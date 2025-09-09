¿Quién es Olivia Jade, la novia 'on and off' de Jacob Elordi?

Al parecer, el actor más codiciado de Hollywood sigue en una relación. A principios de agosto se especulaba que Olivia Jade y Jacob Elordi habían puesto fin a su noviazgo tras cuatro años juntos.
Sin embargo, los rumores quedaron atrás después de que la pareja reapareciera en el Festival Internacional de Cine de Toronto TIFF. Pero, ¿quién es Olivia Jade, la novia de la estrella de Frankenstein?
¿Quién es Olivia Jade, novia de Jacob Elordi?
Jacob Elordi tiene fama de ir tras pura nepo baby, y con Olivia no es excepción. Olivia Jade Giannulli, nacida el 28 de septiembre de 1999, es una reconocida influencer y youtuber.
Se hizo famosa alrededor del 2014 por su contenido de belleza, moda y estilo de vida. Es hija de la actriz Lori Loughlin (que todos conocemos por Full House) y del diseñador de moda Mossimo Giannulli.
La polémica que marcó a Olivia Jade, novia de Jacob Elordi
Aunque nunca ha hablado de su vida privada, en 2019 fue una de las figuras más mencionadas en el Varsity Blues Scandal, el caso de fraude de admisiones universitarias que sacudió a Estados Unidos.
Sus papás fueron acusados de pagar 500 mil dólares para que Olivia y su hermana Isabella fueran admitidas en la Universidad del Sur de California (USC) como falsas reclutas del equipo de remo, a pesar de que ninguna de las dos practicaba este deporte.
Aunque ella insiste que no sabía nada y que no tuvo nada que ver, el escándalo tuvo un impacto directo en su carrera: perdió colaboraciones con marcas como Sephora y TRESemmé, y enfrentó fuertes críticas públicas que incluso la alejaron por un tiempo del ojo público.
¿Cuál es la relación actual de Jacob Elordi y Olivia Jade?
Durante los cuatro años que han estado juntos, la relación entre Olivia Jade y Jacob Elordi ha sido catalogada como un on and off constante.
A principios de agosto se llegó a decir que la ruptura había sido definitiva, pero las especulaciones cambiaron cuando Olivia fue vista acompañando al actor a la premiere de Frankenstein en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, llegaron y se fueron del evento juntos, lo que reavivó las dudas sobre su estatus.
La confusión entre los fans aumentó porque, en el lapso entre los rumores de separación y su reaparición en el TIFF, Olivia fue vista cenando con el actor Glen Powell.
Además, la historia se complica aún más por el pasado sentimental de Jacob. Antes de salir con Olivia, fue novio de Kaia Gerber, quien solía ser amiga cercana a ella.