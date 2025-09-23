Arrestan a investigador por entrar ilegalmente a casa de Travis Kelce para entregar a Taylor Swift una citación

Aunque Taylor Swift no está acusada de ningún delito, su nombre se volvió una pieza clave en la defensa de Justin Baldoni, el actor y productor envuelto en un proceso legal contra Blake Lively. Ante esto, los abogados de Baldoni solicitaron que la cantante estadounidense —amiga cercana de la actriz de Gossip Girl— fuera citada formalmente a declarar.

Sin embargo, el pasado 13 de septiembre, un juez federal denegó la solicitud para ampliar el plazo legal que habría permitido interrogar a Swift, argumentando que la defensa no demostró haber hecho un esfuerzo diligente y legalmente válido para contactarla.

Un notificador de procesos fue arrestado la semana pasada por intentar entregar documentos legales a Taylor Swift, en representación de Justin Baldoni. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

A pesar del revés judicial, todo indica que el equipo legal de Baldoni no estaba dispuesto a rendirse. Tan solo dos días después, en la madrugada del 15 de septiembre, alrededor de las 2 a.m., un investigador privado identificado como Justin Lee Fisher, de 48 años, se presentó en la casa de Travis Kelce, pareja de Swift, en un intento por entregarle personalmente los llamados deposition papers (documentos de citación para declarar).

Taylor Swift (AFP)

Fisher, ex oficial de policía y actual investigador privado contratado por la defensa de Justin Baldoni, fue arrestado poco después del incidente. Su presencia en la residencia de Kelce fue considerada una violación, ya que no contaba con autorización legal para acercarse al domicilio ni a la cantante. El arresto generó aún más atención mediática al caso, no solo por la figura pública de Taylor Swift, sino por el aparente intento desesperado de la defensa por forzar su testimonio.

Según los informes policiales y medios locales, Fisher habría ingresado ilegalmente al vecindario cerrado de Leawood y, más grave aún, saltó la cerca de la propiedad para acercarse a la residencia de Kelce. El equipo de seguridad del lugar alertó inmediatamente a las autoridades y, poco después, Fisher fue detenido por la policía bajo cargos de invasión de propiedad privada.

Investigador privado que entró a casa de Travis Kelce fue liberado

Aunque el arresto no resultó en violencia, sí generó gran controversia. Fisher fue liberado tras pagar una fianza, pero deberá comparecer ante la Corte Municipal de Leawood el próximo 15 de octubre. El incidente no solo puso en riesgo su reputación profesional, sino también su licencia como investigador privado. En declaraciones posteriores a los medios, el acusado expresó su frustración: “No resulté herido ni nada, aparte de ser arrestado por hacer mi trabajo… y posiblemente perder mi licencia”.

Por su parte, los representantes legales de Taylor Swift han insistido en que la artista no ha sido formalmente notificada para declarar y que su participación en It Ends With Us se limitó únicamente al licenciamiento de una canción para la banda sonora. La intérprete de Karma no tuvo ningún rol en la producción creativa ni administrativo de la cinta. Según ellos, incluirla en el caso legal fue un recurso desesperado de la defensa para desviar la atención del conflicto central.