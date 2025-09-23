¿Quién es Errol Musk? El papá de Elon acusado de abuso sexual por sus hijos e hijastros

Errol Musk: Las controversias que han marcado su vida y carrera empresarial

Errol Musk ha sido una figura envuelta en numerosas controversias que han generado titulares durante años. Si bien es conocido por su carrera como ingeniero electromecánico y por haber criado a uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI, su vida personal ha estado marcada por decisiones y acusaciones que han escandalizado tanto a la opinión pública como a su propia familia.

Una de las polémicas más comentadas surgió cuando se supo que Errol tuvo dos hijos con Jana Bezuidenhout, quien fue su hijastra durante gran parte de su vida. Jana es hija de Heide Bezuidenhout, una mujer con la que Errol tuvo una relación tras su divorcio de Maye Musk, la mamá de Elon. Aunque no existe vínculo biológico entre Errol y Jana, el hecho de que la conociera desde que ella tenía apenas cuatro años y luego iniciara una relación con ella adulta, ha sido calificado por muchos como profundamente inapropiado. Este hecho, por sí solo, causó un gran distanciamiento con Elon, quien ha sido tajante en sus críticas hacia su papá.

Errol Musk, papá de Elon Musk (Cyrus McCrimmon/Denver Post via Getty Images)

Las controversias en la vida de éste ingenieron escalaron a un nivel más grave cuando, recientemente una investigación realizada por New York Times reveló que al menos cinco de sus hijos e hijastros habían acusado a Errol Musk de abuso sexual infantil en incidentes que habrían ocurrido desde 1993.

Entre las denuncias figuran tocamientos inapropiados a una hijastra de cuatro años, episodios ocurridos tanto en Sudáfrica como en Estados Unidos, e incluso un caso en 2023 donde uno de sus hijos menores también habría sido víctima de conductas similares. Las acusaciones fueron reportadas a distintas autoridades, lo que derivó en tres investigaciones formales, dos de las cuales fueron cerradas sin presentar cargos, mientras que una tercera continúa abierta.

Papá de Elon Musk es acusado de abusar a sus propios hijastros. (GIANLUIGI GUERCIA)

Errol ha negado todas las acusaciones, calificándolas de "absurdas", "falsas" y motivadas por intereses económicos. En entrevistas recientes aseguró que estas denuncias son parte de un complot dentro de su familia para obtener dinero de Elon Musk, a quien muchos de sus familiares han intentado acercarse en medio de disputas legales y personales.

La complicada relación entre Errol Musk y su hijo Elon

Más allá de estas acusaciones, el historial de Errol Musk ya incluía tensiones constantes con sus hijos, especialmente con Elon. El empresario ha hablado abiertamente de su infancia complicada, marcada, según él por el comportamiento errático y emocionalmente abusivo de su papá. E

En varias entrevistas, Elon describió a Errol como una persona manipuladora y negativa, afirmando que "es un ser humano terrible". Este conflicto ha llevado a largos periodos de distanciamiento, con Elon evitando el contacto incluso en momentos familiares importantes.

Elon Musk (©Getty Images-1229892421)

En una entrevista con Rolling Stone en 2017, afirmó que su papá había hecho "casi todas las maldades imaginables".

Incluso, el empresario relató que se fue a vivir con su papá a los 10 años, mientras sus hermanos menores, Kimbal y Tosca, permanecieron con su mamá.

"Sentí pena por mi papá, porque mi mamá tenía tres hijos. Parecía muy triste y solo. Así que pensé: 'Puedo hacerle compañía'", recordó.Y añadió: "En ese momento no entendía realmente qué clase de persona era… No fue una buena idea".