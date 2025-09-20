Antes de Tim Burton, ellos fueron los amores de Monica Bellucci

Tim Burton y Monica Bellucci declararon que “con mucho respeto y profundo cariño mutuo” tomaron la decisión de terminar su relación, a través de una declaración a la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).
Sin embargo, antes de su romance de tres años con Burton, la actriz italiana ya se había casado dos veces. Te contamos todo sobre los amores de la Bellucci.
Publicidad
Ellos fueron los amores de Monica Bellucci
Claudio Carlos Basso – 1984 a 1985
A la edad de 20 años, Monica Bellucci decidió convertir lo que era un amor juvenil en un matrimonio.
Claudio se desempeñaba como fotógrafo mientras Monica trabajaba como modelo para pagar sus estudios. Se divorciaron antes de que cumplieran un año de casados.
Nicola Farron – 1990 a 1995
Este amor surgió durante las grabaciones de la película italiana Vita coi figli, donde tanto la Bellucci como Nicola eran actores.
Los motivos de su ruptura nunca se han especificado, al igual que otros detalles de su relación.
Vincent Cassel – 1996 a 2013
La primera pareja internacionalmente famosa de Monica Bellucci fue Vincent Cassel, un actor, productor y director francés que ha trabajado en películas comoEl cisne negro o Irreversible.
Se conocieron en 1996 cuando filmaron la película El Apartamentoy ahí iniciaron su relación, aunque fue hasta 1999 cuando decidieron llegar al altar.
Vincent declaró a The Guardian que Monica fue su primer amor real y que ambos disfrutaban trabajar juntos, a diferencia de otras parejas de actores.
Además de compartir pantalla en ocho películas, entre ellas Irreversible, la pareja tuvo dos hijas: Deva (2004) y Léonie (2010).
Publicidad
Nicolas Lefèbre – 2017 a 2019
Años después de su segundo divorcio, Monica comenzó una relación con el artista y galerista francés Nicolas Lefèbre, quien es 18 años menor que ella.
Si bien comenzaron su relación desde 2017, fue hasta marzo de 2019 cuando la actriz presentó públicamente a su novio durante un desfile de Chanel en el Grand Palais de París.
En julio de ese mismo año declaró a la revista italiana F que ambos decidieron terminar su relación amorosa para únicamente conservar una amistad “para toda la vida”.
Tim Burton – 2023 a 2025
La relación entre Tim y Monica se dio a la luz en febrero de 2023 cuando fueron fotografiados mientras él le daba un beso durante un paseo en Santa Mónica, California.
Su amor llegó a la pantalla grande cuando Tim le dio el papel de “Delores” a Bellucci en la secuela de Beetlejuice.
Además de ser una talentosa actriz y modelo, en cuanto su vida amorosa, Monica Bellucci se caracteriza por terminar sus relaciones de forma respetuosa, llegando a mantener una amistad con algunas de sus ex parejas, como Vincent Cassel, Nicolas Lefèbre y, probablemente ahora, Tim Burton.