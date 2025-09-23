Un episodio inesperado y poco común sacudió recientemente a Taylor Swift y su prometido, el jugador de la NFL, Travis Kelce, luego de que un investigador privado fuera arrestado en la madrugada por intentar entregarle documentos legales a la cantante en la residencia de su novio ubicada en Leawood, Kansas.
Arrestan a investigador por entrar ilegalmente a casa de Travis Kelce para entregar a Taylor Swift una citación
Aunque Taylor Swift no está acusada de ningún delito, su nombre se volvió una pieza clave en la defensa de Justin Baldoni, el actor y productor envuelto en un proceso legal contra Blake Lively. Ante esto, los abogados de Baldoni solicitaron que la cantante estadounidense —amiga cercana de la actriz de Gossip Girl— fuera citada formalmente a declarar.
Sin embargo, el pasado 13 de septiembre, un juez federal denegó la solicitud para ampliar el plazo legal que habría permitido interrogar a Swift, argumentando que la defensa no demostró haber hecho un esfuerzo diligente y legalmente válido para contactarla.
A pesar del revés judicial, todo indica que el equipo legal de Baldoni no estaba dispuesto a rendirse. Tan solo dos días después, en la madrugada del 15 de septiembre, alrededor de las 2 a.m., un investigador privado identificado como Justin Lee Fisher, de 48 años, se presentó en la casa de Travis Kelce, pareja de Swift, en un intento por entregarle personalmente los llamados deposition papers (documentos de citación para declarar).
Fisher, ex oficial de policía y actual investigador privado contratado por la defensa de Justin Baldoni, fue arrestado poco después del incidente. Su presencia en la residencia de Kelce fue considerada una violación, ya que no contaba con autorización legal para acercarse al domicilio ni a la cantante. El arresto generó aún más atención mediática al caso, no solo por la figura pública de Taylor Swift, sino por el aparente intento desesperado de la defensa por forzar su testimonio.
Según los informes policiales y medios locales, Fisher habría ingresado ilegalmente al vecindario cerrado de Leawood y, más grave aún, saltó la cerca de la propiedad para acercarse a la residencia de Kelce. El equipo de seguridad del lugar alertó inmediatamente a las autoridades y, poco después, Fisher fue detenido por la policía bajo cargos de invasión de propiedad privada.
Investigador privado que entró a casa de Travis Kelce fue liberado
Aunque el arresto no resultó en violencia, sí generó gran controversia. Fisher fue liberado tras pagar una fianza, pero deberá comparecer ante la Corte Municipal de Leawood el próximo 15 de octubre. El incidente no solo puso en riesgo su reputación profesional, sino también su licencia como investigador privado. En declaraciones posteriores a los medios, el acusado expresó su frustración: “No resulté herido ni nada, aparte de ser arrestado por hacer mi trabajo… y posiblemente perder mi licencia”.
Por su parte, los representantes legales de Taylor Swift han insistido en que la artista no ha sido formalmente notificada para declarar y que su participación en It Ends With Us se limitó únicamente al licenciamiento de una canción para la banda sonora. La intérprete de Karma no tuvo ningún rol en la producción creativa ni administrativo de la cinta. Según ellos, incluirla en el caso legal fue un recurso desesperado de la defensa para desviar la atención del conflicto central.
¿Cuándo es el juicio de Justin Baldoni y Blake Lively?
El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni ya tiene fecha oficial. El juez federal Lewis J. Liman ha programado el inicio del juicio para el 9 de marzo de 2026 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Además del juicio, se han fijado pasos previos importantes. Una conferencia preliminar que originalmente estaba planeada para mediados de febrero ha sido adelantada para principios de mes, al 3 de febrero de 2026.
El litigio comenzó cuando, en diciembre de 2024, Blake Lively presentó una demanda acusando a Baldoni, a la productora Wayfarer Studios, y a otros, de acoso sexual, represalias y campañas de desprestigio relacionadas con la producción de esa película. Justin Baldoni, por su parte, negó todas las acusaciones y presentó contrademandas por difamación y extorsión.
Una fase judicial que también ha acaparado atención ha sido cuando el equipo de Baldoni solicitó que Taylor Swift fuera citada a declarar, solicitud que fue rechazada por el juez.
La fecha del 9 de marzo de 2026 marca, hasta donde se sabe, el punto en que ambas partes se verán en juicio para resolver las acusaciones formales. Mientras tanto, los procedimientos legales previos ―como la conferencia de febrero y las distintas mociones presentadas por los abogados de Blake Lively y Justin Baldoni― determinarán qué evidencia será admitida, cómo se manejarán los testigos, y qué tan expuesta quedará la parte mediática del cas