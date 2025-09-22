Publicidad

Espectáculos

Jimmy Kimmel regresa al aire tras suspensión por comentarios polémicos sobre Charlie Kirk

Tras la suspensión de “Jimmy Kimmel Live!” por comentarios considerados insensibles tras la muerte de Charlie Kirk, la cadena decidió reanudar transmisiones tras negociaciones.
lun 22 septiembre 2025 03:59 PM
Programa de Jimmy Kimmel regresará a al aire el después de ser suspendido por comentarios contra Charlie Kirk.

Tras la suspensión temporal del programa Jimmy Kimmel Live! por parte de la cadena ABC, debido a comentarios considerados como "inoportunos" de Jimmy Kimmel sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, el show regresará a la pantalla, así lo anunció la televisora estadounidense.

Jimmy Kimmel regresa al aire tras suspensión por comentarios polémicos sobre Charlie Kirk

El 22 de septiembre, la televisora estadounidense ABC anunció que Jimmy Kimmel Live! volverá al aire el próximo martes. En su comunicado, la cadena reconoció que "algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles", pero destacó que la suspensión fue una medida preventiva para no seguir polarizando la situación.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”, informó un comunicado de la cadena.

Hasta ahora, ni Jimmy Kimmel ni Disney han confirmado si el presentador abordará el tema directamente en su primer episodio de regreso.

¿Por qué cancelaron el programa de Jimmy Kimmel?

La controversia comenzó el pasado 15 de septiembre, cuando Jimmy Kimmel, durante su monólogo habitual, hizo referencias al caso de Tyler Robinson, el asesino del activista Charlie Kirk. En tono satírico, el conductor señaló que algunos sectores conservadores estaban intentando minimizar la conexión del atacante con el movimiento MAGA (Make America Great Again), acusándolos de manipular el discurso público por conveniencia política.

Aunque para muchos fue solo un comentario más dentro del estilo irónico que caracteriza al comediante, para otros —incluidos ejecutivos de estaciones afiliadas y figuras del gobierno— fue considerado "inoportuno" y "desafortunado", especialmente por la sensibilidad nacional en torno al crimen del activista de ultraderecha, quien era una figura importante para el ala conservadora del país.

Charlie Kirk

Pocas horas después de la emisión del programa, varias estaciones afiliadas a ABC, como Nexstar y Sinclair, anunciaron que dejarían de transmitir Jimmy Kimmel Live! de manera indefinida. La presión aumentó cuando el comisionado de la FCC, Brendan Carr, criticó públicamente a la cadena y sugirió posibles consecuencias regulatorias.

Con 22 años de transmisión, Jimmy Kimel Live! es uno de los talk shows favoritos del público.

Suspensión del show de Jimmy Kimmel provoca debate

La suspensión de Jimmy Kimmel Live! desató un debate nacional sobre la libertad de expresión y el papel del Gobierno en los medios de comunicación. El conflicto intensificó aún más la tensión entre los seguidores del presidente Donald Trump y Jimmy Kimmel, quienes han sido críticos abiertos el uno del otro durante años.

Previo al anuncio del regreso del programa este lunes, más de 400 artistas, incluidos nombres de alto perfil como Tom Hanks, Meryl Streep y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta organizada por la ACLU en respaldo a Kimmel y en defensa de la libertad de expresión.

Jimmy Kimmel

Durante la última semana, también se llevaron a cabo protestas frente a las oficinas de Disney en Nueva York y Burbank, California, así como en el teatro de Hollywood donde se graba el programa, en rechazo a lo que muchos consideran un acto de censura motivado por presión política.

