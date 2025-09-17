Tras anunciar su compromiso el pasado 26 de agosto, Travis Kelce ha comenzado a dar pistas sobre cómo será la boda con Taylor Swift, y parece que los planes se perfilan menos como un espectáculo mediático y más como una celebración personal y auténtica.
Travis Kelce sueña en grande: revela detalles inéditos de su boda con Taylor Swift
Travis Kelce revela detalles de su boda con Taylor Swift
Durante un episodio reciente del podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce, Travis dio algunos nuevos detalles sobre su vida con Taylor Swift. El jugador de los Kansas City Chiefs señaló que ambos prefieren tener música en vivo en su boda para su recepción, rechazando la idea de un DJ: “Creo que somos el tipo de personas que prefieren música en vivo”, dijo.
Travis también comparó la planificación del matrimonio con los desafíos de su carrera deportiva. Con humor, explicó que organizar la boda “será fácil comparado con atrapar un balón de fútbol”.
Aunque la pareja dio a conocer su compromiso públicamente, fuentes cercanas aseguran que la ceremonia será íntima y privada, con un círculo cercano de amigos y familiares. No buscan hacer de ella un evento abierto y ostentoso, sino algo más contenido, significativo y personal.
Travis Kelce se sincera sobre la propuesta a Taylor Swift
Respecto al momento del compromiso, el jugador de los Kansas City Chiefs ha contado que fue muy emocional. En declaraciones con Erin Andrews durante un programa de NFL On FOX, reconoció que “sus manos definitivamente estaban sudadas” al hacer la propuesta, y que hubo algunas lágrimas en el proceso. El acto ocurrió en su casa, rodeado de flores, en una atmósfera que parecía cuidadosamente preparada para ese instante especial.
Hasta ahora, no se ha confirmado la fecha exacta de la boda ni su locación definitiva, aunque se especula que podría celebrarse una vez que termine la temporada de fútbol de los Chiefs. También hay versiones que apuntan a Rhode Island como posible escenario, aunque no hay nada oficial hasta el momento.
Todos los detalles del anillo de compromiso de Taylor Swift
Mientras los fans de la pareja celebran esta feliz noticia, los detalles del anillo del compromiso ya comenzaron a revelarse. De acuerdo con Benjamin Khordipour de la joyería Estate Diamond Jewelry, la pieza está inspirada en la era Victoriana.
"El estilo del anillo es definitivamente un guiño a la época victoriana, con un hermoso y delicado y decorativo trabajo en oro", menciona.
"A Taylor Swift le propusieron matrimonio con un impresionante diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1", dice Khordipour.
"El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates y el diamante central está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste", agrega.