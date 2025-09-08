Ella es Abby Champion, la modelo y guapa esposa de Patrick Schwarzenegger

¿Quién es Abby Champion, la guapa esposa de Patrick Schwarzenegger?

Abby Grace Champion nació el 28 de febrero de 1997 en Vestavia Hills, Alabama. Es hija de Greg Champion y Laura Champion, y tiene tres hermanos: Josh, Luke y Baskin, quien fue Miss Alabama en 2015.

Criada en un ambiente tranquilo, desde pequeña valoró la fe, la familia y las buenas costumbres, tal como lo dijo en una entrevista para Love Magazine en el 2019. Sin embargo, Abby forjó su camino en el mundo del modelaje. Fue descubierta durante un evento de belleza al que asistía con su hermana y rápidamente firmó con una agencia de renombre.

Desde que firmó con Next Models en 2014, Abby Champion ha trabajado con marcas como Prada, Ralph Lauren, Chanel, Dolce & Gabbana, Elie Saab, Miu Miu, Tory Burch y Givenchy, protagonizando campañas y desfilando en las pasarelas más importantes.

Abby Champion (Instagram)

También ha figurado en las portadas de Vogue en diversas ediciones internacionales, incluyendo Vogue Japón, Hong Kong e Italia.

En marzo de este año, Champion apareció en una campaña conjunta con Patrick Schwarzenegger para la colección nupcial de SKIMS.