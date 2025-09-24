La serie ‘Adolescencia’ es un doloroso reflejo de la tragedia ocurrida en el CCH Sur en CDMX; te decimos por qué

Adolescencia, la serie de Netflix que refleja la preocupante realidad de muchos jóvenes

El domingo 14 de septiembre, Owen Cooper, protagonista de la serie Adolescencia, se convirtió en el actor más joven en la historia en el recibir el premio Emmy por su trabajo en esta producción de Netflix que conmocionó al público alrededor del mundo, al retratar la realidad que viven miles de adolescentes al exponerse a los conceptos e ideología de la “Manósfera” una serie de foros y canales de difusión en redes sociales dirigidas a hombres jóvenes y que enarbolan contenidos misóginos.

La historia protagonizada por Cooper gira en torno a Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es arrestado en su casa, luego de ser acusado del asesinato de una compañera de clase, lo que lleva a una investigación policiaca para adentrarse en los motivos que habría tenido el joven para cometer el homicidio y en los que quedan al descubierto la presión social, el acoso cibernético y escolar que enfrentan los adolescentes que idealizan las relaciones afectivas, las prácticas sexuales y los estereotipos de belleza física.

Owen Cooper recibió el Emmy como Mejor Actor Secundario por su crudo retrato de un adolescente alienado y violento, en la serie 'Adolescencia' (Getty Images)

En este sentido, la serie concebida por el actor Stephen Graham, quien interpreta al papá de Jamie, se adelantó a los hechos ocurridos en la escuela de la UNAM ubicada en la alcaldía Coyoacán, donde el lunes 22 de septiembre fue asesinado un estudiante de 16 años a manos de un compañero, luego de dar señales aparentemente claras de que cometería un crimen.