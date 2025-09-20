Antes de Tim Burton, ellos fueron los amores de Monica Bellucci

Ellos fueron los amores de Monica Bellucci

Claudio Carlos Basso – 1984 a 1985

A la edad de 20 años, Monica Bellucci decidió convertir lo que era un amor juvenil en un matrimonio.

Claudio se desempeñaba como fotógrafo mientras Monica trabajaba como modelo para pagar sus estudios. Se divorciaron antes de que cumplieran un año de casados.

Nicola Farron – 1990 a 1995

Este amor surgió durante las grabaciones de la película italiana Vita coi figli, donde tanto la Bellucci como Nicola eran actores.

Los motivos de su ruptura nunca se han especificado, al igual que otros detalles de su relación.

Vincent Cassel – 1996 a 2013

La primera pareja internacionalmente famosa de Monica Bellucci fue Vincent Cassel, un actor, productor y director francés que ha trabajado en películas como El cisne negro o Irreversible.

Se conocieron en 1996 cuando filmaron la película El Apartamento y ahí iniciaron su relación, aunque fue hasta 1999 cuando decidieron llegar al altar.

Mónica y Vincent en 2002, durante una conferencia de prensa de la película Irreversible. (Getty Images)

Vincent declaró a The Guardian que Monica fue su primer amor real y que ambos disfrutaban trabajar juntos, a diferencia de otras parejas de actores.

Además de compartir pantalla en ocho películas, entre ellas Irreversible, la pareja tuvo dos hijas: Deva (2004) y Léonie (2010).