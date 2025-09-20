Juliette Binoche recuerda cómo Robert Redford la impulsó, literalmente, para debutar como directora

Robert Redford 'empujó' a Juliette Binoche para que debutara como directora de cine

Al hablar del documental con el que debuta como directora, una historia de dos horas y media sobre la gestación del espectáculo teatral de 2007 In-I, de la actriz francesa de 61 años y el bailarín y coreógrafo británico Akram Khan, que mezclaba interpretación y danza, Juliette Binoche recordó que le gustó tanto a Robert Redford cuando lo vio en Nueva York, que la convenció de llevar el proceso creativo del show a la pantalla grande.

"Estuvimos de gira durante mucho tiempo porque actuamos 100 veces en continentes diferentes. Y llegamos a Nueva York, que era el final de nuestra gira", narró este sábado Binoche en conferencia de prensa en el Festival de San Sebastián.

Juliette Binoche debuta como directora en el Festival de San Sebastián (ANDER GILLENEA/AFP)

"Todavía llevaba mi ropa de escenario. Robert Redford vino a mi camerino, me empujó dentro, cerró la puerta tras de mí y me dijo: 'Tienes que hacer una película con esta obra. Tienes que hacerlo', y lo repitió varias veces con mucha pasión", añadió la actriz, sobre el origen del documental, que es parte de la Sección Oficial, pero no compite por la Concha de Oro.