¿Custodia total? Cazzu aclara el verdadero estado del conflicto legal con Nodal por su hija Inti

Cazzu aclara el verdadero estado de su pleito legal con Nodal por su hija Inti

Cazzu aterrizó en la Ciudad de México para asistir a una premiación. A su llegada al aeropuerto, la cantante fue recibida por la prensa con preguntas inevitables sobre su hija Inti. Aunque algunos medios aseguraron que la cantante había logrado la custodia total, ella negó rotundamente esos rumores:

"No, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino, debe ser un proceso largo. En ese tema todo sigue igual, lo que tienen qué saber, lo saben", señaló.

ÚLTIMA HORA: ¿Christian Nodal PERDIÓ la custodia de su hija, INTI? ¡Cazzu habla del tema llegando a México! ¿Qué OPINAS de su reacción? #SaleElSol🌞: https://t.co/rbdqEEWorg pic.twitter.com/C1ZJ4uAsTb — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 20, 2025

La cantante explicó que esta vez su visita al país es breve, por lo que decidió dejar a Inti en otro lugar en lugar de llevarla en su gira: No vengo con Inti porque cuando los viajes son cortitos trato de no moverla. Ella tiene sus actividades, va al kínder. Esta vez vengo rápido y me voy rápido".

Además, reveló que el tema legal con Nodal no ha avanzado demasiado desde sus últimas declaraciones: “Todo sigue igual”, comentó.

En sus declaraciones, Cazzu también respondió a las preguntas sobre los supuestos planes de boda de Nodal con Ángela Aguilar: "Ese tema a mi no me importa, no sé nada de eso y tenemos vidas muy alejadas, así que no hay nada que realmente nos conecte", señaló.