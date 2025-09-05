Ana Brenda Contreras se une a la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?'

El exitoso reality show de TelevisaUnivision, ¿Quién es la Máscara?, se prepara para una temporada más, llena de sorpresas, talento y misterio, y lo hace con una nueva integrante del equipo.
Ana Brenda Contreras se suma al equipo de investigadores, marcando su esperado regreso a la televisión.
Con millones de espectadores cautivados cada semana por las actuaciones enigmáticas, las pistas ocultas y la adrenalina de descubrir quién se esconde detrás de cada disfraz, el programa continúa consolidándose como uno de los favoritos del público latino. Y ahora, con la llegada de Ana Brenda al panel, la emoción promete multiplicarse.