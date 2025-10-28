Anahí celebra el segundo embarazo de Dulce María con un mensaje muy motivo

La amistad entre Anahí y Dulce María ha perdurado a lo largo de los años

La amistad entre Anahí y Dulce María surgió cuando participaron en la telenovela Clase 406. Posteriormente, sus caminos se separaron temporalmente y posteriormente se volvieron a reunir, ahora como protagonistas de Rebelde, y posteriormente como integrantes del grupo RBD y desde entonces su relación se ha mantenido sólida a través del tiempo.

Dulce María y Anahí (Jeff Daly/Getty Images)

Un claro ejemplo de ello es la participación de sus hijos en momentos familiares compartidos: los pequeños de ambas familias han protagonizado encuentros llenos de ternura.

Esta revelación llega en un momento especial para ambas artistas: por un lado, Dulce María abraza una nueva etapa de maternidad; por el otro, Anahí reafirma su papel como amiga incondicional y testigo del crecimiento personal y artístico de Dulce. Juntas, proyectan una imagen de sororidad, evolución y celebración de la vida.

RBD. (Instagram)

Para los seguidores de RBD y de ambas protagonistas, esta noticia representa más que un embarazo: es un símbolo de continuidad, cambio generacional y amistad duradera.

Con este emotivo gesto Anahí no solo celebra a Dulce María, sino que también reafirma que los lazos construidos en el pasado siguen fuertes en el presente, acompañando nuevas etapas y fomentando juntas memorias que trascienden la pantalla.