Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, debuta como cantante y sorprende con su talento

La carrera musical de Apple Martin

Este no es el primer acercamiento de Apple Martin con la música: la joven colaboró en la composición del tema “Feelslikeimfallinginlove" de Coldplay y junto a Selena Gomez, en el tema “Let Somebody Go” incluída en su álbum Music of the Spheres de la banda.

Apple Martin (Instagram)

Además, hace unos cuantos años, cuando era niña, acompañó a su papá en un evento benéfico del Malibu Boys and Girls Club, donde interpretaron a dúo la canción “Just a Little Bit of Your Heart” de Ariana Grande.

Apple es la hija mayor de Paltrow y Martin; la ex pareja también son padres de Moses, de 19 años, quien también tiene su propia banda, Dancer, en la que, al igual que su papá, toca la guitarra y es vocalista.

Apple Martin (Getty Imagen)

En los últimos meses, ha incursionado en el mundo del modelaje, participando en diversas campañas. Desde una colaboración con la firma Self-Portrait hasta un proyecto especial junto a su mamá para GapStudio.