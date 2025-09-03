Demi Moore habla sobre el cambio de personalidad de Bruce Willis por la demencia

Demi Moore, de 62 años, expresó su dolor al recordar cómo alguien que alguna vez fue “vibrante, fuerte y tan directo” ha experimentado una transformación significativa, comentando de manera sincera que esa metamorfosis es “difícil” de presencia.

"Es difícil. Es difícil ver a alguien tan vibrante, fuerte y con una visión tan clara de sí mismo transformarse en otras facetas de sí mismo", dijo.

La actriz Demi Moore recién celebró el cumpleaños de Bruce Willis. (Instagram/demimoore)

Aun así, la actriz enfatizó una perspectiva esperanzadora y sensible: "Es importante simplemente encontrarte con ellos donde están", dijo, explicando que al dejar de aferrarse a la persona que alguien solía ser, se revela una ternura oculta, una dulzura que brota incluso en medio del cambio.

Moore continuó explicando cómo el aspecto “más importante” para ella es “presentarse y estar presente”.

"Porque si proyectas hacia dónde va, solo generas ansiedad. Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor", continuó.

Bruce Willis y Tallulah Willis (Instagram)

Cuando permaneces presente, hay tanto, y aún hay mucho de él ahí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso dadas las circunstancias.

Demi Moore también dedicó palabras de admiración y empatía a Emma Heming Willis, esposa actual de Bruce y su cuidadora principal.