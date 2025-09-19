ABC habría usado la polémica de Jimmy Kimmel como excusa para cancelar su programa antes de lo planeado

¿Por qué cancelaron el programa de Jimmy Kimmel?

ABC decidió suspender el programa Jimmy Kimmel Live! de forma indefinida después de que Jimmy Kimmel comentara en su monólogo que simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again) estaban sacando provecho político del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Nexstar, uno de los mayores grupos de estaciones afiliadas a ABC, declaró que las declaraciones de Kimmel fueron “ofensivas e insensibles” en un momento crítico del discurso político nacional y anunció que dejaría de emitir el programa en sus mercados.

Jimmy Kimmel (@bryansteffy/Getty Images for Keep Memory Alive)

Como respuesta, ABC decidió suspender Jimmy Kimmel Live! indefinidamente. La cadena citó la necesidad de “bajar la temperatura” en medio de la controversia, aunque no declaró que Kimmel estuviera despedido.

En este contexto, salieron a la luz detalles que apuntan a una posible estrategia detrás de la decisión de la televisora estadounidense.

El miércoles durante el programa Jimmy Kimmel Live, el guardespaldas del comediante dedicó una canción a Donald Trump acompañado de mariachis. (Getty images)

ABC habría usado la polémica de Jimmy Kimmel como excusa para cancelar su programa

Fuentes cercanas indican que la ABC podría haber aprovechado la controversia como pretexto para suspender el programa antes de lo planeado y así evitar otra temporada marcada por los monólogos cada vez más provocadores de Jimmy Kimmel.

Una fuente interna reveló que Bob Iger, director ejecutivo de Disney (empresa matriz de ABC), estaría especialmente interesado en evitar un enfrentamiento público con Donald Trump justo ahora que ha logrado estabilizar las finanzas y la imagen de la compañía.

El contrato de Kimmel expiraría en mayo de 2026, lo que añade presión extra: si ABC decide no renovarlo o condicionarlo a disculpas, su futuro en la noche estaría de nuevo en juego. Asimismo, hay quienes señalan que ciertas figuras de alto nivel dentro de Disney estarían dispuestos a apoyarlo, lo que sugiere que la partida aún no está escrita