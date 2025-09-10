Emma Heming confiesa que pensó en divorciarse de Bruce Willis antes de saber el diagnóstico

Esposa de Bruce Willis pensó en divorciarse antes de saber el diagnóstico del actor

Emma Heming relató en entrevista para Vanity Fair su confusión ante los cambios en la conducta de su esposo que no supo interpretar al comienzo. Se preguntaba si él se había enamorado de otra persona o si ya había dejado de amarla.

"Algo simplemente no encajaba. [Me pregunté] ¿Qué está pasando? Esta no es la persona con la que me casé. Algo simplemente no está bien", expresó, antes de comprender que su comportamiento se debía a una enfermedad y no a una crisis en su matrimonio.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha tomado el rol de cuidadora desde que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022. (Instagram)

Al revelar el diagnóstico, la artista confesó sentir un alivio profundo: se dio cuenta de que esos comportamientos extraños no con intención, sino consecuencia del deterioro neurológico.

Emma Heming también habló con franqueza sobre cómo ha cambiado su vínculo con Bruce Willis desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

Aunque ahora cuenta con el apoyo de un equipo de profesionales para cuidarlo, una tarea que antes asumía sola, ese cambio le ha permitido reconectar con su rol de pareja.

“Me ha dado el espacio para sentirme nuevamente como su esposa”, explicó. Sin embargo, reconoció que la dinámica entre ambos ha cambiado profundamente: “Ni siquiera se siente como una relación de 'marido y mujer'”, confesó.