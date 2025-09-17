Travis Kelce sueña en grande: revela detalles inéditos de su boda con Taylor Swift

Travis Kelce revela detalles de su boda con Taylor Swift

Durante un episodio reciente del podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce, Travis dio algunos nuevos detalles sobre su vida con Taylor Swift. El jugador de los Kansas City Chiefs señaló que ambos prefieren tener música en vivo en su boda para su recepción, rechazando la idea de un DJ: “Creo que somos el tipo de personas que prefieren música en vivo”, dijo.

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras anunciar compromiso. (Getty Images)

Travis también comparó la planificación del matrimonio con los desafíos de su carrera deportiva. Con humor, explicó que organizar la boda “será fácil comparado con atrapar un balón de fútbol”.

Aunque la pareja dio a conocer su compromiso públicamente, fuentes cercanas aseguran que la ceremonia será íntima y privada, con un círculo cercano de amigos y familiares. No buscan hacer de ella un evento abierto y ostentoso, sino algo más contenido, significativo y personal.

Papá de Travis Kelce revela detalles sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. (Instagram)

Travis Kelce se sincera sobre la propuesta a Taylor Swift

Respecto al momento del compromiso, el jugador de los Kansas City Chiefs ha contado que fue muy emocional. En declaraciones con Erin Andrews durante un programa de NFL On FOX, reconoció que “sus manos definitivamente estaban sudadas” al hacer la propuesta, y que hubo algunas lágrimas en el proceso. El acto ocurrió en su casa, rodeado de flores, en una atmósfera que parecía cuidadosamente preparada para ese instante especial.

Hasta ahora, no se ha confirmado la fecha exacta de la boda ni su locación definitiva, aunque se especula que podría celebrarse una vez que termine la temporada de fútbol de los Chiefs. También hay versiones que apuntan a Rhode Island como posible escenario, aunque no hay nada oficial hasta el momento.