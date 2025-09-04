Romances icónicos, canciones y polémicas: el historial amoroso de Harry Styles
Desde Taylor Swift hasta Olivia Wilde, pasando por Kendall Jenner y más, Harry Styles ha protagonizado romances que generaron canciones, titulares y entusiasmo global. Descubre su recorrido amoroso en los últimos años.
Desde sus inicios como estrella de One Direction, Harry Styles ha estado en el radar mediático tanto por su música como por sus romances.
El cantante británico, que recientemente fue visto en Nueva York tomado de la mano con Zoë Kravitz, ha sido protagonista de una larga lista de relaciones con algunas de las mujeres más influyentes del entretenimiento.
Harry Styles vuelve a acaparar titulares tras ser visto de la mano con Zoë Kravitz en Brooklyn, lo que reavivó el interés por su historia sentimental. A lo largo de los años, el británico ha tenido romances con algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento. Aquí repasamos cada relación con detalle.
Taylor Swift (2012–2013)
Su historia más mediática comenzó en 2012. Salieron por varios meses y su relación inspiró canciones como Style y Out of the Woods. Taylor incluso organizó un detalle muy tierno: hizo que los Temper Trap le escribieran una letra a Harry después de un tatuaje fallido.
Kendall Jenner (2013–2016, de forma intermitente)
Aunque nunca confirmaron un noviazgo oficial, estuvieron juntos en varias ocasiones entre 2013 y 2016. Usaron el término "musa", y Harry admitió que fue una gran inspiración para varias canciones de su álbum debut.
Camille Rowe (2017–2019)
La modelo fue una pareja seria y fuente de inspiración para el álbum Fine Line. Varios temas, como Cherry, reflejan la intensidad emocional de su ruptura.
Olivia Wilde (2021–2022)
Su romance surgió en el rodaje de Don't Worry Darling. Salieron con discreción, con momentos públicos pero íntimos. Se separaron en noviembre de 2022 tras casi dos años junto
Taylor Russell (2023–2024)
Vinculado en 2023, su relación terminó en mayo de 2024. Fue una etapa menos mediática, pero llamó la atención por la discreción y cercanía mostrada.
Zoë Kravitz (aún sin confirmar)
Más recientemente, fue visto tomados de la mano en Brooklyn, en un contexto que ya había arrancado en Roma. Aunque no se han pronunciado, las apariciones sugieren un vínculo romántico que está lejos de ser casual