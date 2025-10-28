Anahí celebra el segundo embarazo de Dulce María con un mensaje muy motivo

Anahíexpresó su alegría y entusiasmo tras el anuncio del segundo embarazo de su amiga y excompañera de RBD, Dulce María.
En un mensaje que conmovió a sus seguidores, la actriz y cantante dio a entender que ella ya sabía la noticia, por lo que expresó: “Que alegría ya podemos gritarlo al mundo entero!
Dulce María está esperando a su segundo hijo
Luego de que Dulce Maríaanunció que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Paco Alvarez, las reacciones de sus seguidores y amigos no se hicieron esperar. Entre ellas destacó la de su amiga y excompañera de RBD, Anahí, quien no pudo ocultar su emoción ante la noticia.
“Dios y sus tiempos perfectos”, escribió la cantante, quien completó su mensaje con palabras que reflejan el vínculo que las une. “Bebé te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, agregó.
A sus 39 años y con 35 años de trayectoria artística, Dulce María confirmó que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. A punto de cumplir 40 años, la intérprete atraviesa una etapa de profunda transformación familiar y emocional.
La amistad entre Anahí y Dulce María ha perdurado a lo largo de los años
La amistad entre Anahí y Dulce Maríasurgió cuando participaron en la telenovela Clase 406. Posteriormente, sus caminos se separaron temporalmente y posteriormente se volvieron a reunir, ahora como protagonistas de Rebelde, y posteriormente como integrantes del grupo RBD y desde entonces su relación se ha mantenido sólida a través del tiempo.
Un claro ejemplo de ello es la participación de sus hijos en momentos familiares compartidos: los pequeños de ambas familias han protagonizado encuentros llenos de ternura.
Esta revelación llega en un momento especial para ambas artistas: por un lado, Dulce María abraza una nueva etapa de maternidad; por el otro, Anahí reafirma su papel como amiga incondicional y testigo del crecimiento personal y artístico de Dulce. Juntas, proyectan una imagen de sororidad, evolución y celebración de la vida.
Para los seguidores de RBD y de ambas protagonistas, esta noticia representa más que un embarazo: es un símbolo de continuidad, cambio generacional y amistad duradera.
Con este emotivo gesto Anahí no solo celebra a Dulce María, sino que también reafirma que los lazos construidos en el pasado siguen fuertes en el presente, acompañando nuevas etapas y fomentando juntas memorias que trascienden la pantalla.