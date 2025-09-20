Publicidad

Espectáculos

Antes de Tim Burton, ellos fueron los amores de Monica Bellucci

Monica Bellucci y Tim Burton anunciaron oficialmente el final de su romance, pero ésta no es la primera vez que la actriz italiana termina una relación.
sáb 20 septiembre 2025 11:31 AM
Monica-Bellucci-Parejas.jpg
Antes de Tim Burton, Monica Bellucci estuvo casada con el actor Vincent Cassel.

Tim Burton y Monica Bellucci declararon que “con mucho respeto y profundo cariño mutuo” tomaron la decisión de terminar su relación, a través de una declaración a la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

Sin embargo, antes de su romance de tres años con Burton, la actriz italiana ya se había casado dos veces. Te contamos todo sobre los amores de la Bellucci.

Ellos fueron los amores de Monica Bellucci

Claudio Carlos Basso – 1984 a 1985

A la edad de 20 años, Monica Bellucci decidió convertir lo que era un amor juvenil en un matrimonio.

Claudio se desempeñaba como fotógrafo mientras Monica trabajaba como modelo para pagar sus estudios. Se divorciaron antes de que cumplieran un año de casados.

Nicola Farron – 1990 a 1995

Este amor surgió durante las grabaciones de la película italiana Vita coi figli, donde tanto la Bellucci como Nicola eran actores.

Los motivos de su ruptura nunca se han especificado, al igual que otros detalles de su relación.

Vincent Cassel – 1996 a 2013

La primera pareja internacionalmente famosa de Monica Bellucci fue Vincent Cassel, un actor, productor y director francés que ha trabajado en películas como El cisne negro o Irreversible.

Se conocieron en 1996 cuando filmaron la película El Apartamento y ahí iniciaron su relación, aunque fue hasta 1999 cuando decidieron llegar al altar.

55th Cannes Film Festival
Mónica y Vincent en 2002, durante una conferencia de prensa de la película Irreversible.

Vincent declaró a The Guardian que Monica fue su primer amor real y que ambos disfrutaban trabajar juntos, a diferencia de otras parejas de actores.

Además de compartir pantalla en ocho películas, entre ellas Irreversible, la pareja tuvo dos hijas: Deva (2004) y Léonie (2010).

"Irreversible" Photocall - The 76th Venice Film Festival
Los actores mantienen una buena amistad posterior a su divorcio.

Nicolas Lefèbre – 2017 a 2019

Años después de su segundo divorcio, Monica comenzó una relación con el artista y galerista francés Nicolas Lefèbre, quien es 18 años menor que ella.

Si bien comenzaron su relación desde 2017, fue hasta marzo de 2019 cuando la actriz presentó públicamente a su novio durante un desfile de Chanel en el Grand Palais de París.

En julio de ese mismo año declaró a la revista italiana F que ambos decidieron terminar su relación amorosa para únicamente conservar una amistad “para toda la vida”.

ELLE Charity Gala 2019 In Madrid
La pareja rompió estereotipos ya que Mónica es 18 años mayor que él.

Tim Burton – 2023 a 2025

La relación entre Tim y Monica se dio a la luz en febrero de 2023 cuando fueron fotografiados mientras él le daba un beso durante un paseo en Santa Mónica, California.

Su amor llegó a la pantalla grande cuando Tim le dio el papel de “Delores” a Bellucci en la secuela de Beetlejuice.

"Beetlejuice Beetlejuice" Opening Red Carpet - The 81st Venice International Film Festival
La relación entre Monica y Tim sorprendió al mundo del espectáculo.

Además de ser una talentosa actriz y modelo, en cuanto su vida amorosa, Monica Bellucci se caracteriza por terminar sus relaciones de forma respetuosa, llegando a mantener una amistad con algunas de sus ex parejas, como Vincent Cassel, Nicolas Lefèbre y, probablemente ahora, Tim Burton.

portadaseptiembre (1).jpg

