado la atención porque el propio artista tiene un tatuaje idéntico, aunque en tinta negra, que, según informes no confirmados, habría sido hecho en septiembre de 2024.

D4vd (Instagram)

También ha llamado la atención una serie de letras inéditas filtradas en las que D4vd menciona a una persona llamada “Celeste”. En una de esas canciones se escucha: “Oh Celeste, la chica con mi nombre tatuado en el pecho, escucho su voz cada vez que respiro, estoy obsesionada”. Esta frase, ha sido interpretada por algunos como una posible referencia directa a la joven fallecida, lo que agrega más interés al caso.



A ello se suma el testimonio de la mamá de Celeste, quien ha declarado que, antes de su desaparición, su hija mantenía una relación sentimental con un joven llamado David. Aunque no lo ha vinculado directamente con el artista, la coincidencia de nombres ha sido considerada significativa por los investigadores y por la opinión pública.

Además, circula una fotografía que habría sido tomada en la zona de Lake Elsinore lugar donde desapareció la joven, en la que aparece un hombre con rasgos similares a D4vd acompañado por una niña, aunque no se ha confirmado oficialmente la autenticidad ni el contexto de esa imagen.