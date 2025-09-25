Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo este año, pese a libertad condicional

Julio César Chávez fue abordado por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque intentó evitar a los medios, terminó ofreciendo declaraciones sobre el momento que atraviesa su familia, en particular por los problemas legales que enfrenta su hijo, Julio César Chávez Jr.

El exboxeador pidió mesura en el manejo de la información y solicitó no alimentar rumores en torno al caso: “No me hagan preguntas incómodas, por favor. Sí, no puedo hablar nada ahorita. Todo está bien, gracias a Dios. Por favor, no echen más lumbre a la hoguera", dijo.



"¡Ya no me estén CHING**DO!" Julio César Chávez REVELA que Chávez Jr. REGRESARÁ a pelear tras el PROCESO LEGAL que vivió en Estados Unidos. ¿Ya esperas verlo pelear de nuevo? #SaleElSol 🌞: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/40PgjEeztw — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 23, 2025

El exboxeador también aprovechó para brindar la noticia sobre la reaparición pública de su hijo, asegurando que pronto estarán de regreso en el ring:

“A ver, les voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar, pelean el 13 de diciembre, y a lo mejor como están limpios y sanos, a lo mejor me aviento yo una exhibición”, aseguró.