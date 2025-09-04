Romances icónicos, canciones y polémicas: el historial amoroso de Harry Styles

El historial amoroso de Harry Styles

Harry Styles vuelve a acaparar titulares tras ser visto de la mano con Zoë Kravitz en Brooklyn, lo que reavivó el interés por su historia sentimental. A lo largo de los años, el británico ha tenido romances con algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento. Aquí repasamos cada relación con detalle.

Taylor Swift (2012–2013)

Su historia más mediática comenzó en 2012. Salieron por varios meses y su relación inspiró canciones como Style y Out of the Woods. Taylor incluso organizó un detalle muy tierno: hizo que los Temper Trap le escribieran una letra a Harry después de un tatuaje fallido.

Harry Styles y Taylor Swift (Getty Images)

Kendall Jenner (2013–2016, de forma intermitente)

Aunque nunca confirmaron un noviazgo oficial, estuvieron juntos en varias ocasiones entre 2013 y 2016. Usaron el término "musa", y Harry admitió que fue una gran inspiración para varias canciones de su álbum debut.

Harry Styles y Kendall Jenner fueron pareja durante un tiempo. (Kevin Mazur/MG19/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Camille Rowe (2017–2019)

La modelo fue una pareja seria y fuente de inspiración para el álbum Fine Line. Varios temas, como Cherry, reflejan la intensidad emocional de su ruptura.

Camille Rowe. (Getty Images.)

Olivia Wilde (2021–2022)

Su romance surgió en el rodaje de Don't Worry Darling. Salieron con discreción, con momentos públicos pero íntimos. Se separaron en noviembre de 2022 tras casi dos años junto