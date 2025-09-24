La canción viral de d4vd que revelaría que asesinó a su expareja de 15 años
El cantante estadounidense d4vd, famoso por sus temas virales ‘Romantic Homicide’ y ‘Here With Me’, se encuentra bajo investigación por el hallazgo del cuerpo de una joven de 15 años en un carro registrado a su nombre.
David Anthony Burke, mejor conocido como ‘d4vd’, es acusado de homicidio después de que la policía de Los Ángeles encontrara restos humanos en la parte trasera de un Tesla registrado a su nombre. El cuerpo ha sido identificado como Celeste Rivas, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en abril del 2024, quien además se confirmó comparte un tatuaje con el artista: la onomatopeya “Shh…” en su dedo índice.
La madre de Celeste declaró a los medios que su hija tenía un novio llamado David, pero nunca tuvo oportunidad de conocerlo.
El reporte policial desencadenó una cacería de brujas en contra del cantante: fans han descubierto evidencia de su cercanía con Celeste. De acuerdo a usuarios de su canal de Discord, Celeste mantenía una relación amorosa con el cantante desde el año 2022, a las edades de 12 y 17 años respectivamente. Desde la fecha de su desaparición, hay fotografías y videos de ambos viviendo en la misma casa, pues la joven acompañaba a David en diversos livestreams y conciertos; presuntamente, colegas y amigos del cantante sabían de la situación, pero no lo reportaron a las autoridades.
¿Quién es d4vd?
En septiembre del 2022, la balada Romantic Homicide de d4vd saltó rápidamente a la fama gracias a su storytelling melancólico y melodía de R&B. El ritmo y la metáfora resonaron altamente entre los usuarios de TikTok, convirtiéndola en un hit mundial meses después de su lanzamiento. Gracias al éxito de dicha canción, adicionado al de su singleHere With Me’ firmó con Interscope Records y Darkroom a la edad de 17 años.
Sus canciones más populares han sido certificadas por la Asociación de la Industria Discográfica Americana, Recording Industry Association of America (RIAA) como triple y doble platino.
En el año 2023 lanzó dos EPs, Petals to Thorns yThe Lost Petals, los cuales han sido aclamados por la crítica debido a su sello nostálgico con tintes de bedroom pop y R&B. Su notoriedad como estrella en ascenso lo llevó a formar parte del lineup de Coachella en abril de este año, así como dos tours mundiales con múltiples fechas sold out, The Root of it All y Petals to Thorns.
¿Cómo se relaciona su canción '
Romantic Homicide'
con el caso?
La canción relata la historia de un joven que, dolido por la indiferencia de su pareja, decide asesinarla “en su cabeza” para olvidarse de ella sin sentir remordimiento. El video musical de dicha canción fue publicado el 7 de septiembre del 2022, fecha del cumpleaños de la víctima de homicidio. Los internautas han apuntado el parecido de la actriz elegida con Celeste Rivas, así como la sospechosa fecha de lanzamiento. Debido a la letra y la coincidencia con los hechos ocurridos, la canción ‘Romantic Homicide’ cobra un nuevo significado para el público y pone al intérprete en el centro de la polémica.
Al momento de los primeros reportes, el cantante se encontraba en una gira por Norteamérica como parte de las promociones a su álbum ‘Withered’, sin embargo ha cancelado todas las fechas posteriores, las cuales daban fin el 20 de septiembre en Los Ángeles. El tour tenía fechas programadas en Australia, Reino Unido y Europa para los meses de octubre y noviembre, las cuales también han sido canceladas.
Celebridades que mantenían amistades con él como Kali Uchis, Daniel Caesar y Tyler The Creator han dejado de seguir al cantante en redes sociales tras la noticia. El cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto.
Fuentes policiales confirmaron que D4vd está colaborando con la investigación y, por el momento, no enfrenta cargos.