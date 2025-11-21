Tras polémico divorcio, Paola Rojas revela cómo superó su ruptura con Zague

Paola Rojas revela cómo superó su ruptura con Zague

Paola Rojas habló con total sinceridad sobre la relación que mantiene hoy con Luis Roberto Alves, 'Zague', con quien estuvo casada durante siete años y tuvo a sus dos hijos. La periodista compartió cómo ha transformado su perspectiva tras una separación particularmente dolorosa y aseguró que, con el tiempo, ha logrado mirar hacia atrás sin rencor.

"Es muy disfrutable poderme reír públicamente poderme reír de algo que fue tan fuerte, doloroso, que hasta me enfermo físicamente, ya sanó mi cuerpo y mi alma y cada vez que hago ese chiste y todos se ríen es sanador, el humor es sanador y la ficción sanadora y el teatro es mágico", dijo.

Luis Roberto Alves y Paola Rojas. (Agencia México)

La periodista admitió que una de las experiencias más duras fue enfrentar el acoso digital tras su divorcio: "De todo, lo que más me lastimó fue el acoso mediático y los ataques digitales que eran tan obscenos y violentos, no es que no supiera el nivel de violencia y machismo que hay en México, solo no me había tocado ser yo el centro de esos ataques, sí fue muy fuerte. Es muy fuerte esa energía, ese juicio, pesa y sí duele, lastima, pero también forja", dijo.

Paulo y Leonardo, hijos de Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague' (Instagram)

A pesar de todo, Paola no ha roto vínculo con el exfutbolista: señaló que han compartido momentos importantes juntos (como el duelo por la pérdida de los papás de él), lo cual ha mantenido una especie de conexión familiar.

"Hemos compartido lo importante, hemos compartido los duelos, la perdida de sus padres, de su mamá, de su papá, entonces nos han vinculando los momentos importantes, de pronto hay cosas que falta por hablar y creo que es cuestión de tiempo y que sí sería sanador", señaló.

En sus entrevistas anteriores, también había dejado claro que su prioridad siempre fueron sus hijos Leonardo y Paulo, a quienes logró proteger del circo mediático de la separación.