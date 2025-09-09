¿Quién es Olivia Jade, la novia 'on and off' de Jacob Elordi?

¿Quién es Olivia Jade, novia de Jacob Elordi?

Jacob Elordi tiene fama de ir tras pura nepo baby, y con Olivia no es excepción. Olivia Jade Giannulli, nacida el 28 de septiembre de 1999, es una reconocida influencer y youtuber.

Se hizo famosa alrededor del 2014 por su contenido de belleza, moda y estilo de vida. Es hija de la actriz Lori Loughlin (que todos conocemos por Full House) y del diseñador de moda Mossimo Giannulli.

Olivia Jade (@oliviajade )

La polémica que marcó a Olivia Jade, novia de Jacob Elordi

Aunque nunca ha hablado de su vida privada, en 2019 fue una de las figuras más mencionadas en el Varsity Blues Scandal, el caso de fraude de admisiones universitarias que sacudió a Estados Unidos.

Sus papás fueron acusados de pagar 500 mil dólares para que Olivia y su hermana Isabella fueran admitidas en la Universidad del Sur de California (USC) como falsas reclutas del equipo de remo, a pesar de que ninguna de las dos practicaba este deporte.

Aunque ella insiste que no sabía nada y que no tuvo nada que ver, el escándalo tuvo un impacto directo en su carrera: perdió colaboraciones con marcas como Sephora y TRESemmé, y enfrentó fuertes críticas públicas que incluso la alejaron por un tiempo del ojo público.