“No reconozco a mi país”: Angelina Jolie defiende la libertad de expresión en Estados Unidos

Angelina Jolie conecta personalmente con la película Couture

Angelina Jolie hizo su primera aparición en el Festival de San Sebastián con Couture, dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour. La actriz interpreta a Maxine Walker, una directora de cine estadounidense que atraviesa un divorcio y enfrenta el diagnóstico de cáncer de mama durante la Semana de la Moda de Paris, mientras inicia un romance con un colaborador, papel del actor Louis Garrel.

“Perdí a mi madre y a mi abuela muy joven y tengo el gen BRCA, así que decidí hacerme una mastectomía doble hace una década. Y también me extirparon los ovarios”, compartió la actriz sobre su conexión con la película.

“No digo que todo el mundo deba hacerlo así, pero es importante tener la opción. Yo no me arrepiento. Creo que sí hay mucho que decir sobre esto. Porque como dijo Alice, es unificador. No sólo para las mujeres, sino para cualquiera que haya pasado por algo difícil, alguien que se siente vulnerable y querido”.

La ganadora de un Oscar reflexionó sobre la importancia de abordar los temas que presenta Couture, destacando cómo la película puede ofrecer un mensaje para quienes conviven con mujeres que atraviesan por esta situación.

“Así que creo que es muy interesante e importante hablar de ello y quizá dar un mensaje para cualquiera que esté con una mujer a la que ama, comprender cómo esta película describe el proceso”, puntualizó.