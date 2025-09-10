Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis , confesó que, antes del diagnóstico oficial de demencia frontotemporal del actor , sintió que su matrimonio se estaba desmoronando y contempló seriamente la posibilidad del divorcio.
Emma Heming confiesa que pensó en divorciarse de Bruce Willis antes de saber el diagnóstico
Emma Heming relató en entrevista para Vanity Fair su confusión ante los cambios en la conducta de su esposo que no supo interpretar al comienzo. Se preguntaba si él se había enamorado de otra persona o si ya había dejado de amarla.
"Algo simplemente no encajaba. [Me pregunté] ¿Qué está pasando? Esta no es la persona con la que me casé. Algo simplemente no está bien", expresó, antes de comprender que su comportamiento se debía a una enfermedad y no a una crisis en su matrimonio.
Al revelar el diagnóstico, la artista confesó sentir un alivio profundo: se dio cuenta de que esos comportamientos extraños no con intención, sino consecuencia del deterioro neurológico.
Emma Heming también habló con franqueza sobre cómo ha cambiado su vínculo con Bruce Willis desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal.
Aunque ahora cuenta con el apoyo de un equipo de profesionales para cuidarlo, una tarea que antes asumía sola, ese cambio le ha permitido reconectar con su rol de pareja.
“Me ha dado el espacio para sentirme nuevamente como su esposa”, explicó. Sin embargo, reconoció que la dinámica entre ambos ha cambiado profundamente: “Ni siquiera se siente como una relación de 'marido y mujer'”, confesó.
Emma Heming, esposa de Bruce Willis, mudó al actor a otra casa
Estas revelaciones suceden días después de que Emma Heming confesara que Bruce Willis vive actualmente separado de ella y sus hijas, mientras continúa recibiendo atención especializada las 24 horas del día.
Emma explicó que esta difícil decisión fue tomada pensando en el bienestar de todos. "Fue una decisión difícil para nosotros, pero fue la más segura y la mejor, no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas pequeñas. Realmente no está abierto a debate", afirmó durante una entrevista en Good Morning America el pasado 9 de septiembre.
Aunque admitió que esta decisión podría generar polémica y dejó en claro que poner en primer lugar la salud física y emocional de su familia ha sido una prioridad, aún cuando eso implique tomar decisiones difíciles.
Emma Heming y Bruce Willis se casaron en 2009 y tienen dos hijas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.