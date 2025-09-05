Ana Brenda Contreras se une a la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?'

Para Ana Brenda, esta participación tiene un significado profundamente personal. A través de un comunicado, la actriz expresó su gratitud y alegría por volver a la televisión en este nuevo formato, meses después de haber dado la bievenida a su hija Aria.

“Me siento profundamente agradecida con Miguel Ángel Fox y con todo el equipo de ¿Quién es la Máscara?. Son un equipo maravilloso, al igual que los investigadores. Estoy feliz y emocionada de que este sea mi regreso a la televisión, apenas tres meses después de haber tenido a mi bebé”, compartió.

Ana Brenda Contreras y su hija Aria (Luis de la Luz )

Además, reveló que su vínculo con el proyecto viene desde la temporada pasada, cuando participó como celebridad invitada y, sin saberlo, ya se encontraba embarazada.

“En la temporada pasada descubrí, mientras participaba, que estaba embarazada, por lo que este proyecto tiene un lugar muy especial en mi corazón.”

Este regreso, además de marcar una nueva etapa en su carrera, refleja su entusiasmo por integrarse a uno de los formatos más dinámicos y queridos de la televisión actual.