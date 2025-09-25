Publicidad

Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo este año, pese a libertad condicional

Tras superar momentos complicados fuera del ring, Julio César Chávez Jr. apunta a retomar su lugar en el boxeo profesional.
jue 25 septiembre 2025 11:48 AM
Julio César Chávez y su hijo, Julio César Chávez Jr. (Instagram)

Después de enfrentar meses difíciles debido a un proceso legal ante la Fiscalía General de la República por su presunta vinculación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, Julio César Chávez Jr. se prepara para regresar al ring.

El boxeador, hijo del legendario Julio César Chávez, busca dejar atrás los problemas judiciales y retomar su carrera deportiva con una nueva oportunidad sobre el ring.

Julio César Chávez fue abordado por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque intentó evitar a los medios, terminó ofreciendo declaraciones sobre el momento que atraviesa su familia, en particular por los problemas legales que enfrenta su hijo, Julio César Chávez Jr.

El exboxeador pidió mesura en el manejo de la información y solicitó no alimentar rumores en torno al caso: “No me hagan preguntas incómodas, por favor. Sí, no puedo hablar nada ahorita. Todo está bien, gracias a Dios. Por favor, no echen más lumbre a la hoguera", dijo.

El exboxeador también aprovechó para brindar la noticia sobre la reaparición pública de su hijo, asegurando que pronto estarán de regreso en el ring:

“A ver, les voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar, pelean el 13 de diciembre, y a lo mejor como están limpios y sanos, a lo mejor me aviento yo una exhibición”, aseguró.

¿De qué se le acusa a Julio César Chávez Jr.?

Con humor, finalmente extendió un llamado a los medios de comunicación para asistir al evento: “A todos los voy a invitar, a ustedes. A todos los voy a invitar para que ya no me estén chi***do.”

Julio César Chávez Jr. enfrenta actualmente un proceso legal en México tras ser detenido en Los Ángeles y posteriormente deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos en agosto de 2025.

El gobierno de Estados Unidos deportó a Julio César Chávez Jr. a los separos de la Policía Federal Ministerial en el estado de Sonora. (Getty Images)

El hijo del legendario boxeador fue señalado por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, enfrentando acusaciones de tráfico de armas, municiones y crimen organizado. Tras su llegada a Hermosillo, Sonora, un juez lo vinculó a proceso, pero le permitió continuar en libertad condicional, con la restricción de no salir del país durante la investigación complementaria.

El caso forma parte de una investigación iniciada en 2019 en torno a actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa, lo que mantiene a Chávez Jr. bajo la mirada constante de las autoridades y la opinión pública.

