Primero en Roma y ahora de la mano en Nueva York: ¿lo de Zoë Kravitz y Harry Styles va en serio?

Zoë Kravitz y Harry Styles, captados de la mano en Nueva York

El video, compartido por un fan, mostró una escena de cercanía y complicidad entre la hija de Lenny Kravitz y el cantante que no pasó desapercibida en redes sociales, y encendió de inmediato las especulaciones sobre una posible relación amorosa.

Esos primeros rumores de una relación se intensificaron apenas días después. La prueba más reciente de su relación llegó este miércoles en Williamsburg, Brooklyn, donde fueron vistos caminando de la mano durante una tarde.

Harry Styles y Zoe Kravitz (The Grosby Group)

Según un fan presente, la escena fue clara: estaban relajados, riendo y en total sintonía. “Definitivamente son pareja”, aseguró el testigo, que agregó que, aunque parecía buscaban pasar desapercibidos, su química era difícil de ignorar.

La combinación de su paseo en Roma y este encuentro en Nueva York confirma que lo suyo no fue un simple encuentro casual. A pesar de que ninguno ha hablado públicamente, fuentes cercanas revelan que su relación no busca etiquetas: según TMZ, ambos estarían en modo "amigos con beneficios", disfrutando del momento sin un compromiso formal.