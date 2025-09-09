La explosiva reacción de Emiliano cuando Pepe Aguilar reveló que tenía otra hija

Emiliano Aguilar se enoja con Pepe Aguilar por revelar secreto familiar

La disputa comenzó cuando Pepe Aguilar habló abiertamente con el productor Pepe Garza sobre su distanciamiento con su hijo mayor, Emiliano. En esa entrevista, confesó que llevaba más de dos años sin hablar con el rapero, criticó su actitud y admitió no conocer a sus nietas; incluso afirmó que recientemente se enteró por primera vez de la existencia de una de ellas.

“No me habla porque él no quiere, el cabr**. O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”, dijo el cantante.

Dicha revelación, que Emiliano guardaba con discreción, desató el enojo del rapero, quien la calificó como una violación a su privacidad.

Emiliano Aguilar y su hija Ángela (Instagram)

A través de un video en TikTok, Emiliano expresó su indignación: “Sí, tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera... Gracias, apá, por decirlo en frente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú a abrir la bocota”, señaló.

Asimismo, el rapero señaló que su papá "no tiene ningún derecho de hablar de mi hija en el internet. Ni la conoces, carnal. ¿Cómo vas a hablar de ella si ni la conoces?”, reclamó.

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar (Instagram / Emiliano Aguilar)

El enojo de Emiliano escaló cuando dejó entrever que podría responder exponiendo detalles íntimos de la familia: “Yo voy a regalar unas cositas a ver si les gusta, sin su consentimiento”, advirtió en su video. Así, el rapero hizo público que, en su opinión, Pepe Aguilar abusó de la confianza al revelar aspectos privados sin respetar la voluntad de Emiliano o la de su familia.

Pepe Aguilar con sus hijos. (Frederick M. Brown/Getty Images)

Emiliano Aguilar revela que Pepe Aguilar ignoraba sus mensajes

En el mismo video, Emiliano Aguilar reveló que la falta de comunicación con su papá no fue simplemente su decisión. El rapero aseguró que cuando él se encontraba trabajando en construcción y plomería, todos los días enviaba un mensaje a Pepe. Sin embargo, señaló que nunca le contestaba.

“Todas las mañanas y todas las noches le mandaba: ‘Buenos días, apá, te quiero mucho’. ‘Buenas noches, apá, te quiero mucho’. Nunca me contestaba”, dijo.