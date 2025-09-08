Kristin Cabot pide el divorcio tras escándalo de la "kiss cam" en concierto de Coldplay

Kristin Cabot pide el divorcio tras escándalo de infidelidad en concierto de Coldplay

El 13 de agosto de 2025, Kristin Cabot presentó una solicitud de divorcio a su esposo Andrew Cabot, CEO de la destilería Privateer Rum y miembro de una influyente familia de la élite de Boston (la familia Cabot), en el Tribunal de Familia del Décimo Circuito de New Hampshire, en Portsmouth.

Según documentos judiciales obtenidos por NBC News, la audiencia inicial está programada para el 26 de noviembre de 2025.

Hasta el momento, ni Kristin ni Andrew Cabot han emitido comentarios públicos sobre el proceso de divorcio. Los abogados de ambas partes tampoco han respondido a las solicitudes de medios de comunicación.

Kristin Cabot solicita divorcio tras escándalo por la "kiss cam" en concierto de Coldplay. (Instagram)

Aunque no se ha confirmado oficialmente que el divorcio esté directamente relacionado con el incidente en el concierto de Coldplay, la coincidencia temporal sugiere que el escándalo pudo haber influido en la decisión de Kristin Cabot.

Ex esposa de Andrew Cabot asegura que su ex no es buena persona

De acuerdo con informes de Page Six, Julia Cabot, ex esposa de Andrew Cabot, quien estuvo casada con el empresario durante cuatro años y terminaron su relación en 2018, opinó sobre el escándalo y aseguró que se comunicó con Andrew después de lo que había sucedido: “Le envié un mensaje de texto a Andrew justo después de que ocurriera (el escándalo de la kiss cam), y él me dijo que 'Su vida no tiene nada que ver conmigo', y dijo que se estaban separando”, señaló Julia.

"Dice que no tiene nada que ver con él, a pesar de que estaban casados ​​y compartían casa. Pero claro, lo único que le importa es el dinero", continuó.

Andrew Cabot (Instagram)

Según Julia, su ex marido no es "una buena persona" y aseguró que el escándalo de infidelidad se lo merecía.

"Por eso, después de que sucedió, recibí un montón de mensajes de gente con esa palabra: karma. Era algo así como: lo que das, recibes", dijo.

Asimismo, la ex esposa de Cabot, señaló que "no creo que lo sucedido le haya afectado en absoluto. No creo que se sienta herido. Probablemente esté avergonzado, si acaso".