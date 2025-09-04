El romance entre Zoë Kravitz y Harry Styles pasó de ser un rumor a convertirse en un tema que el mundo ya comenta. El pasado 24 de agosto en Roma, ambos fueron captados caminando del brazo por las calles de la capital italiana.
Primero en Roma y ahora de la mano en Nueva York: ¿lo de Zoë Kravitz y Harry Styles va en serio?
El video, compartido por un fan, mostró una escena de cercanía y complicidad entre la hija de Lenny Kravitz y el cantante que no pasó desapercibida en redes sociales, y encendió de inmediato las especulaciones sobre una posible relación amorosa.
Esos primeros rumores de una relación se intensificaron apenas días después. La prueba más reciente de su relación llegó este miércoles en Williamsburg, Brooklyn, donde fueron vistos caminando de la mano durante una tarde.
Según un fan presente, la escena fue clara: estaban relajados, riendo y en total sintonía. “Definitivamente son pareja”, aseguró el testigo, que agregó que, aunque parecía buscaban pasar desapercibidos, su química era difícil de ignorar.
La combinación de su paseo en Roma y este encuentro en Nueva York confirma que lo suyo no fue un simple encuentro casual. A pesar de que ninguno ha hablado públicamente, fuentes cercanas revelan que su relación no busca etiquetas: según TMZ, ambos estarían en modo "amigos con beneficios", disfrutando del momento sin un compromiso formal.
¿Qué hay entre Zoë Kravitz y Austin Butler?
Zoë Kravitz y Austin Butler han sido objeto de rumores sobre una relación desde hace algunos meses, y aunque ninguno ha confirmado una relación, su cercanía ha dado mucho de qué hablar.
En agosto, ambos fueron vistos compartiendo momentos muy cercanos durante la gira de promoción de Caught Stealing, la nueva película protagonizada por Kravitz.
En París, testigos aseguraron haberlos visto besándose en un evento privado después del estreno, lo que encendió las alarmas entre fans y medios.
Por otra parte, fuentes cercanas a los actores aseguraron a Page Six que entre ellos no hay nada formal ni romántico y que por el contrario solo comparten una amistad y los créditos como protagonistas en la pelíecula.