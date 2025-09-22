“Es maravilloso": Jon Bon Jovi habla por primera vez sobre su nueva etapa como abuelo

Jon Bon Jovino puede estar más emocinado ahora que se ha convertido en abuelo luego de que su hijo, Jake Bongiovi, le diera la bienvenida a su primera hija junto a su esposa, Millie Bobby Brown.
Unas semanas antes de celebrar su primer aniversario de bodas, Bongiovi, de 23 años, y la estrella de Stranger Things, de 21, anunciaron el pasado 21 de agosto, a través de publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, que se habían convertido en papás de una niña mediante adopción.
Jon Bon Jovi reacciona a la reciente paternidad de su hijo Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown
Jon Bon Jovi concedió una entrevista para el podcast Dumb Blonde que conduce Bunnie Xo, en el que por primera vez reaccionó a la reciente paternidad de su hijo, Jake Bongiovi, con la actriz Millie Bobby Brown.
"Es una locura, pero genial. Maravilloso", le declaró el interprete de “It's my life” cuando se le preguntó sobre su reacción de convertirse en abuelo. "Adoptaron a una niña y conocimos al bebé, obviamente, e inmediatamente se convierte en tu nieto. ¿Sabes a qué me refiero? Tu bebé.
El artista de 63 años confesó que siempre les pide a los orgullosos padres actualizaciones sobre el estado de la bebé. "Es hermoso, quiero ver fotos casi cada dos días", aseguró. "Ya soy ese pesado. Es genial".
Durante la conversación, Bon Jovi elogió la ética de trabajo de su nuera, además, reveló por qué dio su sello de aprobación al matrimonio entre ella y su hijo.
Jon Bon Jovi elogia el trabajo de su nuera Millie Bobby Brown
"Es un encanto y muy trabajadora", dijo Bon Jovi sobre Brown. "Siempre le digo cuánto la admiro porque su ética de trabajo es increíble".
“Se casaron muy jóvenes, pero lo bendecimos porque lo entendemos. Son bastante maduros para su edad. Ella proviene de una familia donde sus padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes”, agregó. “Ella y Jake se enamoraron y pensamos: ‘: ‘Bueno, vamos a apoyarlo y está funcionando’”, concluyó.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en una discreta ceremonia en mayo del año pasado y fue el papá de Jake quien confirmó que se trató de una "pequeña boda familiar".
Cinco meses después, la pareja compartió algunas fotografías de la segunda boda que celebraron en Cetinale, una villa barroca del siglo XVII en Italia, y el 21 de agosto de este año anunciaron la llegada de un nuevo integrante a su familia: una niña a la que adoptaron.
La actriz de Enola Holmes celebró la tarde de ayer su primer aniversario con Bongiovi con una foto inédita de su boda. "Un año casados ", escribió en el pie de una foto en blanco y negro en la que aparece abrazando a su esposo el día de su boda. "Me encanta ser tu esposa", agregó.