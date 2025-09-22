“Es maravilloso": Jon Bon Jovi habla por primera vez sobre su nueva etapa como abuelo

Jon Bon Jovi elogia el trabajo de su nuera Millie Bobby Brown

"Es un encanto y muy trabajadora", dijo Bon Jovi sobre Brown. "Siempre le digo cuánto la admiro porque su ética de trabajo es increíble".

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown (Instagram/Millie Bobby Brown)

“Se casaron muy jóvenes, pero lo bendecimos porque lo entendemos. Son bastante maduros para su edad. Ella proviene de una familia donde sus padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes”, agregó. “Ella y Jake se enamoraron y pensamos: ‘: ‘Bueno, vamos a apoyarlo y está funcionando’”, concluyó.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Instagram)

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en una discreta ceremonia en mayo del año pasado y fue el papá de Jake quien confirmó que se trató de una "pequeña boda familiar".

Cinco meses después, la pareja compartió algunas fotografías de la segunda boda que celebraron en Cetinale, una villa barroca del siglo XVII en Italia, y el 21 de agosto de este año anunciaron la llegada de un nuevo integrante a su familia: una niña a la que adoptaron.

La actriz de Enola Holmes celebró la tarde de ayer su primer aniversario con Bongiovi con una foto inédita de su boda. "Un año casados ​", escribió en el pie de una foto en blanco y negro en la que aparece abrazando a su esposo el día de su boda. "Me encanta ser tu esposa", agregó.