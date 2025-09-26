¿Quién es D4vd, rapero relacionado con el caso de la muerte de una joven de 15 años?

Aunque D4vd aún no enfrenta cargos oficiales, su nombre ha quedado íntimamente ligado al caso, por lo que repasamos quién es este artista que pasó de viralizarse en redes sociales a encontrarse en medio de una investigación por asesinato.
David Burke, mejor conocido como Davd, es un joven nacido en Nueva York en 2005, que creció en Houston, Texas, y que, sin buscarlo del todo, se convirtió en una de las voces más virales de TikTok. Empezó haciendo música en su casa, grabando desde el clóset de su hermana, sin estudio, sin productor, solo con una app gratuita.
Con apenas 17 años, firmó con el sello Interscope Records y lanzó sencillos que lo catapultaron a las listas de reproducción globales. Canciones como Romantic Homicide y Here With Me se convirtieron en verdaderos fenómenos digitales, acumulando millones de reproducciones y posicionándolo como un artista distinto dentro de la escena urbana.
A diferencia del trap o rap convencional, su estilo se inclina hacia una mezcla de R&B alternativo, indie, sonidos lo-fi y atmósferas sombrías, que conectaban especialmente con un público joven atravesado por emociones complejas como la soledad, el desamor o la ansiedad.
En poco tiempo, D4vd pasó de ser un creador anónimo a un artista con más de 34 millones de oyentes mensuales en Spotify, presentándose en festivales internacionales y generando interés por su autenticidad, su voz melancólica y su estética minimalista.
Publicidad
La relación de D4vd con el caso del asesinato de Celeste Rivas
Desde que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas Hernández en la cajuela de un Tesla registrado a su nombre, han surgido una serie de coincidencias que, aunque no constituyen pruebas legales, han intensificado la atención pública sobre D4vd.
Uno de los más llamativos es un tatuaje que la adolescente tenía en el dedo índice derecho: la palabra “Shhh”, escrita en tinta roja. Este detalle ha captado la atención porque el propio artista tiene un tatuaje idéntico, aunque en tinta negra, que, según informes no confirmados, habría sido hecho en septiembre de 2024.
También ha llamado la atención una serie de letras inéditas filtradas en las que D4vd menciona a una persona llamada “Celeste”. En una de esas canciones se escucha: “Oh Celeste, la chica con mi nombre tatuado en el pecho, escucho su voz cada vez que respiro, estoy obsesionada”. Esta frase, ha sido interpretada por algunos como una posible referencia directa a la joven fallecida, lo que agrega más interés al caso.
A ello se suma el testimonio de la mamá de Celeste, quien ha declarado que, antes de su desaparición, su hija mantenía una relación sentimental con un joven llamado David. Aunque no lo ha vinculado directamente con el artista, la coincidencia de nombres ha sido considerada significativa por los investigadores y por la opinión pública.
Además, circula una fotografía que habría sido tomada en la zona de Lake Elsinore lugar donde desapareció la joven, en la que aparece un hombre con rasgos similares a D4vd acompañado por una niña, aunque no se ha confirmado oficialmente la autenticidad ni el contexto de esa imagen.