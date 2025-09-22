Jimmy Kimmel regresa al aire tras suspensión por comentarios polémicos sobre Charlie Kirk

El 22 de septiembre, la televisora estadounidense ABC anunció que Jimmy Kimmel Live! volverá al aire el próximo martes. En su comunicado, la cadena reconoció que "algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles", pero destacó que la suspensión fue una medida preventiva para no seguir polarizando la situación.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”, informó un comunicado de la cadena.

Hasta ahora, ni Jimmy Kimmel ni Disney han confirmado si el presentador abordará el tema directamente en su primer episodio de regreso.

¿Por qué cancelaron el programa de Jimmy Kimmel?

La controversia comenzó el pasado 15 de septiembre, cuando Jimmy Kimmel, durante su monólogo habitual, hizo referencias al caso de Tyler Robinson, el asesino del activista Charlie Kirk. En tono satírico, el conductor señaló que algunos sectores conservadores estaban intentando minimizar la conexión del atacante con el movimiento MAGA (Make America Great Again), acusándolos de manipular el discurso público por conveniencia política.

Aunque para muchos fue solo un comentario más dentro del estilo irónico que caracteriza al comediante, para otros —incluidos ejecutivos de estaciones afiliadas y figuras del gobierno— fue considerado "inoportuno" y "desafortunado", especialmente por la sensibilidad nacional en torno al crimen del activista de ultraderecha, quien era una figura importante para el ala conservadora del país.

Charlie Kirk (Charles McClintock Wilson/ZUMA Press Wire/Shutterstock/Charles McClintock Wilson/ZUMA Press Wire/Shutterstock)

Pocas horas después de la emisión del programa, varias estaciones afiliadas a ABC, como Nexstar y Sinclair, anunciaron que dejarían de transmitir Jimmy Kimmel Live! de manera indefinida. La presión aumentó cuando el comisionado de la FCC, Brendan Carr, criticó públicamente a la cadena y sugirió posibles consecuencias regulatorias.