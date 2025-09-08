Kristin Cabot pide el divorcio tras escándalo de la "kiss cam" en concierto de Coldplay
Kristin Cabot , exdirectora de Recursos Humanos de la empresa tecnológica Astronomer, solicitó el divorcio de su esposo, Andrew Cabot, tras el polémico incidente que ocurrió en un concierto de Coldplay en julio de 2025.
El evento, que se volvió viral en redes sociales, mostró a Cabot y al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, en una situación comprometedora durante una "kiss cam". La grabación captó a ambos abrazados y aparentemente besándose, lo que desató especulaciones sobre una posible relación extramarital.
El 13 de agosto de 2025, Kristin Cabot presentó una solicitud de divorcio a su esposo Andrew Cabot, CEO de la destilería Privateer Rum y miembro de una influyente familia de la élite de Boston (la familia Cabot), en el Tribunal de Familia del Décimo Circuito de New Hampshire, en Portsmouth.
Según documentos judiciales obtenidos por NBC News, la audiencia inicial está programada para el 26 de noviembre de 2025.
Hasta el momento, ni Kristin ni Andrew Cabot han emitido comentarios públicos sobre el proceso de divorcio. Los abogados de ambas partes tampoco han respondido a las solicitudes de medios de comunicación.
Aunque no se ha confirmado oficialmente que el divorcio esté directamente relacionado con el incidente en el concierto de Coldplay, la coincidencia temporal sugiere que el escándalo pudo haber influido en la decisión de Kristin Cabot.
Ex esposa de Andrew Cabot asegura que su ex no es buena persona
De acuerdo con informes de Page Six, Julia Cabot, ex esposa de Andrew Cabot, quien estuvo casada con el empresario durante cuatro años y terminaron su relación en 2018, opinó sobre el escándalo y aseguró que se comunicó con Andrew después de lo que había sucedido: “Le envié un mensaje de texto a Andrew justo después de que ocurriera (el escándalo de la kiss cam), y él me dijo que 'Su vida no tiene nada que ver conmigo', y dijo que se estaban separando”, señaló Julia.
"Dice que no tiene nada que ver con él, a pesar de que estaban casados y compartían casa. Pero claro, lo único que le importa es el dinero", continuó.
Según Julia, su ex marido no es "una buena persona" y aseguró que el escándalo de infidelidad se lo merecía.
"Por eso, después de que sucedió, recibí un montón de mensajes de gente con esa palabra: karma. Era algo así como: lo que das, recibes", dijo.
Asimismo, la ex esposa de Cabot, señaló que "no creo que lo sucedido le haya afectado en absoluto. No creo que se sienta herido. Probablemente esté avergonzado, si acaso".
Polémica en el concierto de Coldplay: el escándalo de Andy Byron y Kristin Cabot
Durante un concierto de Coldplay el 16 de julio, el cual tuvo lugar en el Gillette Stadium en Massachusetts, se desató una de las controversias más virales del año tras un incidente en la "kiss cam" que involucró a Andy Byron, entonces CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot, ex directora de Recursos Humanos de la misma compañía.
Cuando la cámara enfocó a Byron y Cabot, ambos reaccionaron con evidente incomodidad: ella se cubrió la cara, él se agachó para evitar quedar en pantalla. Desde el escenario, el vocalista Chris Martin lanzó una broma que volvió todo aún más público: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.
The craziest scenes caught on the kiss cam – A Thread 🧵
1. During Coldplay's Boston concert, the kiss cam caught Astronomer CEO Andy Byron & HR chief Kristin Cabot in a steamy moment—leading to their resignations & talks of a lawsuit! 😱 pic.twitter.com/tq6bG9qRML
El momento fue captado por una fan y rápidamente se volvió viral, acumulando decenas de millones de visualizaciones en TikTok y en distintas redes sociales.
En cuestión de días, los espectadores consiguieron identificar a ambas personas: Byron, casado y padre de dos hijos, estaba al frente de Astronomer, mientras que Cabot también estaba casada y ocupaba un cargo clave en la misma empresa.
Kristin Cabot y Andy Byron renuncian a Astronomer tras escándalo en concierto de Coldplay
Ante el creciente escándalo y la atención mediática, Astronomer enfrentó una fuerte presión tanto interna como externa. Andy Byron fue el primero en presentar su renuncia como CEO de la empresa, la cual fue aceptada por la junta directiva el 19 de julio. Pocos días después, Kristin Cabot también renunció a su cargo de manera voluntaria, sin que la empresa emitiera un comunicado detallado sobre su salida.
En declaraciones breves a la prensa, un vocero de la empresa aseguró que “Astronomer sigue comprometida con los más altos estándares éticos y de profesionalismo”, evitando entrar en detalles sobre las razones detrás de las renuncias.