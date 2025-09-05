Publicidad

Espectáculos

Ana Brenda Contreras se une a la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?'

La actriz y conductora Ana Brenda Contreras se integra al popular reality show en su nueva temporada como parte del panel de investigadores.
vie 05 septiembre 2025 04:25 PM
El exitoso reality show de TelevisaUnivision, ¿Quién es la Máscara?, se prepara para una temporada más, llena de sorpresas, talento y misterio, y lo hace con una nueva integrante del equipo.

Ana Brenda Contreras se suma al equipo de investigadores, marcando su esperado regreso a la televisión.

Con millones de espectadores cautivados cada semana por las actuaciones enigmáticas, las pistas ocultas y la adrenalina de descubrir quién se esconde detrás de cada disfraz, el programa continúa consolidándose como uno de los favoritos del público latino. Y ahora, con la llegada de Ana Brenda al panel, la emoción promete multiplicarse.

Ana Brenda Contreras se une a la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?'

Para Ana Brenda, esta participación tiene un significado profundamente personal. A través de un comunicado, la actriz expresó su gratitud y alegría por volver a la televisión en este nuevo formato, meses después de haber dado la bievenida a su hija Aria.

“Me siento profundamente agradecida con Miguel Ángel Fox y con todo el equipo de ¿Quién es la Máscara?. Son un equipo maravilloso, al igual que los investigadores. Estoy feliz y emocionada de que este sea mi regreso a la televisión, apenas tres meses después de haber tenido a mi bebé”, compartió.

Además, reveló que su vínculo con el proyecto viene desde la temporada pasada, cuando participó como celebridad invitada y, sin saberlo, ya se encontraba embarazada.

“En la temporada pasada descubrí, mientras participaba, que estaba embarazada, por lo que este proyecto tiene un lugar muy especial en mi corazón.”

Este regreso, además de marcar una nueva etapa en su carrera, refleja su entusiasmo por integrarse a uno de los formatos más dinámicos y queridos de la televisión actual.

Lo que podemos esperar de la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?'

La producción de ¿Quién es la Máscara?, liderada por Miguel Ángel Fox, ha prometido que esta nueva temporada llegará con novedades, invitados especiales y los espectáculos sorprendentes que ya son sello distintivo del programa.

Como en ediciones anteriores, veremos a celebridades ocultas detrás de llamativos disfraces interpretar canciones en vivo, mientras los investigadores —ahora con Ana Brenda como parte del equipo— intentan descubrir su verdadera identidad con base en pistas, voces y actuaciones.

Los disfraces, que se han vuelto icónicos por su originalidad y producción de alto nivel, volverán a deslumbrar, y todo apunta a que esta edición será una de las más competitivas y emocionantes hasta la fecha.

