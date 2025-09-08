Aunque su nombre puede sonar nuevo para algunos, Abby Champion lleva tiempo brillando en la industria del modelaje. Con campañas para marcas reconocidas y una presencia sólida en redes sociales, la joven estadounidense ha ido forjando su propio camino, alejada de los reflectores que rodean a su ahora esposo, Patrick Schwarzenegger. Pero ¿quién es realmente Abby Champion? Aquí te contamos todo sobre la modelo que se acaba de casar con el hijo de Arnold Schwarzenegger.
Ella es Abby Champion, la modelo y guapa esposa de Patrick Schwarzenegger
Abby Grace Champion nació el 28 de febrero de 1997 en Vestavia Hills, Alabama. Es hija de Greg Champion y Laura Champion, y tiene tres hermanos: Josh, Luke y Baskin, quien fue Miss Alabama en 2015.
Criada en un ambiente tranquilo, desde pequeña valoró la fe, la familia y las buenas costumbres, tal como lo dijo en una entrevista para Love Magazine en el 2019. Sin embargo, Abby forjó su camino en el mundo del modelaje. Fue descubierta durante un evento de belleza al que asistía con su hermana y rápidamente firmó con una agencia de renombre.
Desde que firmó con Next Models en 2014, Abby Champion ha trabajado con marcas como Prada, Ralph Lauren, Chanel, Dolce & Gabbana, Elie Saab, Miu Miu, Tory Burch y Givenchy, protagonizando campañas y desfilando en las pasarelas más importantes.
También ha figurado en las portadas de Vogue en diversas ediciones internacionales, incluyendo Vogue Japón, Hong Kong e Italia.
En marzo de este año, Champion apareció en una campaña conjunta con Patrick Schwarzenegger para la colección nupcial de SKIMS.
La historia de amor de Abby Champion y Patrick Schwarzenegger
Abby Champion y Patrick Schwarzenegger comenzaron su relación en 2015, y dieron el salto al mundo público mediante un post que publicaron en Instagram en 2016. Desde entonces, han compartido importantes momentos en redes sociales: desde viajes, eventos, hasta sus fines de semana más relajados.
La pareja se comprometió en diciembre de 2023 con una romántica propuesta en la playa, acompañada de un arreglo floral en forma de corazón, un pastel conmemorativo y una publicación conjunta en Instagram que concluyó con “FOREVER AND EVER".
La boda de Abby Champion y Patrick Schwarzenegger
Patrick Schwarzenegger y Abby Champion unieron sus vidas en una emotiva ceremonia realizada el pasado 6 de septiembre de este año, frente al lago Coeur d'Alene, en el exclusivo club de campo Gozzer Ranch, en el norte de Idaho.
Durante la ceremonia, los papás del actor, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, estuvieron presentes, al igual que su hermana, Katherine Schwarzenegger, y su esposo, Chris Pratt.
La mamá de Abby, Laura, y su papá, Greg, también asistieron a la boda, según reportó The Daily Mail, que también informó que El Rancho Gozzer, donde se celebró la unión, tiene un gran valor sentimental para la pareja ya que lo ha visitado en varias durante su relación.