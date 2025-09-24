La canción viral de d4vd que revelaría que asesinó a su expareja de 15 años

El reporte policial desencadenó una cacería de brujas en contra del cantante: fans han descubierto evidencia de su cercanía con Celeste. De acuerdo a usuarios de su canal de Discord , Celeste mantenía una relación amorosa con el cantante desde el año 2022, a las edades de 12 y 17 años respectivamente. Desde la fecha de su desaparición, hay fotografías y videos de ambos viviendo en la misma casa, pues la joven acompañaba a David en diversos livestreams y conciertos; presuntamente, colegas y amigos del cantante sabían de la situación, pero no lo reportaron a las autoridades.

El cantante d4vd fue considerado como una de las estrellas en ascenso más relevantes de la música a la edad de 17 años. (Kevin Winter/Getty Images)

¿Quién es d4vd?

En septiembre del 2022, la balada Romantic Homicide de d4vd saltó rápidamente a la fama gracias a su storytelling melancólico y melodía de R&B. El ritmo y la metáfora resonaron altamente entre los usuarios de TikTok, convirtiéndola en un hit mundial meses después de su lanzamiento. Gracias al éxito de dicha canción, adicionado al de su single Here With Me’ firmó con Interscope Records y Darkroom a la edad de 17 años.

Sus canciones más populares han sido certificadas por la Asociación de la Industria Discográfica Americana, Recording Industry Association of America (RIAA) como triple y doble platino.

d4vd es uno de los artistas más virales de TikTok, con canciones que rebasan las millones de reproducciones en plataformas digitales. (Dave Kotinsky/Getty Images for Made on YouTube)

En el año 2023 lanzó dos EPs, Petals to Thorns y The Lost Petals, los cuales han sido aclamados por la crítica debido a su sello nostálgico con tintes de bedroom pop y R&B. Su notoriedad como estrella en ascenso lo llevó a formar parte del lineup de Coachella en abril de este año, así como dos tours mundiales con múltiples fechas sold out, The Root of it All y Petals to Thorns.