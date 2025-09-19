ABC habría usado la polémica de Jimmy Kimmel como excusa para cancelar su programa antes de lo planeado

Luego de que ABC retirara del aire el programa de Jimmy Kimmel , decisión que, aunque fue sorpresiva para algunos, se venía gestando desde hace meses, salieron a la luz detalles sobre la complicada relación entre el presentador y la cadena.
De acuerdo con Page Six, Kimmel ya se encontraba en una posición incierta respecto a su contrato antes de la más reciente controversia. Su acuerdo con Disney/ABC estaba por expirar y varias fuentes señalaban que la cadena estaba considerando seriamente no renovarlo al finalizar la temporada actual.
¿Por qué cancelaron el programa de Jimmy Kimmel?
ABC decidió suspender el programa Jimmy Kimmel Live! de forma indefinida después de que Jimmy Kimmel comentara en su monólogo que simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again) estaban sacando provecho político del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Nexstar, uno de los mayores grupos de estaciones afiliadas a ABC, declaró que las declaraciones de Kimmel fueron “ofensivas e insensibles” en un momento crítico del discurso político nacional y anunció que dejaría de emitir el programa en sus mercados.
Como respuesta, ABC decidió suspender Jimmy Kimmel Live! indefinidamente. La cadena citó la necesidad de “bajar la temperatura” en medio de la controversia, aunque no declaró que Kimmel estuviera despedido.
En este contexto, salieron a la luz detalles que apuntan a una posible estrategia detrás de la decisión de la televisora estadounidense.
ABC habría usado la polémica de Jimmy Kimmel como excusa para cancelar su programa
Fuentes cercanas indican que la ABC podría haber aprovechado la controversia como pretexto para suspender el programa antes de lo planeado y así evitar otra temporada marcada por los monólogos cada vez más provocadores de Jimmy Kimmel.
Una fuente interna reveló que Bob Iger, director ejecutivo de Disney (empresa matriz de ABC), estaría especialmente interesado en evitar un enfrentamiento público con Donald Trump justo ahora que ha logrado estabilizar las finanzas y la imagen de la compañía.
El contrato de Kimmel expiraría en mayo de 2026, lo que añade presión extra: si ABC decide no renovarlo o condicionarlo a disculpas, su futuro en la noche estaría de nuevo en juego. Asimismo, hay quienes señalan que ciertas figuras de alto nivel dentro de Disney estarían dispuestos a apoyarlo, lo que sugiere que la partida aún no está escrita
¿Quién es Jimmy Kimmel?
Jimmy Kimmel es un conocido comediante, presentador y productor de televisión estadounidense, famoso principalmente por ser el conductor del programa nocturno Jimmy Kimmel Live!, que se transmitía por la cadena ABC desde 2003. Nacido el 13 de noviembre de 1967 en Brooklyn, Nueva York, Kimmel comenzó su carrera en la radio antes de dar el salto a la televisión. Su estilo se caracteriza por un humor satírico, a menudo abordando temas de actualidad política y social con un tono irreverente pero popular entre el público.
A lo largo de su carrera, el presentador estadounidense ha entrevistado a una amplia gama de celebridades, políticos y figuras públicas, convirtiéndose en una figura influyente en el mundo del entretenimiento nocturno. Además de su trabajo en televisión, ha participado en varios proyectos cinematográficos y ha sido anfitrión de eventos importantes como los premios Emmy y los Oscars.
Jimmy Kimmel también es conocido por su activismo y campañas de concientización, especialmente en temas relacionados con la salud pública. A pesar de su éxito, ha estado involucrado en varias controversias debido a sus comentarios provocativos, que han generado tanto admiración como crítica.