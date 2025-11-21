Durante su reciente visita a México, Cazzu abordó públicamente el delicado tema de la custodia de su hija, Inti, fruto de su relación con Christian Nodal . En medio de rumores, la cantante dejó claro cuál es su situación legal y emocional con el papá de su pequeña.
¿Custodia total? Cazzu aclara el verdadero estado del conflicto legal con Nodal por su hija Inti
Cazzu aterrizó en la Ciudad de México para asistir a una premiación. A su llegada al aeropuerto, la cantante fue recibida por la prensa con preguntas inevitables sobre su hija Inti. Aunque algunos medios aseguraron que la cantante había logrado la custodia total, ella negó rotundamente esos rumores:
"No, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino, debe ser un proceso largo. En ese tema todo sigue igual, lo que tienen qué saber, lo saben", señaló.
ÚLTIMA HORA: ¿Christian Nodal PERDIÓ la custodia de su hija, INTI? ¡Cazzu habla del tema llegando a México! ¿Qué OPINAS de su reacción? #SaleElSol🌞: https://t.co/rbdqEEWorg pic.twitter.com/C1ZJ4uAsTb— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 20, 2025
La cantante explicó que esta vez su visita al país es breve, por lo que decidió dejar a Inti en otro lugar en lugar de llevarla en su gira: No vengo con Inti porque cuando los viajes son cortitos trato de no moverla. Ella tiene sus actividades, va al kínder. Esta vez vengo rápido y me voy rápido".
Además, reveló que el tema legal con Nodal no ha avanzado demasiado desde sus últimas declaraciones: “Todo sigue igual”, comentó.
En sus declaraciones, Cazzu también respondió a las preguntas sobre los supuestos planes de boda de Nodal con Ángela Aguilar: "Ese tema a mi no me importa, no sé nada de eso y tenemos vidas muy alejadas, así que no hay nada que realmente nos conecte", señaló.
El primer encuentro entre Belinda y Cazzu
Durante los premios MOTY 2025, organizado por una revista, Belinda y Cazzu protagonizaron uno de los momentos más esperados del año: por primera vez coincidieron en un mismo escenario, se saludaron y posaron juntas para las cámaras.
Ambas artistas fueron reconocidas por la revista como “Figuras del Año”, un nombramiento que destacó el impacto cultural de Belinda en el pop mexicano y la influencia de Cazzu en la música urbana latinoamericana.
Horas antes del evento, la cantante argentina había expresado su emoción por conocer a Belinda ante los medios. “Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos”, declaró.
Durante la moche, ambas mantuvieron una postura cordial y profesional: Cazzu describió su vínculo con Belinda como “solo colegas por el momento”.
El encuentro generó entusiasmo inmediato entre los fans, que especulan sobre una posible colaboración musical entre estas dos figuras poderosas. La foto que compartieron se volvió viral, y para muchos simboliza un acto de sororidad femenina más allá de sus historias personales.