La actriz Demi Moore concedió una entrevista muy emotiva en The Oprah Winfrey Podcast, donde abordó la evolución de la personalidad de su exesposo, Bruce Willis, desde que fue diagnosticado con demencia tipo frontotemporal.
Demi Moore habla sobre el cambio de personalidad de Bruce Willis por la demencia
Demi Moore, de 62 años, expresó su dolor al recordar cómo alguien que alguna vez fue “vibrante, fuerte y tan directo” ha experimentado una transformación significativa, comentando de manera sincera que esa metamorfosis es “difícil” de presencia.
"Es difícil. Es difícil ver a alguien tan vibrante, fuerte y con una visión tan clara de sí mismo transformarse en otras facetas de sí mismo", dijo.
Aun así, la actriz enfatizó una perspectiva esperanzadora y sensible: "Es importante simplemente encontrarte con ellos donde están", dijo, explicando que al dejar de aferrarse a la persona que alguien solía ser, se revela una ternura oculta, una dulzura que brota incluso en medio del cambio.
Moore continuó explicando cómo el aspecto “más importante” para ella es “presentarse y estar presente”.
"Porque si proyectas hacia dónde va, solo generas ansiedad. Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor", continuó.
Cuando permaneces presente, hay tanto, y aún hay mucho de él ahí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso dadas las circunstancias.
Demi Moore también dedicó palabras de admiración y empatía a Emma Heming Willis, esposa actual de Bruce y su cuidadora principal.
Demi Moore aplaude la dura decisión de la esposa de Bruce Willis
Reconoció lo difícil que puede ser asumir ese rol sin guía y lo valioso que fue el reconocimiento de Emma sobre la necesidad de cuidarse a sí misma para poder cuidar de otro.
La familia tomó la decisión de que Bruce viva en una casa separada, diseñada para su comodidad y con un equipo de cuidado permanente, sin estar lejos del núcleo familiar. Aunque viven apartados, comparten comidas y mantienen la cercanía emocional.
Emma Heming, en entrevistas recientes, indicó que, pese a las dificultades en su habla y comprensión, Bruce sigue gozando de buena salud física.
A través de este difícil camino, tanto Demi Moore como Emma Heming han mostrado solidaridad mutua. Moore expresó un "gran cariño" hacia la labor de Emma, defendiendo decisiones como la del hogar separado.
La empatía y el apoyo dentro de la familia se han tornado evidentes, con un enfoque humano que trasciende la separación matrimonial.