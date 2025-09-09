La explosiva reacción de Emiliano cuando Pepe Aguilar reveló que tenía otra hija

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, regresó al centro del drama familiar tras lanzar una dura crítica contra su papá, luego de que éste revelara públicamente un secreto íntimo sobre su familia. Esta nueva confrontación suma más tensión a una relación ya fracturada entre padre e hijo.
La disputa comenzó cuando Pepe Aguilar habló abiertamente con el productor Pepe Garza sobre su distanciamiento con su hijo mayor, Emiliano. En esa entrevista, confesó que llevaba más de dos años sin hablar con el rapero, criticó su actitud y admitió no conocer a sus nietas; incluso afirmó que recientemente se enteró por primera vez de la existencia de una de ellas.
“No me habla porque él no quiere, el cabr**. O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”, dijo el cantante.
Dicha revelación, que Emiliano guardaba con discreción, desató el enojo del rapero, quien la calificó como una violación a su privacidad.
A través de un video en TikTok, Emiliano expresó su indignación: “Sí, tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera... Gracias, apá, por decirlo en frente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú a abrir la bocota”, señaló.
Asimismo, el rapero señaló que su papá "no tiene ningún derecho de hablar de mi hija en el internet. Ni la conoces, carnal. ¿Cómo vas a hablar de ella si ni la conoces?”, reclamó.
El enojo de Emiliano escaló cuando dejó entrever que podría responder exponiendo detalles íntimos de la familia: “Yo voy a regalar unas cositas a ver si les gusta, sin su consentimiento”, advirtió en su video. Así, el rapero hizo público que, en su opinión, Pepe Aguilar abusó de la confianza al revelar aspectos privados sin respetar la voluntad de Emiliano o la de su familia.
Emiliano Aguilar revela que Pepe Aguilar ignoraba sus mensajes
En el mismo video, Emiliano Aguilar reveló que la falta de comunicación con su papá no fue simplemente su decisión. El rapero aseguró que cuando él se encontraba trabajando en construcción y plomería, todos los días enviaba un mensaje a Pepe. Sin embargo, señaló que nunca le contestaba.
“Todas las mañanas y todas las noches le mandaba: ‘Buenos días, apá, te quiero mucho’. ‘Buenas noches, apá, te quiero mucho’. Nunca me contestaba”, dijo.
¿Por qué Emiliano Aguilar está distanciado de Pepe Aguilar?
El distanciamiento entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, ha sido tema de conversación en medios y redes sociales en los últimos años. Aunque ambos pertenecen a la famosa dinastía Aguilar, su relación ha sido compleja y ha estado marcada por ausencias, diferencias personales y falta de comunicación.
Uno de los principales motivos detrás del distanciamiento familiar es que Emiliano fue criado por su mamá, Carmen Treviño, y no tuvo una convivencia constante con su papá durante su infancia. Desde pequeño, mamá e hijo se mudaron a Tijuana, lo que marcó la distancia física y emocional con Pepe Aguilar.
En entrevista con Paty Chapoy, el intérprete mexicano explicó cómo se dio esta separación: “Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien y un día ella optó por irse”, reveló el cantante, refiriéndose a su ex pareja y madre de Emiliano.
A pesar de que ambos vivían en ciudades diferentes, Pepe ha dejado claro que nunca se desentendió de su hijo. Según contó en la misma entrevista, desde el primer momento intentó mantener el contacto con Emiliano: “Traté de buscarlo inmediatamente. Viajaba solo de México a Tijuana para verlo", dijo.
En la misma entrevista, el intérprete de Ni contigo, ni sin ti dijo que, aunque intentó recuperar el tiempo perdido más adelante, no fue fácil reconstruir una relación que ya venía con una base fracturada: “Me di cuenta de que le hice mucha falta en todos esos años… traté de compensar, pero no se puede,” apuntó.
Otra situación que aumentó el distanciamiento entre Pepe y su hijo Emiliano fue la detención, en 2017, del rapero por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos por presunto tráfico de personas. Aunque el cantante aclaró que fue declarado inocente, señaló que "cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma”.
En una entrevista, Aguilar aseguró que siempre ha procurado actuar dentro del marco de la ley, aunque reconoció que no puede responder por las acciones de sus hijos. "Si mis hijos cometen errores, ellos ya son mayores de edad. Cada quien debe aprender de las decisiones que toma", expresó.