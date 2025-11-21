Siete años después de su mediático divorcio, Paola Rojas sorprendió al reconocer públicamente que ha perdonado a su ex esposo, el exfutbolista Luis Roberto “Zague” Alves. En una emotiva entrevista, la periodista aseguró que ha sanado “su cuerpo y su alma” tras años de tensión, acoso mediático y dolor emocional.
Tras polémico divorcio, Paola Rojas revela cómo superó su ruptura con Zague
Paola Rojas habló con total sinceridad sobre la relación que mantiene hoy con Luis Roberto Alves, 'Zague', con quien estuvo casada durante siete años y tuvo a sus dos hijos. La periodista compartió cómo ha transformado su perspectiva tras una separación particularmente dolorosa y aseguró que, con el tiempo, ha logrado mirar hacia atrás sin rencor.
"Es muy disfrutable poderme reír públicamente poderme reír de algo que fue tan fuerte, doloroso, que hasta me enfermo físicamente, ya sanó mi cuerpo y mi alma y cada vez que hago ese chiste y todos se ríen es sanador, el humor es sanador y la ficción sanadora y el teatro es mágico", dijo.
La periodista admitió que una de las experiencias más duras fue enfrentar el acoso digital tras su divorcio: "De todo, lo que más me lastimó fue el acoso mediático y los ataques digitales que eran tan obscenos y violentos, no es que no supiera el nivel de violencia y machismo que hay en México, solo no me había tocado ser yo el centro de esos ataques, sí fue muy fuerte. Es muy fuerte esa energía, ese juicio, pesa y sí duele, lastima, pero también forja", dijo.
A pesar de todo, Paola no ha roto vínculo con el exfutbolista: señaló que han compartido momentos importantes juntos (como el duelo por la pérdida de los papás de él), lo cual ha mantenido una especie de conexión familiar.
"Hemos compartido lo importante, hemos compartido los duelos, la perdida de sus padres, de su mamá, de su papá, entonces nos han vinculando los momentos importantes, de pronto hay cosas que falta por hablar y creo que es cuestión de tiempo y que sí sería sanador", señaló.
En sus entrevistas anteriores, también había dejado claro que su prioridad siempre fueron sus hijos Leonardo y Paulo, a quienes logró proteger del circo mediático de la separación.
Paola Rojas revela cómo protegió a sus hijos del escándalo mediático tras su separación
Paola Rojas relató que, tras atravesar su separación, su principal preocupación fue proteger a sus hijos de cualquier daño emocional o exposición innecesaria. Explicó que, desde el primer momento, hizo todo lo posible por mantenerlos al margen del ruido público y ofrecerles estabilidad. En sus propias palabras:
"Fue mucho menos complejo de lo que imaginé, esa era mi angustia prioritaria, que a ellos los lastimaran, aislar mediáticamente a 2 niños es muy complicado, tienen que hacer tarea, su comunidad escolar fue maravillosa, hubo mucha solidaridad, contención, cobijo, no sólo la escuela, sino los padres, fueron tan decentes, nos arroparon mucho, hasta donde sé nadie los molestó", dijo
A partir de esta experiencia, dejó claro que lo fundamental que fue el apoyo de la comunidad escolar. Tanto maestros como familias contribuyeron a generar un ambiente seguro, respetuoso y empático, algo que, según describe, hizo toda la diferencia en un momento tan sensible.
El escándalo que marcó a Zague y desencadenó el divorcio de Paola Rojas
En 2018, Luis Roberto Alves, 'Zague' se vio envuelto en uno de los escándalos mediáticos más sonados del deporte y el entretenimiento en México, luego de que se filtrara en redes sociales un video íntimo que rápidamente se viralizó.
Las imágenes, que no estaban destinadas al público, provocaron una ola de comentarios, burlas y especulaciones que afectaron no solo al exfutbolista, sino también a su entonces esposa, la periodista Paola Rojas.
La exposición del video causó una fuerte presión mediática y personal para la pareja, que durante días se mantuvo en el centro de la conversación pública. Aunque inicialmente ambos optaron por la discreción, el impacto emocional y el escrutinio constante terminaron por deteriorar la relación.
Meses después, Rojas confirmó su separación, enfatizando que la decisión se tomó para proteger su bienestar y el de sus hijos.